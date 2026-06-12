/ரிஷபத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: பட்டையை கிளப்பப்போகும் 5 ராசிகள் இவைதான், பொற்காலம் ஆரம்பம்

Sevvai Peyarchi Palangal: ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் கிரகப் பெயர்ச்சிகள் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. கிரகங்களின் மாற்றம் அனைத்து ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது. ஒவ்வொரு கிரகம் பெயர்ச்சி ஆகும்போதும் அது தொடர்பான குணாதிசயங்களில் மாற்றங்கள் காணப்படுவதுண்டு.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு சிறப்பு இடம் உள்ளது. 11 நாட்களுக்குப் பிறகு, ஜூன் 21, 2026 அன்று, செவ்வாய் ரிஷப ராசிக்குள் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். செவ்வாய் கிரகங்களின் சேநாதிபதியாக கருதப்படுகிறார். அவர் தைரியம், வீரம், ஆற்றல், வேகம், செல்வம் மற்றும் சுகபோகங்கள் ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக உள்ளார். அவர் பெயர்ச்சி ஆகும்போதெல்லாம் மனிதர்களின் இந்த அம்சங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
செவ்வாய் மற்றும் ரிஷபத்தின் ஆற்றல்கள் இணையும் இந்த நிகழ்வு ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் சிறப்பானது. செவ்வாய் துணிச்சலுடன் செயல்படும் ஆற்றலைத் தர, ரிஷபம் ஸ்திரத்தன்மையையும் செழிப்பையும் குறிக்கிறது. இந்தப் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் புதிய ஆற்றல் பிறக்கும். இவர்கள் இந்த காலத்தில் பல வெற்றிகரமான செயல்களை செய்துமுடிப்பார்கள். இவற்றில் தொழில் முதல் வங்கி இருப்பு வரை அனைத்திலும் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன. செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள 5 ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல நாட்கள் தொடங்கவுள்ளன என்பதையும், இந்த பெயர்ச்சியில் அதிகமான நன்மைகளை அடைய, என்னென்ன எளிய பரிகாரங்களை மேற்கொள்ளலாம் என்பதையும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்வோம்.
ரிஷப ராசிக்கார்ரகளுக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சி அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். இந்த காலத்தில் ஆளுமை மேம்படும், வாழ்வில் அபரிமிதமான முன்னேற்றம் ஏற்படும். ரிஷப ராசியில்தான் செவ்வாய் பெயர்ச்சி நடக்கவுள்ளது. ஆகையால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த பெயர்ச்சியால் அதிகபட்ச நன்மைகள் நடக்கும். பணியிடத்தில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் நிகழும். ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்க வயப்புள்ளது. பண வரவு அதிகமாக இருக்கும், எதிர்பாராத இடங்களிலிருந்து நிதி ஆதாயம் கிடைக்கும். வாழ்வில் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். குடும்ப வாழ்க்கை அமைதியாக இருக்கும். வாழ்க்கை துணையுடனான பிணைப்பு வலுப்படும்.
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் கடின உழைப்பிற்கான முழுமையான பலன்கள் கிடைக்கும். கடக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்தப் பெயர்ச்சி ஒரு திருப்புமுனையாக அமையக்கூடும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். பணி இடத்தில் ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வணிகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு புதிய ஆர்டர்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. கடந்த கால முதலீடுகள் மூலம் கணிசமான வருமானம் கிடைக்க வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன. இது உங்கள் நிதி நிலையை வலுப்படுத்தும்.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு, செவ்வாயின் இந்தப் பெயர்ச்சி முன்பு தடைபட்டிருந்த வழிகளைத் திறந்துவிடும். வேலைகளில் வேகம் அதிகரிக்கும். பல மாதங்களாகத் தேங்கிக் கிடந்த பணிகள் இப்போது விரைவாக நடைபெறும். அலுவலக சிக்கல்களிலிருந்து நிம்மதி கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உங்களது கடின உழைப்புக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உங்கள் மேலதிகாரி உங்கள் முயற்சிகளைப் பாராட்டுவார். சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். வருமானத்திற்கான புதிய வழிகள் தோன்றும் . செலவுகள் அதிகரித்தாலும், அதற்கான செல்வமும் சேரும். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் பரிபூரண அன்பு கிடைக்கும்.
செவ்வாய் பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு வாழ்வில் மன அமைதியையும் மகிழ்ச்சியையும் கொண்டுவரும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். இது உங்கள் மனதை உற்சாகமாக வைத்திருக்கும். முடங்கிய பணம் திரும்பக் கிடைக்கும். நிதிச் சிக்கல்கள் படிப்படியாக நீங்கும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். பணியில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம்; இவை எதிர்காலத்திற்குப் பயனுள்ளதாக அமையும்.
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சி லாபகரமானதாக இருக்கும். முதலீடுகள் மூலம் லாபம் அதிகரிக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் அதிக சுறுசுறுப்புடனும், உங்கள் இலக்குகளில் முழு கவனத்துடனும் செயல்படுவீர்கள். அவசரப்பட்டு முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். பொறுமையைக் கடைப்பிடித்தால் காரியங்கள் தானாகவே சரியான திசையில் செல்லும். லாபம். பங்குச் சந்தை அல்லது சொத்துக்களில் முதலீடு செய்யத் திட்டமிட்டிருந்தால், இக்காலம் அதற்கு ஏற்றதாக இருக்கும். இப்போது நல்ல வருவாய் கிடைக்கும்.
செவ்வாய் காயத்ரி: செவ்வாயின் பரிபூரண அருள் பெற, "ஓம் வீரத்வஜாய வித்மஹே விக்ன ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ பௌமஹ் ப்ரசோதயாத்" என்ற செவ்வாய் காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் சொல்லலாம்.
கந்தர் சஷ்டி கவசம்: முருகப் பெருமான் செவ்வாய் கிரகத்திற்குரிய கடவுளாவார். ஆகையால், செவ்வாய் கிரகத்தின் அதிகமான அருளை பெற தினமும் கந்த சஷ்டி கவசத்தை கூறலாம்.
ஆஞ்சநேயர் வழிபாடு: செவ்வாய்க்கிழமைகளில் ஹனுமன் சாலிசா பாராயணம் செய்வது நன்மை பயக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)