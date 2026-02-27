English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • சனி சுக்கிரன் சேர்க்கை: மார்ச் முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தலைவிதி மாறப்போகுது

சனி சுக்கிரன் சேர்க்கை: மார்ச் முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தலைவிதி மாறப்போகுது

Saturn Venus Conjunction: ஜோதிடத்தின்படி, 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, சனி சுக்கிரன் சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொண்டு வரும்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 27, 2026, 04:28 PM IST
  • சனி சுக்கிரன் சேர்க்கை
  • இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்
  • உங்க ராசி இருக்கா?

சனி சுக்கிரன் சேர்க்கை: மார்ச் முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தலைவிதி மாறப்போகுது

Saturn Venus Conjunction: ஜோதிடத்தில் ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றனர்.  இதில் சனி பகவான் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பெயர்ச்சி அடைகிறார். சனி பகவானின்  நிலையால் 12 ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அனைத்து கிரகங்களில் முக்கியமானவராக சனி பகவான் திகழ்கிறார். எனவே, இவரின் நிலை பல்வேறு ராசிகளுக்கும தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், மார்ச் 2ஆம் தேதி சனியின் நிலை குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். 

அதாவது, மார்ச் 2ஆம் தேதி சனி சுக்கிரன் சேர்க்கை நடக்கிறது. அதாவது, சுக்கிரன் மார்ச் 2ஆம் தேதி மீன ராசியில் நுழைகிறார். ஏற்கனவே, சனி பகவான் மீன ராசியில் இருக்கிறார். இதனால், சனியுடன் சுக்கிரன் சேர்க்கை நடக்கிறது. இந்த கிரகங்களின் சேர்க்கை 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடக்கிறது. இதனால்,  குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு  நல்ல பலன்களை கொண்டு வரும். இதனால், நிதி பிரச்னைகள் தீரும், தொழிலில் முன்னேற்றம் போன்றவை ஏற்படக் கூடும். எனவே, அவை எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

ரிஷபம் (Taurus)

ரிஷப ராசியின் அதிபதியாக சுக்கிரன் இருக்கிறார்.  சனி மற்றும் சுக்கிரன் இணைவதால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி பிரச்னைகளில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். பழைய கடன்களை அடைபீர்கள்.  உறவினர்களிடம் இருந்து வந்த கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்னைகள் தீரும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்டிருந்த வேலைகளை முடிப்பீர்கள்.  பதவி உயர்வு பெறுவதற்கான வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள்.  சக ஊழியர்களுடன் நட்பு அதிகரிக்கும். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். செல்வம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைப்பதோடு, சம்பள உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. 

துலாம் 

சனி சுக்கிரன் சேர்க்கையால் துலாம் ராசிக்காரர்ளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொண்டு வரும்.  முன்னோர்களிடம் இருந்து சொத்து ஆதாயங்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். புதிய வேலைகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் உங்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். மார்ச் முதல் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும்.  தொழிலை விரிவாக்கம் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. 

கும்பம்

கும்ப ராசியின் அதிபதியாக சனி இருக்கிறார். கும்ப ராசியின் 12வது வீட்டில் சனியும் சுக்கிரனும் இணைகின்றனர்.  இதன் காரணமாக, கும்ப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு வருமானம் அதிகரிக்கும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள். பல வழிகளில் இருந்து உங்களுக்கு வருமானம் கிடைக்கும். மேலும், புதிய தொழில் தொடங்க வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவுகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அரசு பணியில் இருப்பவர்கள்  பணியிட மாறுவதற்கான செய்திகளை கேட்பீர்கள். வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. 

மீனம்

மீன ராசியில் சனியும் சுக்கிரனும் இணைவதால், இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு  தைரியம், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். சுக்கிரன் இந்த ராசியின் உச்ச நிலையில் இருப்பதால், செல்வம், அதிர்ஷ்டம் அதிகரிக்கும். தொழிலில் இருந்து வந்த சிறு சிறு பிரச்னைகள் தீரும். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து மனப்பிரச்னைகள் தீரும். குடும்பத்தில் சுப  காரியங்கள் நடக்கும். குடும்பத்துடன் வெளியூர்களுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. 

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

