செவ்வாய் பெயர்ச்சி 2026: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்.. பணம் கொட்டும்!

Sevvai Peyarchi 2026: இன்னும் இரண்டு வாரங்களில் 2026ஆம் ஆண்டு தொடங்க இருக்கிறது. ஜோதிடத்தின்படி, இந்த ஆண்டில் பல கிரகங்கள் தங்கள் ராசியை மாற்றி கொள்ள இருக்கிறது. இது பலரது வாழ்க்கையில் நல்ல பலனையும் எதிர்மறையான பலனையும் தரும். அந்த வகையில், அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி செவ்வாய் கிரகம் மீன ராசிக்குள் நுழைய இருக்கிறார். இதன் காரணமாக குறிப்பிட்ட 5 ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் என்றும் சனியால் ஏற்பட்ட கஷ்டங்கள் விலகும் என்றும் நம்பப்படுகிறது.
ரிஷபம் (Taurus)
ரிஷப ராசியின் 11ஆம் வீட்டில் செவ்வாய் கிரகம் சஞ்சரிக்க இருக்கிறது. இது அவர்களுக்கு பணத்தையும் புகழையும் அள்ளிக்கொடுக்க இருக்கிறது. இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டில் பண வரவு அதிகரிக்கும். கடன் பிரச்சனைகள் இருந்தால் தீரும். தொழில் மற்றும் முதலீடுகள் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிட்டும். பணியிடத்தில் உங்களில் மதிப்பு அதிகரிப்பதோடு உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும். பதவி உயர்வு கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
கடகம் (Cancer)
கடக ராசிக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சியானது நல்ல யோகத்தை தர இருக்கிறது. இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும். வேலை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு வெளிநாட்டில் வேலை கிடைக்கும். வேலை இடத்தில் பதவி உயர்வு, தொழில் லாபம் போன்ற பல யோகங்கள் இந்த ராசிக்காரர்களின் வாசக் கதவை திறக்க உள்ளது. மொத்தத்தில் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் பல நன்மைகளை தர உள்ளது.
விருச்சிகம் (Scorpio)
விருச்சிக ராசியின் அதிபதி செவ்வாய். இவர் 2026ல் இந்த ராசியின் 5ஆம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இதன் காரணமாக அவர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டம் இருக்கிறது. தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. பண வரவு அதிகரிப்பதன் மூலம் உங்கள் வங்கு கணக்கும் அதிகரிக்கும். வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். குடும்ப பிரச்சனைகள் இருந்த தீரும். சொத்து தொடர்பான வழக்குகள் சுமூகமாக உங்களுக்கு சாதகமாக முடியும். மொத்தத்தில் இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக நிதி ரீதியான பலன்களை தரும்.
மகரம் (Capricorn)
செவ்வாய் பெயர்ச்சி மகர ராசியின் 2ஆம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இது மகர ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றிகளை அள்ளி தர இருக்கிறது. இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சி தைரியமும் வெற்றியும் கொடுக்கிறது. கடின உழைப்பிற்கு பலன் இருக்கும். போட்டி தேர்வுக்கு பயிற்சி பெறுவோர் அதில் வெற்றி பெறுவீர்கள். பண வரவு அதிகரிக்கும். சமூகத்தில் உங்கள் அந்தஸ்து கூடும். தொழிலில் ஈரட்டிப்பு லாபம் இருக்கும். மொத்தத்தில் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சியானது பணத்தையும் வெற்றியையும் அள்ளீ கொடுக்கிறது.
மீனம் (Pisces)
2026ஆம் ஆண்டில் மீன ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார் செவ்வாய். இது உங்களின் ஆளுமையை திறனை மேம்படுத்துகிறது. எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். செத்துக்களின் பிரச்சனை தீர்ந்து சுமூகமாக முடியும். பரம்பரை சொத்து வர வேண்டியவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் நல்ல செய்தி கிடைக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கும், வேறு வேலைக்கு செல்ல நினைப்பவர்களுக்கும் புதிய வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
