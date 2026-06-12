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ரிஷபத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: பட்டையை கிளப்பப்போகும் 5 ராசிகள் இவைதான், பொற்காலம் ஆரம்பம்

Mars Transit: செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல நாட்கள் தொடங்கவுள்ளன என்பதையும், இந்த பெயர்ச்சியில் அதிகமான நன்மைகளை அடைய, என்னென்ன எளிய பரிகாரங்களை மேற்கொள்ளலாம் என்பதையும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்வோம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 12, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:14 AM IST
ரிஷபத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: பட்டையை கிளப்பப்போகும் 5 ராசிகள் இவைதான், பொற்காலம் ஆரம்பம்
Image Credit: Mars Transit (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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