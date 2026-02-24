English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • 2027 சனிப் பெயர்ச்சி: ஏழரை சனி, அஷ்டம சனியில் இருந்து விடுதலை யாருக்கு?

2027 சனிப் பெயர்ச்சி: ஏழரை சனி, அஷ்டம சனியில் இருந்து விடுதலை யாருக்கு?

Shani Gochar 2027: ஜூன் 3, 2027 அன்று, சனி மேஷத்தில் நுழைவார். இந்தப் பெயர்ச்சி கும்ப ராசியினருக்கு ஏழரை சனி காலம் முடிவுக்குக் கொண்டுவரும், அதே நேரத்தில் சிம்மம் மற்றும் தனுசு ராசியினருக்கு சனி திசையில்லிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும். இதற்கிடையில், ரிஷபம், கன்னி மற்றும் மகர ராசியினருக்கு சனியின் புதிய செல்வாக்கு தொடங்கும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 24, 2026, 05:02 PM IST
  • சனியின் அடுத்த பெயர்ச்சி எப்போது நிகழும்?
  • எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும்?
  • புதிய விளைவு யார் மீது தொடங்கும்?

Trending Photos

IRCTC மெகா ஐரோப்பிய டூர்: 8 நாடுகள், 1 பயணம் - டிக்கெட் விலை மற்றும் திட்டங்கள் இதோ!
camera icon5
Italy tour
IRCTC மெகா ஐரோப்பிய டூர்: 8 நாடுகள், 1 பயணம் - டிக்கெட் விலை மற்றும் திட்டங்கள் இதோ!
பட்ஜெட் விலையில் மைசூர், கூர்க் டூர்! உணவு, தங்கும் வசதியுடன் 5 நாட்கள் சுற்றுலா.. எப்படி புக் செய்யலாம்?
camera icon7
IRCTC
பட்ஜெட் விலையில் மைசூர், கூர்க் டூர்! உணவு, தங்கும் வசதியுடன் 5 நாட்கள் சுற்றுலா.. எப்படி புக் செய்யலாம்?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மாசி 11 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
மாசி 11 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
2027 சனிப் பெயர்ச்சி: ஏழரை சனி, அஷ்டம சனியில் இருந்து விடுதலை யாருக்கு?

Shani Gochar 2027: தற்போது, ​​சனி மீனத்தில் பயணித்து வருவதால், கும்பம், மீனம் மற்றும் மேஷம் ஆகிய ராசிகள் ஏழரை சனியின் முதல் கட்டத்தை அனுபவிக்கின்றன. சிம்மம் மற்றும் தனுசு ராசிகளும் சனியின் திசையின் விளைவுகளை அனுபவிக்கின்றன. இருப்பினும், இந்த நிலைமை 2027 ஆம் ஆண்டில் சனி தனது ராசியை மாற்றும்போது மாறிவிடும்.

Add Zee News as a Preferred Source

சனியின் அடுத்த பெயர்ச்சி எப்போது நிகழும்?

பஞ்சாங்கத்தின்படி, சனி பகவான் தற்போது மீன ராசியில் பயணித்து வருகிறார், அதன்படி ஜூன் 3, 2027 அன்று மேஷ ராசிக்குள் நுழைவார். சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சனி பகவான் மேஷ ராசிக்குள் நுழைவார் என்று ஜோதிடர்கள் கணித்துள்ளனர். மேஷம் சனியின் மிக தாழ்ந்த ராசியாகக் கருதப்படுகிறது, எனவே இந்தப் பெயர்ச்சி பல ராசிகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும்.

எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும்?

கும்பம்: சனி மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்தவுடன், கும்ப ராசிக்காரர்களின் ஏழரை சனி முடிவடையும், மேலும் இந்த ராசிகள் நிதி பிரச்சனைகளில் இருந்து நிவாரணம் பெறுவார்கள்.

சிம்மம் மற்றும் தனுசு: இந்த இரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் சனி பகவானால் நிவாரணம் கிடைக்கும்.

புதிய விளைவு யார் மீது தொடங்கும்?

ரிஷபம்: சனி மேஷ ராசிக்குள் நுழைந்தவுடன், ஏழரை சனி ஜூன் 3, 2027 முதல் ரிஷப ராசி மக்களுக்குத் தொடங்கும்.

கன்னி மற்றும் மகரம்: இந்த ராசிகளில் சனி பகவானின் தாக்கம் தொடங்கும்.

எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு முன்னேற்றப் பாதைகள் திறக்கும்?

ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, 2027 ஆம் ஆண்டு கும்பம், சிம்மம் மற்றும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நிம்மதியான மற்றும் முன்னேற்றமான ஆண்டாக இருக்கும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் நிறைவடையத் தொடங்கும். வருமானம் மேம்படும். புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். தொழிலதிபர்கள் குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளைப் பெறலாம். நிதி நிலைமை வலுவடையும். புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும்.

ஏழரை சனி மற்றும் சனி திசையிலிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகள்

சனியின் செல்வாக்கு பயத்தின் அடையாளம் அல்ல, மாறாக எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவதற்கான ஒரு சமிக்ஞையாகும். இந்த நேரத்தில் பொறுமை, ஒழுக்கம் மற்றும் நீதியான செயல்கள் சிறந்த தீர்வுகளாகும். இருப்பினும், சில பரிசாரங்களை செய்தால், சற்று பாதிப்புகள் குறையலாம்.

சனிக்கிழமை சிறப்பு கவனம்
ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் சனி பகவான் கோவிலில் கடுகு எண்ணெய் விளக்கேற்ற வேண்டும். கருப்பு எள் அல்லது கருப்பு உளுத்தம் பருப்பு தானம் செய்வதும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது.

ஹனுமன் வழிபாடு

சனிக்கிழமை அல்லது செவ்வாய்க்கிழமைகளில் ஹனுமான் சாலிசா அல்லது பஜ்ரங் பான் பாராயணம் செய்வது நன்மை பயக்கும் என்று கருதப்படுகிறது.

அரச மர வழிபாடு

சனிக்கிழமை அரச மரத்தடியில் விளக்கேற்றி நீர் அர்ப்பணிப்பது நேர்மறை ஆற்றலைத் தரும்.

சனி பகவானின் அருள் பெற்று, ஏழரை சனி காலத்தில் பாதிப்புகள் குறைய, சனி சாலிசா, அனுமான் சாலிசா போன்றவற்றை பாராயணம் செய்யலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க: மார்ச் மாத அதிர்ஷ்டசாலிகள்: இந்த 5 ராசிகளுக்கு குபேர அருள்.. ராஜயோகம் ஆரம்பம்

மேலும் படிக்க; கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம்.. அதிர்ஷ்டம் கதவை தட்டும்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

SaturnAriesSade SatiSani DhaiyyaEzharai sani

Trending News