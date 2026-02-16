English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • இன்று செவ்வாய் பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. அதிர்ஷ்டம், வெற்றி குவியும்

இன்று செவ்வாய் பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. அதிர்ஷ்டம், வெற்றி குவியும்

Mars Transit On February 16: பிப்ரவரி 16ஆம் தேதியான  இன்று செவ்வாய் பெயர்ச்சி நடந்துள்ளது. இதனால், இன்று முதல்  4 ராசிகளுக்கு பிப்ரவரி முழுவதும் நேர்மறையான தாக்கத்தை அளிக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 16, 2026, 01:36 PM IST
  • இன்று செவ்வாய் பெயர்ச்சி
  • கும்பத்தில் நடக்கும் பெயர்ச்சி
  • 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் மேல் அதிர்ஷ்டம்

Trending Photos

EPS Pension: 30 ஆண்டு சர்வீஸில் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon9
EPFO
EPS Pension: 30 ஆண்டு சர்வீஸில் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
தமிழ்நாட்டில் எந்த கட்சிக்கு பூத் ஏஜெண்ட்ஸ் அதிகம்? தவெக லிஸ்டிலேயே இல்லையேப்பா!
camera icon9
Tamilnadu
தமிழ்நாட்டில் எந்த கட்சிக்கு பூத் ஏஜெண்ட்ஸ் அதிகம்? தவெக லிஸ்டிலேயே இல்லையேப்பா!
IND vs PAK: பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் கைக்குலுக்கலா...? சூர்யகுமார் கொடுத்த ட்விஸ்ட்
camera icon8
Ind vs Pak
IND vs PAK: பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் கைக்குலுக்கலா...? சூர்யகுமார் கொடுத்த ட்விஸ்ட்
திருப்பதி: டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யாமல் ஏழுமலையானை தரிசிக்க சூப்பரான சான்ஸ்.. முழு விவரம் இதோ
camera icon7
Tirumala Tirupati
திருப்பதி: டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யாமல் ஏழுமலையானை தரிசிக்க சூப்பரான சான்ஸ்.. முழு விவரம் இதோ
இன்று செவ்வாய் பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. அதிர்ஷ்டம், வெற்றி குவியும்

Mars Transit On February 16: ஜோதிட ரீதியாக 9 கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. ஒவ்வொரு கிரகங்களின் பெயர்ச்சியின்போது, 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இதனால், 12 ராசிகளுக்கு நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான தாக்கங்கள் இருக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், இன்று (பிப்ரவரி 16) செவ்வாய் பெயர்ச்சி நடந்துள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

அதாவது,  பிப்ரவரி 16ஆம் தேதியான இன்று செவ்வாய் கும்ப ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். சூரிய கிரகணத்திற்கு 24 மணி நேரத்திற்கு முன்பு நிகழும் இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சி மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.  இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் 4 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

மேஷம்  (Aries)

செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள். மேஷ ராசியின் ஆளுமை கிரகமாக செவ்வாய் அறியப்படுகிறது.  கும்ப ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி, மேஷ ராசியின் 11வது வீட்டில் ஒளிரச்செய்கிறது. இதனால், உங்கள் வீட்டில் செல்வம், புகழ் அதிகரிக்கும். மேலும், உங்கள் உடன் பிறந்தவர்கள் உங்களுக்கு ஆதரவு அளிப்பார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்களுக்கு தொழில் விரிவடையும். தொழிலில் எதிர்பாராத  லாபத்தை பெறுவீர்கள். கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்னை முடிவடையும்.  சொத்து விஷயங்களில் உங்களுக்கு ஆதரவாக உத்தரவுகள் வரும்.  பூர்வீக சொத்தின் வழியே கூடுதல் வருமானத்தை பெறுவீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்கவும் வாய்ப்புள்ளது. 

மிதுனம் (Gemini)

செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும். நினைத்த காரியங்களில் அனைத்து வெற்றியில் தான் முடியும்.  திடீர் பயணம் மேறகொள்ள இருக்கும். குடும்பத்துன் ஆன்மீக சுற்றுலா செல்வீர்கள். வீட்டில் உள்ளவர்களின் உடல்நலனில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். தொழிலை விரிவுப்படுத்த வாய்ப்புள்ளது. முக்கிய விஷயங்களில் தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். உங்கள் தொழில் அல்லது படிப்பில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.  தைரியம், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான பொறுப்பு அதிகரிக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். வேலையில்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு புதிய  வேலை கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. பொன், பொருள் வீட்டில் சேரும். 

துலாம் (Libra)

செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் செல்வம் பெருகும். புதிய தொழில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் காணப்பட்ட பிரச்னைகள் அனைத்திற்கு முடிவு எட்டப்படும். உயர் அதிகாரிகளின் கவனத்தை பெறுவீர்கள். உங்கள் விருப்பம் போல் பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள். தொழில் வாழ்க்கையில் பெரிய ஒப்பந்தங்களை பெறுவீர்கள். நண்பர்களின் உதவியுடன் தொழிலை விரிவுப்படுத்த வாய்ப்புளள்து. உங்கள சொத்து  நல்ல விலையில்  விற்பனை செய்வீர்கள். பொருளாதார நிலைமை மேம்படும். மேலும், திருமண தடைகள் நீங்கும். உங்கள் காதல் அடுத்த கட்டமான திருமணத்திற்கு செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது. கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த சிக்கல் தீரும். 

கும்பம் (Aquarius)

கும்ப ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி நடப்பதால், இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நினைத்த விஷயங்கள் நடக்கும். தொழில் போட்டிகள் குறையும். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள். உயர்கல்விக்காக வெளிநாடு செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது.  மேலும், தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வாய்ப்புள்ளது.  மேலும், உங்கள் பிள்ளைகளிடம் இருந்து நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். உங்களுடைய காதலுக்கு பெற்றோர்கள் சம்மதம் தெரிவிப்பார்கள். திருமண தடைகள் நீங்கும். விரைவில் நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. வெளியூர் பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். குடும்பத்தில் செல்வம் அதிகரிக்கும். நகை, வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க: 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீனத்தில் மெகா ராஜயோகம்: மார்ச் முதல் இந்த ராசிகளின் தலையெழுத்து மாறும்!

மேலும் படிக்க: இன்றைய ராசிபலன் பிப்வரி 16 திங்கட்கிழமை : அதிர்ஷ்டம், சந்திராஷ்டமம், சிறப்பு வழிபாடு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

About the Author
Mars TransitMars Transit 2026Mars Transit On February 16Lucky zodiac signsZodiac Signs

Trending News