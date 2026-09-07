/செப்.18ல் செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. நீச்சபங்க ராஜயோகத்தால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்!

ஜோதிடத்தில் செவ்வாய் கிரகம் கிரகங்களின் தளபதியாக கருதப்படுபவர். தைரியம், வீரம், வலிமை, துணிச்சல் ஆகியவற்றின் காரணியாக இருக்கும் செவ்வாய், ஒரு ராசியில் 45 நாட்கள் வரை நீடிப்பார். இவர் மேஷம் மற்றும் விருச்சகம் ஆகிய ராசிகளின் அதிபதி ஆவார்.
செவ்வாய் தற்போது மிதுன ராசியில் பயணித்து வருகிறார். இந்த நிலையில், வரும் செப்டம்பர் 18 ஆம் தேதி மிதுன ராசியில் இருந்து கடக ராசிக்குள் நுழைய இருக்கிறார். இந்த கடக ராசியானது செவ்வாய் நீச்சமடையும் ராசியாகும். அதாவது கடக ராசியில் செவ்வாய் நுழையும்போது அங்கு ஏற்கனவே குரு பகவான் இருப்பதால், அவர் செவ்வாயின் நீச்சத்தை நீக்கி நீச்ச பங்க ராஜயோகத்தை உருவாக்க உள்ளது.
செவ்வாய்யின் இந்த பெயர்ச்சியால் உருவாகும் நீச்சபங்க ராஜயோகம் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் ஏதாவது ஒரு வகையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அதிலும் சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பாக இருக்கப்போகிறது. அப்படி செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் நற்பலன்களை பெற இருக்கும் 3 ராசிகள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
ரிஷப ராசியின் 3 வது வீட்டிற்கு செவ்வாய் செல்கிறார். இதன் காரணமாக ரிஷப ராசிக்காரர்கள் அவர்களது வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களை சந்திக்க இருக்கின்றனர். இதுவரை திருமாணம் ஆகாமல் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும். புதிதாக திருமணமானவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி பெருகும். வாழ்க்கை துணையுடன் நேரம் செலவிடுவீர்கள். நீண்ட காலமாக இருந்த பணப் பிரச்சனை தீரும். வியாபாரம் செய்து வருபவர்களுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். தொழிலை விரிவுப்படுத்த முடியும்.
செவ்வாய் பகவானின் பெயர்ச்சி துலாம் ராசியினருக்கு சாதகமான பலன்களை கொண்டு வரக்கூடும். தொழில் மற்றும் பணியிடத்தில் நீண்ட நாட்களாக எதிர்கொண்ட சிக்கல்களுக்கு தீர்வு கிடைத்து, வளர்ச்சிக்கான புதிய பாதைகள் திறக்க வாய்ப்புள்ளது. பணியில் திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான சந்தர்ப்பங்களும், முன்னேற்றத்தை நோக்கிய வாய்ப்புகளும் அமையலாம். நிதி ரீதியாகவும் எதிர்பாராத ஆதாயங்கள் கிடைக்கும் சூழல் உருவாகலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிலை காணப்படும் நிலையில், உறவுகளுக்கிடையேயான நெருக்கம் அதிகரிக்கும். பரம்பரை சொத்து தொடர்பாக நீடித்து வந்த பிரச்சனைகளுக்கு முடிவு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. இதன் மூலம் மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கி, தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படும் சூழல் உருவாகும்.
கும்ப ராசியினரின் ஆறாம் பாவத்தில் செவ்வாய் பகவானின் சஞ்சாரம் நடைபெறுவதால், வேலை மற்றும் தொழில் சார்ந்த விஷயங்களில் சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைப்பதன் மூலம் முக்கியப் பொறுப்புகளை திறம்பட கையாள முடியும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகளையும் திட்டமிட்டபடி நிறைவு செய்யும் சூழல் அமையும்.
பணவரவு தொடர்பாகவும் இந்தக் காலகட்டம் சாதகமாக இருக்கலாம். வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். தொழிலை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல விரும்புபவர்களுக்கு அதற்கான புதிய சந்தர்ப்பங்களும் அமையலாம். இருப்பினும், அவசரப்பட்டு முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்த்து, ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நன்கு ஆராய்ந்து செயல்படுவது நல்லது.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை)