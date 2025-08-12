விருச்சிகத்தில் செவ்வாய்... தீபாவளி முதல் 3 ராசிகளுக்க் தொட்டதெல்லாம் பொன்தான்

செவ்வாய் பெரிய அளவில் இருப்பதாலும், சூரியனைப் போல சிவப்பு நிறத்தில் இருப்பதால் அங்காரக கிரகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. மற்ற கிரகங்களைப் போலவே, இதுவும் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் பெயர்ச்சி ஆகிறது. விருச்சிகத்தை ஆளும் கிரகம் செவ்வாய். செவ்வாய் சுமார் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தனது ராசிக்கு வந்துள்ளது. செவ்வாய் செப்டம்பர் 13, 2025 அன்று இரவு 10:02 மணிக்கு துலாம் ராசியில் நுழைகிறது. அதன் பிறகு, 28 அக்டோபர் 2025 அன்று அதிகாலை 4:24 மணிக்கு விருச்சிக ராசியில் நுழைகிறது.
செவ்வாய் கிரகத்தின் விருச்சிக ராசி வருகை பல ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் கதவுகளைத் திறக்கும். =செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் அதிக நன்மை அடையக்கூடிய மூன்று ராசிக்காரர்கள் குறித்து ஜோதிட வல்லுநர்கள் கணித்துள்ளனர். வேலை முதல் வணிகம் வரை ஒவ்வொரு வேலையிலும் அவர்கள் பயனடைய வாய்ப்புள்ளது.
2025 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள்?
துலாம்
செவ்வாய் பெயர்ச்சி க்துலாம் ராசியன்ரின் அதிர்ஷ்டக் கதவைத் திறக்கும். செவ்வாய் கிரகத்தின் ஆசிர்வாதத்தால், அக்டோபர் 28 க்குப் பிறகு வேலை மற்றும் வியாபாரத்தில் லாபம் ஈட்டத் தொடங்குவீர்கள். உங்கள் துணைவருடனான உங்கள் உறவு இனிமையாக மாறும். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். பணியிடத்தில் உங்கள் நிலை வலுவாக இருக்கும். உங்கள் எதிரிகளின் சதிகளை நீங்கள் தோற்கடிக்க முடியும்.
கும்பம்
அக்டோபர் மாதம் உங்களுக்கு மிகவும் லாபகரமானதாக இருக்கும். தீபாவளிக்கு முன், பழைய வருமானத்திலிருந்து பெரிய போனஸ் அல்லது பணத்தைப் பெறலாம். நல்ல தொகுப்பில் நல்ல வேலையைப் பெறலாம். இது உங்களுக்கு செழிப்புக்கு வழி வகுக்கும். உங்கள் வீட்டில் எந்த சுப காரியங்கள் நடக்கலாம். ஹ்திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு ருதிருமணம் கை கூடும். குடும்பத்தில் சந்தோஷம் நிலவும்.
சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்காரர்களின் பிரச்சனை மிகுந்த நாட்கள் அக்டோபர் 28 க்குப் பிறகு முடிவடையத் தொடங்கலாம். காரிய தடைகள் நீங்கி உங்கள் நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் அனைத்தும் நிறைவேறத் தொடங்கும். உங்கள் வருமான ஆதாரங்கள் அதிகரிக்கும். இது உங்கள் நிதி நிலையை மேம்படுத்தும். அதிகரித்த வருமானம் காரணமாக, நீங்கள் சொத்து, வாகனம், ரியல் எஸ்டேட் வாங்க முடிவு செய்யலாம். குடும்பத்துடன் வெளியே செல்வதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது.
