2027 சனிப் பெயர்ச்சி: ஏழரை சனி, அஷ்டம சனியில் இருந்து விடுதலை யாருக்கு?

Shani Gochar 2027: தற்போது, சனி மீனத்தில் பயணித்து வருவதால், கும்பம், மீனம் மற்றும் மேஷம் ஆகிய ராசிகள் ஏழரை சனியின் முதல் கட்டத்தை அனுபவிக்கின்றன. சிம்மம் மற்றும் தனுசு ராசிகளும் சனியின் திசையின் விளைவுகளை அனுபவிக்கின்றன. இருப்பினும், இந்த நிலைமை 2027 ஆம் ஆண்டில் சனி தனது ராசியை மாற்றும்போது மாறிவிடும்.
சனியின் அடுத்த பெயர்ச்சி எப்போது நிகழும்?
பஞ்சாங்கத்தின்படி, சனி பகவான் தற்போது மீன ராசியில் பயணித்து வருகிறார், அதன்படி ஜூன் 3, 2027 அன்று மேஷ ராசிக்குள் நுழைவார். சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சனி பகவான் மேஷ ராசிக்குள் நுழைவார் என்று ஜோதிடர்கள் கணித்துள்ளனர். மேஷம் சனியின் மிக தாழ்ந்த ராசியாகக் கருதப்படுகிறது, எனவே இந்தப் பெயர்ச்சி பல ராசிகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும்.
எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும்?
கும்பம்: சனி மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்தவுடன், கும்ப ராசிக்காரர்களின் ஏழரை சனி முடிவடையும், மேலும் இந்த ராசிகள் நிதி பிரச்சனைகளில் இருந்து நிவாரணம் பெறுவார்கள்.
சிம்மம் மற்றும் தனுசு: இந்த இரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் சனி பகவானால் நிவாரணம் கிடைக்கும்.
புதிய விளைவு யார் மீது தொடங்கும்?
ரிஷபம்: சனி மேஷ ராசிக்குள் நுழைந்தவுடன், ஏழரை சனி ஜூன் 3, 2027 முதல் ரிஷப ராசி மக்களுக்குத் தொடங்கும்.
கன்னி மற்றும் மகரம்: இந்த ராசிகளில் சனி பகவானின் தாக்கம் தொடங்கும்.
எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு முன்னேற்றப் பாதைகள் திறக்கும்?
ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, 2027 ஆம் ஆண்டு கும்பம், சிம்மம் மற்றும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நிம்மதியான மற்றும் முன்னேற்றமான ஆண்டாக இருக்கும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் நிறைவடையத் தொடங்கும். வருமானம் மேம்படும். புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். தொழிலதிபர்கள் குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளைப் பெறலாம். நிதி நிலைமை வலுவடையும். புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும்.
ஏழரை சனி மற்றும் சனி திசையிலிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகள்
சனியின் செல்வாக்கு பயத்தின் அடையாளம் அல்ல, மாறாக எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவதற்கான ஒரு சமிக்ஞையாகும். இந்த நேரத்தில் பொறுமை, ஒழுக்கம் மற்றும் நீதியான செயல்கள் சிறந்த தீர்வுகளாகும். இருப்பினும், சில பரிசாரங்களை செய்தால், சற்று பாதிப்புகள் குறையலாம்.
சனிக்கிழமை சிறப்பு கவனம்
ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் சனி பகவான் கோவிலில் கடுகு எண்ணெய் விளக்கேற்ற வேண்டும். கருப்பு எள் அல்லது கருப்பு உளுத்தம் பருப்பு தானம் செய்வதும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது.
ஹனுமன் வழிபாடு
சனிக்கிழமை அல்லது செவ்வாய்க்கிழமைகளில் ஹனுமான் சாலிசா அல்லது பஜ்ரங் பான் பாராயணம் செய்வது நன்மை பயக்கும் என்று கருதப்படுகிறது.
அரச மர வழிபாடு
சனிக்கிழமை அரச மரத்தடியில் விளக்கேற்றி நீர் அர்ப்பணிப்பது நேர்மறை ஆற்றலைத் தரும்.
சனி பகவானின் அருள் பெற்று, ஏழரை சனி காலத்தில் பாதிப்புகள் குறைய, சனி சாலிசா, அனுமான் சாலிசா போன்றவற்றை பாராயணம் செய்யலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)
