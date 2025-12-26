English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பூராட நட்சத்திரத்தில் செவ்வாய் பகவான்! கோடிகளை அள்ளும் 5 ராசிகள்.. நற்செய்தி காத்திருக்கு

Sevvai Peyarchi 2025:  செவ்வாய் பகவான் தனுசு ராசியின் பூராட நட்சத்திற்கு இடம் பெயர்ந்துள்ளார். இதனால், 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 26, 2025, 02:59 PM IST
பூராட நட்சத்திரத்தில் செவ்வாய் பகவான்! கோடிகளை அள்ளும் 5 ராசிகள்.. நற்செய்தி காத்திருக்கு

Mars Changes Nakshtra 2025: கிரகங்களின் தளபதியாக கருதப்படும் செவ்வாய்  45 நாட்களுக்கு ஒருமுறை தனது ராசியை மாற்றுகிறார். மேலும், குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியிலும் தனது நட்சத்திரத்தையும் செவ்வாய் மாற்றுகிறார். இதனால், குறிப்பிட்ட சில ராசிளுக்கு பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. குறிப்பாக, நேர்மறை ஆற்றலையும் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு ஏற்படுத்தும். இந்த நிலையில், செவ்வாய் பகவான் தனது நட்சத்திரத்தில் நேற்று (டிசம்பர் 26) மாற்றியுள்ளார். அதாவது,  தனுசு ராசியில் பூராட நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இந்த பெயர்ச்சி டிசம்பர் 24ஆம் தேதி மதியம் 12.24 மணிக்கு நடந்துள்ளது. இந்த பெயர்ச்சி பல்வேறு ராசிகளுக்கு இடையே தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என சொல்லப்படுகிறது. செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் பலன்கள் இந்த ஆண்டு மட்டுமல்ல, 2026 ஆம் ஆண்டிலும் உணரப்படும். டிசம்பர் 25 ஆம் தேதி செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதை பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேஷம் 

மேஷ ராசிக்கு செவ்வாய் ஆட்சி செய்யும் கிரகம் என்பதால், செவ்வாய் கிரகத்தின் பெயர்ச்சி பல நன்மைகளைத் தருகிறது.  இந்த நேரத்தில் மேஷ ராசிக்காரர்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றி பெறும். வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புள்ளது. இந்த பெயர்ச்சியின் பலன்கள் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு ஆண்டின் மீதமுள்ள சில நாட்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், 2026 ஆம் ஆண்டில் அதிர்ஷ்டத்தின் கதவுகளையும் திறக்கும். இந்த நேரத்தில் வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் ஆசைகள் நிறைவேறலாம். முடிக்கப்பட்டாத பணிகள் முடிக்கப்படும். தொழிலில் நல்ல லாபத்தை பெறுவீர்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும்.

சிம்மம்

செவ்வாய் கிரகத்தின் பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அற்புதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். சிம்ம ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல நேர்மறையான மாற்றங்களை கொண்டு வருகிறது. மேலும், 2026ஆம் ஆண்டில் நீங்கள் எடுத்த பணிகளை திட்டவட்டமாக முடிப்பீர்கள். தொழிலில் வளர்ச்சி அடைவீர்கள்.  நீண்ட காலமாக நினைத்து வைத்திருந்தை பணிகளை திட்டவட்டமாக முடிப்பீர்கள். சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தங்கள் குடும்பத்தினர் மற்றும் மனைவியிடமிருந்து முழு ஆதரவைப் பெறுவார்கள். குடும்பத்தில் செலவு செழிப்புடன் இருப்பீர்கள். வீட்டில் நிதி நிலைமை மேம்படும். 

விருச்சிகம்

விருச்சிக ராசியில் செவ்வாய் சஞ்சாரம் செய்வது விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். திட்டமிட்ட காரியங்களை முடிப்பீர்கள்.  நீங்கள் கடன் வாங்கவோ அல்லது திருப்பிச் செலுத்தவோ முயற்சித்தால், உங்களுக்கு சாதகமான பலன்களும் கிடைக்கும். ஆன்மீகம் அல்லது மத நடவடிக்கைகள் தொடர்பான விஷயங்களும் இந்த பெயர்ச்சியின் போது நேர்மறையான பலன்களைத் தரக்கூடும். சொத்து விஷயங்கள், வணிகம் அல்லது தொழில் ஆகியவற்றில் லாபம் மற்றும் வருமானம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும். கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த கருத்து மோதல்கள் முடிவுக்கு வரும்.

கும்பம் 

செவ்வாய் கிரகத்தின் பெயர்ச்சி கும்ப ராசிக்கு பல பலன்களை கொண்டு வரும்.  பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவை பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். வருமானம் உயரக் கூடும். கணவன் மனைவி இடையே இருந்து  வந்த கருத்து மோதல்கள் முடிவுக்கு வரும். மேலும்,  முறிந்த பழைய உறவுகள் புதுப்பிக்கப்படும். நிலம், சொத்து, வீடு, தங்கம் வாங்குவதற்கு உகந்த காலமாக இருக்கும்.  நீதிமன்ற வழக்குகள் உங்கள் வசமாகும். பழைய முதலீடுகள் லாபகரமானதாக இருக்கும்.

தனுசு 

செவ்வாய் பகவானின் முழு ஆசி தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு கிடைக்கும்.  உங்கள் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும்.  நிதி ஆதாயங்களுக்கான கதவுகள் திறக்கப்படும். நிலம், வீடு வாங்குவதற்கான யோகம் கைக் கூடும். கடன் பிரச்னைகள் தீரும்.  வெளியூர் பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். மேலும் குடும்பத்துடன் கோயில்களுக்கு செல்லும் வாய்ப்பும் கிடைக்கும். மேலும், செவ்வாய் பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான மாற்றங்களை கொண்டு வரும்.

மேலும் படிக்க: டபுள் குருப் பெயர்ச்சி 2026: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் இரட்டிப்பாகும், பொற்காலம் ஆரம்பம்

 

Sevvai PeyarchiSevvai Peyarchi 2025mars nakshatra transitmars nakshatra transit 2025Mars Transit

