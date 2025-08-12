English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

விருச்சிகத்தில் செவ்வாய்... தீபாவளி முதல் 3 ராசிகளுக்க் தொட்டதெல்லாம் பொன்தான்

செவ்வாய்  பெரிய அளவில் இருப்பதாலும், சூரியனைப் போல சிவப்பு நிறத்தில் இருப்பதால் அங்காரக கிரகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

Written by - Vidya Gopalakrishnan | Last Updated : Aug 12, 2025, 11:01 AM IST
  • 2025 அக்டோபர் செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள்?
  • நிதி நிலைமை மேம்படும்.
  • எதிரிகளின் சதிகளை நீங்கள் தோற்கடிக்க முடியும்.

Trending Photos

இன்னும் 9 நாட்களில் கடகத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், மகிழ்ச்சி, செலவம் பெருகும்
camera icon6
Venus Transit
இன்னும் 9 நாட்களில் கடகத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், மகிழ்ச்சி, செலவம் பெருகும்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை குட் நியூஸ்! இந்த ரேஷன் கார்டு உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்..!!
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை குட் நியூஸ்! இந்த ரேஷன் கார்டு உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்..!!
குரு பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள் இவைதான்: கோடீஸ்வர யோகம், செல்வ மழை கொட்டும்
camera icon10
Guru
குரு பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள் இவைதான்: கோடீஸ்வர யோகம், செல்வ மழை கொட்டும்
கூலி பட விழாவில் ரஜினி அணிந்திருந்த வாட்ச்..விலை என்ன தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
கூலி பட விழாவில் ரஜினி அணிந்திருந்த வாட்ச்..விலை என்ன தெரியுமா?
விருச்சிகத்தில் செவ்வாய்... தீபாவளி முதல் 3 ராசிகளுக்க் தொட்டதெல்லாம் பொன்தான்

செவ்வாய்  பெரிய அளவில் இருப்பதாலும், சூரியனைப் போல சிவப்பு நிறத்தில் இருப்பதால் அங்காரக கிரகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. மற்ற கிரகங்களைப் போலவே, இதுவும் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் பெயர்ச்சி ஆகிறது. விருச்சிகத்தை ஆளும் கிரகம் செவ்வாய். செவ்வாய் சுமார் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தனது ராசிக்கு வந்துள்ளது. செவ்வாய் செப்டம்பர் 13, 2025 அன்று இரவு 10:02 மணிக்கு துலாம் ராசியில் நுழைகிறது. அதன் பிறகு, 28 அக்டோபர் 2025 அன்று அதிகாலை 4:24 மணிக்கு விருச்சிக ராசியில் நுழைகிறது. 

செவ்வாய் கிரகத்தின் விருச்சிக ராசி வருகை பல ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் கதவுகளைத் திறக்கும். =செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் அதிக நன்மை அடையக்கூடிய மூன்று ராசிக்காரர்கள் குறித்து ஜோதிட வல்லுநர்கள் கணித்துள்ளனர். வேலை முதல் வணிகம் வரை ஒவ்வொரு வேலையிலும் அவர்கள் பயனடைய வாய்ப்புள்ளது.

2025 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள்?

துலாம்

செவ்வாய் பெயர்ச்சி க்துலாம் ராசியன்ரின் அதிர்ஷ்டக் கதவைத் திறக்கும். செவ்வாய் கிரகத்தின் ஆசிர்வாதத்தால், அக்டோபர் 28 க்குப் பிறகு வேலை மற்றும் வியாபாரத்தில் லாபம் ஈட்டத் தொடங்குவீர்கள். உங்கள் துணைவருடனான உங்கள் உறவு இனிமையாக மாறும். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். பணியிடத்தில் உங்கள் நிலை வலுவாக இருக்கும். உங்கள் எதிரிகளின் சதிகளை நீங்கள் தோற்கடிக்க முடியும்.

கும்பம்

அக்டோபர் மாதம் உங்களுக்கு மிகவும் லாபகரமானதாக இருக்கும். தீபாவளிக்கு முன், பழைய வருமானத்திலிருந்து பெரிய போனஸ் அல்லது பணத்தைப் பெறலாம். நல்ல தொகுப்பில் நல்ல வேலையைப் பெறலாம். இது உங்களுக்கு செழிப்புக்கு வழி வகுக்கும். உங்கள் வீட்டில் எந்த சுப  காரியங்கள் நடக்கலாம். ஹ்திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு ருதிருமணம் கை கூடும். குடும்பத்தில் சந்தோஷம் நிலவும்.

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்களின்  பிரச்சனை மிகுந்த நாட்கள் அக்டோபர் 28 க்குப் பிறகு முடிவடையத் தொடங்கலாம். காரிய தடைகள் நீங்கி உங்கள் நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் அனைத்தும்  நிறைவேறத் தொடங்கும். உங்கள் வருமான ஆதாரங்கள் அதிகரிக்கும். இது உங்கள் நிதி நிலையை மேம்படுத்தும். அதிகரித்த வருமானம் காரணமாக, நீங்கள் சொத்து, வாகனம், ரியல் எஸ்டேட் வாங்க முடிவு செய்யலாம். குடும்பத்துடன் வெளியே செல்வதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது.

மேலும் படிக்க | இன்னும் 77 நாட்களில் குரு கடகத்தில் பெயர்ச்சி.. 5 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி, அதிர்ஷ்டம்

மேலும் படிக்க | புனர்வசு நட்சத்திரத்திற்கு செல்லும் குரு பகவான்... ஆவணி முதல் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

Mars Transit 2025Astro PredictionLucky ZodiacshoroscopeAstrology

Trending News