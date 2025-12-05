English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • 2 நாட்களில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு புத்தாண்டின் தொடக்கத்திலேயே ராஜயோகம்

2 நாட்களில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு புத்தாண்டின் தொடக்கத்திலேயே ராஜயோகம்

Mars Transit: செவ்வாய் டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி தனுசு ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இதனால் அதிகப்படியான நன்மைளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 5, 2025, 08:42 AM IST
  • தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சி பல வித நன்மைகளை அளிக்கும்.
  • குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.
  • உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் பணிக்காக அதிக பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள்.

Trending Photos

இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்கார இயக்குநர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் டைரக்டர்!
camera icon8
Richest Directors
இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்கார இயக்குநர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் டைரக்டர்!
2 நாட்களில் புதன் பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு சூப்பர், மற்ற ராசிகளுக்கு சுமார்... முழு ராசிபலன் இதோ
camera icon13
Mercury transit
2 நாட்களில் புதன் பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு சூப்பர், மற்ற ராசிகளுக்கு சுமார்... முழு ராசிபலன் இதோ
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 2 ராசிகளுக்கு பண வரவு அதிகரிக்கும்!
camera icon13
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 2 ராசிகளுக்கு பண வரவு அதிகரிக்கும்!
24 மணி நேரத்தில் குருப் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு வாழ்க்கை முழுவதும் அதிரடி மாற்றம்
camera icon6
Jupiter Retrograde Transit
24 மணி நேரத்தில் குருப் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு வாழ்க்கை முழுவதும் அதிரடி மாற்றம்
2 நாட்களில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு புத்தாண்டின் தொடக்கத்திலேயே ராஜயோகம்

Sevvaai Peyarchi Palangal: அனைத்து கிரகங்களுக்கும் குறிப்பிட்ட குணாதிசயங்கள் உள்ளன. செவ்வாய் வீரம், நிலம், துணிச்சல், வெற்றி ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக கருதப்படுகிறார். இவர் கிரகங்களின் சேனாதிபதி என அழைக்கப்படுகிறார்.

Add Zee News as a Preferred Source

செவ்வாய் பெயர்ச்சி

செவ்வாய் டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி தனுசு ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். குருவின் ராசியான தனுசு ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி ஆவது முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகின்றது. இந்த நேரத்தில் சூரியனும் தனுசு ராசியில் இருப்பதால் ஆதித்ய மங்கள ராஜயோகம் உருவாகும். சுக்கிரனும் புதனும் தனுசில் சஞ்சரிப்பார்கள். மேலும் குருவும் தனுசு ராசியைப் பார்ப்பார். இந்த கிரக நிலைகள், அனைத்து கிரகங்களின் நேர்மறையான தாக்கங்களையும் மேலும் அதிகரிக்கும். செவ்வாய், சூரியன் மற்றும் குருவுடன் இணைந்து, நல்ல பலன்களைத் தருவார்.

செவ்வாய் பெயர்ச்சி பலன்கள்

2026 ஆம் ஆண்டு தொடங்கும் முன் நிகழும் செவ்வாயின் இந்த பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். எனினும் சில ராசிகளில் இதனால் மேம்பட்ட நன்மைகள் நடக்கும். இவர்களுக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சிக்கு பிறகான காலம் அற்புதமாக இருக்கும். 2026 புத்தாண்டின் தொடக்கமும் இவர்களுக்கு பல நல்ல செய்திகளைக் கொண்டு வரும். தனுசு ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் அதிகப்படியான நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

மேஷம்: தொழிலில் வெற்றி, வாழ்வில் ஆடம்பரம்

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சி ஆடம்பரமான வாழ்வை அளிக்கும். இந்த காலத்தில் வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். நீதிமன்றம் தொடர்பான விஷயங்களிலும் குறிப்பிடத்தக்க ஆதாயங்களை அனுபவிக்கலாம். தங்கம் மற்றும் வெள்ளி வியாபாரத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் நல்ல லாபத்தைக் காண்பார்கள். ஹோட்டல் தொழிலில் ஈடுபடுபவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க நிதி ஆதாயங்களை அனுபவிக்க வாய்ப்புள்ளது.

மிதுனம்: வெற்றிகள் கிட்டும், மன அமைதி கிடைக்கும்

செவ்வாய் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அவர்களின் வாழ்க்கையில் பெரும் வெற்றியைத் தரும். இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சமசப்தக் யோகத்தை உருவாக்கும். இந்த நேரத்தில், ஆன்மீகப் பயணங்களால் பயனடைவீர்கள். ஆன்மீக யாத்திரை செல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். இது உங்களுக்கு மன அமைதியைத் தரும். வேலைக்காக வெளிநாடு செல்லும் வாய்ப்பையும் நீங்கள் பெறலாம். இது உங்கள் வாழ்க்கையில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும் திருப்தியையும் கொண்டு வரும்.

சிம்மம்: சுப நிகழ்வுகளுக்கான நேரம்

செவ்வாய் பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும். உங்கள் வீட்டில் சில நல்ல நிகழ்வுகள் நடக்கலாம். குடும்பத்தில் அதிகமான மகிழ்ச்சி இருக்கும். மனம் அமைதியாகவும். நிறைவுடனும் இருக்கும். ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமையைப் பொறுத்தவரை, இந்த நேரத்தில் உங்கள் வருவாய் மிகவும் நன்றாக இருக்கும். வேலை செய்பவர்கள் புதிய சாதனைகளை செய்வார்கள். இந்த நேரம் முதலீட்டாளர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் ஆரோக்கியமும் மேம்படும்.

தனுசு: குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சி பல வித நன்மைகளை அளிக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் குழந்தையின் எதிர்காலம் மற்றும் மத மற்றும் ஆன்மீக விஷயங்களைப் பற்றி நீங்கள் அதிகம் சிந்திக்கலாம். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் பணிக்காக அதிக பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் பணி பாராட்டப்படும். வணிக ரீதியாகபல பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். நிதி ரீதியாக, உங்கள் நிதி நிலைமை முன்பை விட சிறப்பாக இருக்கும். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையைப் பொறுத்தவரை, உங்கள் மனைவியுடனான உங்கள் உறவு மேம்படும். உங்களுக்கும் உங்கள் வாழ்க்கைத் துணைக்கும் இடையே அன்பும் புரிதலும் இருக்கும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஆரோக்கியமாகவும் வலிமையாகவும் உணருவீர்கள்.

மீனம்: வேலை மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது

மீன ராசிக்கு, செவ்வாய் பெயர்ச்சி சாதகமான நன்மைகளை அளிக்கும். மீன ரசிக்காரர்கள் அவர்களின் கடின உழைப்பால் நல்ல பலன்களைக் காண்பார்கள். வேலை மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. அனைத்து பணிகளிலும் வெற்றி கிடைக்கும். சொத்து மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் மூலம் மகிழ்ச்சியை அனுபவிப்பீர்கள். தொழிலதிபர்கள் தங்கள் போட்டியாளர்களை விஞ்சி நல்ல பெயரையும் லாபத்தையும் ஈட்டுவார்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.  )

மேலும் படிக்க | இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 2 ராசிகளுக்கு பண வரவு அதிகரிக்கும்!

மேலும் படிக்க | 24 மணி நேரத்தில் குருப் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு வாழ்க்கை முழுவதும் அதிரடி மாற்றம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Mars TransitMarsmangalAstrologyRasipalan

Trending News