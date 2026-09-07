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செப்.18ல் செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. நீச்சபங்க ராஜயோகத்தால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்!

செப்டம்பர் 18 ஆம் தேதி செவ்வாய் கிரகம் கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். இந்த பெயர்ச்சி 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித்தர இருக்கிறது. 

Written ByR Balaji
Published: Sep 07, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:30 AM IST
செப்.18ல் செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. நீச்சபங்க ராஜயோகத்தால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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