தனுசு ராசிக்கு பெயர்ச்சியான செவ்வாய்.. இந்த 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்தான்! யாரெல்லாம் தெரியுமா?

செவ்வாய் பெயர்ச்சி 2025: ஜோதிடத்தில் செவ்வாய் கிரகம் மிக முக்கியமானது. துணிவு, வீரியம், சக்தி போன்றவை அவருடைய ஆற்றல். கடந்த டிசம்பர் 7ஆம் ஆண்டில் செவ்வாய் தனுசு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். குரு கிரகத்தின் சொந்த ராசியில் செவ்வாய் நுழைவது பெரும் மதிப்பை ஏற்படுத்தும். இது 12 ராசிகளின் வாழ்வில் தாக்கத்தை உண்டாக்கும். அதே சமயம் சில ராசிகள் சிறப்பான நன்மைகளைப் பெறுவார்கள்.
மேஷம் (Aries)
செவ்வாய் பயணம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத லாபங்களை தரும். அதிர்ஷ்டம் முழுமையாக இருக்கும். வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் செய்யும்
வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வருமானம் பெருகும். சொத்துக்களைப் பற்றிய நல்ல செய்திகள் வரும். தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். சிறிய முயற்சிகளும் பெரிய பலன்களை தரும்.
சிம்மம் (Leo)
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் கிரகத்தின் பெயர்ச்சியால் புத்திசாலித்தன்மை, படைப்பாற்றல், தலைமை திறன் வளர்ச்சி உண்டாகும். குடும்ப உறவுகள் வலுவாகும். மாணவர்கள் கல்வியில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். வேலை வாய்ப்புகள் விரிவடையும். பெரியவர்களின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும்.
துலாம் (Libra)
துலாம் ராசியின் 3வது வீட்டில் செவ்வாய் கிரகம் இருப்பது சாதக சூழலை உருவாக்கும். சகோதரர்களிடமிருந்து உதவி கிடைக்கும். சொத்துகள் சேரும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. சமூக மதிப்பு உயரும். தொழிலில் நம்பிக்கையுடன் முதலீடு செய்தால் நன்மைகள் கிடைக்கும். உடல் நலம் பற்றி கவனம் தேவை.
கும்பம் (Aquarius)
தனுசு ராசியில் செவ்வாய் நுழைவது கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு அதிகப்படியான நன்மைகளை தருகிறது. 11வது வீட்டில் செவ்வாய் இருப்பதால் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு லாபம் அதிகரிக்கும். விரும்பியதைப் பெறவும் பெற்றோரின் மகிழ்ச்சியான ஆதரவு கிடைக்கும். நிதி வளர்ச்சி ஏற்படும். வேலை தொடர்பான உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் வெளிப்படும்.
மீனம் (Pisces)
மீன ராசியின் 10வது வீடான தொழில் வீட்டில் செவ்வாய் கிரகம் இருப்பதால் தொழிலில் லாபம் கிட்டும். பதவி உயர்வு, விருதுகள் வருமானம் மற்றும் சொத்துக்கள் என்று பல நன்மைகள் ஏற்படும். தந்தை வழி உறவுகள் வலுப்படும். அரசியல் மற்றும் தகவல் தொடர்பு துறைகளில் பணியாற்றுவோருக்கு அதிர்ஷ்டம் சிறப்பாக இருக்கும். மாணவர்களுக்கும் நல்ல காலம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
