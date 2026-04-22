  • செவ்வாய் பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் 24 முதல் 3 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. வெற்றிகள் குவியும்!

Sevvai Peyarchi 2026: ஏப்ரல் 24 ஆம் தேதி செவ்வாய் கிரகம் ரேவதி நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி ஆகிறது. இந்த நட்சத்திர மாற்றும் குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்களுக்கு (மேஷம், மிதுனம், விருச்சிகம்) நிதி ஆதாயம், பதவி உயர்வு மற்றும் தொழில் வளர்ச்சி போன்ற நல்ல பலன்களை அளிக்க இருக்கிறது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 22, 2026, 12:44 PM IST
செவ்வாய் கிரகம் ஏப்ரல் 24 ஆம் தேதி ரேவதி நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி ஆகிறது. இந்த மாற்றம் மேஷம், மிதுனம், விருச்சிகம் ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி அதாயம், பதவி உயர்வு போன்ற வாய்ப்புகளை வழங்கும் என கூறப்படுகிறது. 

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், செவ்வாய் கிரகங்களின் தளபதியாக கருதப்படுகிறது. அது தைரியம், ஆற்றல், வீரம் போன்றவற்றின் சின்னமாகும். செவ்வாய் தனது பாதையை மாற்றும் செய்யும் போதெல்லாம், அதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் இருக்கும். அந்த வகையில், செவ்வாய் கிரகம் ஏப்ரல் 24 ஆம் தேதி அன்று தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றுகிறது. அதாவது செவ்வாய் ரேவதி நட்சத்திரத்திற்கு பிரவேசித்து, அங்கு மே 11 வரை அங்கேயே நிலைத்திருக்கிறது. 

செவ்வாய்யின் இந்த நட்சத்திர மாற்றம் அனைத்து ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும், சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களின் (மேஷம், மிதுனம், விருச்சிகம்) வாழ்க்கையில் பொற்காலத்தை கொண்டு வருகிறது. அவர்கள் நிதி ரீதியான முன்னேற்றம், வேலையிடத்தில் பதவி உயர்வுகள் போன்ற பல்வேறு துறைகளில் வெற்றி அடைகின்றனர். 

மேஷம் (Aries)

செவ்வாய் மேஷ ராசியின் அதிபதி, அதே நேரத்தில் செவ்வாய் ரேவதி நட்சத்திரத்திற்கு மாறி இருப்பது, மேஷ ராசிக்கு கூடுதல் பலன்களை தருகிறது. இந்த காலகட்டத்தில் எதிர்பாராத பண வரவு இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்து காத்திருந்த பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைத்தாலோ அல்லது முதலீடு செய்ய நினைத்தாலோ இது சரியான நேரமாகும். குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவிடுவீர்கள். மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். 

மிதுனம் (Gemini) 

செவ்வாய்யின் நட்சத்திர மாற்றம் மிதுன ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் நேர்மறையான பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர். வணிகத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். வேலை இடத்தில் பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்பு உள்ளது. நிதி ரீதியான பிரச்சனை முடிவுக்கு வரும். சேமிப்பு அதிகரிக்கும். கூடுதல் வருமானத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும். மேலும், ஊடகம், தகவல் தொடர்புத் துறைகளில் பணிபுரிபவர்கள் சாதிக்க முடியும். 

விருச்சிகம் (Scorpio)

செவ்வாய்யின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றியை தர இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும். சமூகத்தில் உங்களின் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். அரசு பணியில் இருப்பவர்களுக்கு சில நல்ல செய்திகள் வரக்கூடும். தொழிலில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். 

ரேவதி நட்சத்திரம் ஏன் சிறப்பு? 

ரேவதி நட்சத்திரம் இராசி மண்டலத்தின் கடைசி நட்சத்திரம் ஆகும். இதன் பொருள் செல்வம் மற்றும் செழிப்பானது என்பதாகும். இந்த நிலையில், ஆற்றலின் காரணியாக பார்க்கப்படும் செவ்வாய் இந்த நட்சத்திரல் நுழையும்போது, அது ஒருவரின் லட்சியங்களை நனவாக்கும் ஆற்றலை அளிக்கிறது. 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

