செப்டம்பர் மாதத்தில் நடக்கும் 4 கிரக பெயர்ச்சிகள்.. பொற்காலம், செல்வ மழை இந்த ராசிகளுக்கு

September 2025 Planet Transit: பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து கிரகங்களும் அவற்றின் குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் தங்கள் ராசி மற்றும் நட்சத்திரத்தை மாற்றுகின்றன. கிரகங்களின் இயக்கத்தின் மாற்றத்தால், சுப மற்றும் அசுப யோகங்களும் உருவாகின்றன. அதன்படி தற்போது இன்னும் 2 நாட்களில் செப்டம்பர் மாதம் தொடங்க உள்ளது, மேலும் இந்த மாதம் கிரகங்கள் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் பார்வையில் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும்.
ஜோதிடத்தின் படி, செப்டம்பர் மாதத்தில், சூரியன், சுக்கிரன், புதன் மற்றும் செவ்வாய் போன்ற பெரிய கிரகங்கள் தங்கள் ராசியை மாற்றப் போகின்றனர். இந்த கிரகங்களின் ராசி மாற்றம் அல்லது பெயர்ச்சி அனைத்து ராசிகளிலும் சுப மற்றும் அசுப விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். இந்நிலையில் செப்டம்பர் மாதத்தின் எந்த தேதியில், எந்த கிரகம் அதன் ராசியை மாற்றும் மற்றும் எந்த ராசிகளில் என்ன விளைவு ஏற்படும் என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.
இந்த முக்கிய கிரகங்கள் செப்டம்பரில் ராசி பெயர்ச்சி அடையும்
வரும் 13 செப்டம்பர் 2025 துலாம் ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி, 15 செப்டம்பர் 2025 சிம்ம ராசியில் சுக்கிரனும், கன்னி ராசியில் புதனும் பெயர்ச்சி, 17 செப்டம்பர் 2025 கன்னி ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி
ராசிகளில் நல்ல பலன்கள் ரிஷபம், கடகம், சிம்மம் மற்றும் தனுசு 4 ராசிக்காரர்களுக்கு கிரகப் பெயர்ச்சியின் சுப பலன்
ரிஷபம் - செப்டம்பர் மாதம் ரிஷப ராசிக்கு மிகவும் சிறப்பாக இருக்கப் போகிறது. கிரகங்களின் பெயர்ச்சியும் அதன் மூலம் உருவாகும் சுப யோகங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய நம்பிக்கைகளின் கதவைத் திறக்கும், மேலும் முடிக்கப்படாத அனைத்து வேலைகளும் நிறைவடையும். தொழில்-வணிகக் கண்ணோட்டத்திலும் இந்த மாதம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். குடும்பம் மற்றும் நிதி நிலைமை நன்றாக இருக்கும்.
கடகம் - கிரக பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான விளைவை ஏற்படுத்தும், மேலும் செப்டம்பர் மாதத்தில் நிதி சிக்கல்கள் குறையும். இந்த மாதம் செய்யப்படும் பரிவர்த்தனைகளும் பயனடையும். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி வரும்.
சிம்மம் - சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு செப்டம்பர் மாதம் பலனளிக்கும். சூரியன் உங்கள் ராசிக்கு அதிபதி, இதன் காரணமாக உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். மன மகிழ்ச்சியும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும்.
தனுசு - தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு செப்டம்பரில் கிரகங்களின் பெயர்ச்சியால் சாதகமான பலன்களும் கிடைக்கும். மன அழுத்தம் குறையும். வியாபாரத்தில் லாபம் கிடைக்கும். மேலும், செப்டம்பர் மாதம் இடம் மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
மேலும் படிக்க | உண்மையான செல்வம் பணம் மட்டுமல்ல என உணர்த்தும் அஷ்ட லட்சுமிகள்... பெயர்களும்... விளக்கங்களும்
மேலும் படிக்க | சுக்கிரன்-புதன் சேர்க்கையால் லட்சுமி நாராயண யோகம்! இந்த 4 ராசிக்கு நல்ல காலம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ