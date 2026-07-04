/நாளை முதல் செவ்வாய் தரும் பேரதிர்ஷ்டம்.. இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு இனி தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்!

ஜோதிடத்தின்படி, நவக்கிரகங்களின் தளபதியாக கருதப்படும் செவ்வாய் பகவான், 2026 ஜூலை 5 ம் தேதி சரியாக நள்ளிரவு 12:01 மணிக்கு ரிஷப ராசியில் உள்ள ரோகிணி நட்சத்திரத்திற்குள் நுழைகிறார். வரும் ஜூலை 24 வரை இதே நட்சத்திரத்தில் சஞ்சரிக்கும் செவ்வாய், அதன் பின்னர் மிருகசீரிஷ நட்சத்திரத்திற்கு மாறுகிறார்.
நம்பிக்கை, வீரியம், ஆளுமை மற்றும் கோபத்திற்கு அதிபதியான செவ்வாயின் இந்த நட்சத்திர மாற்றம், குறிப்பிட்ட 3 ராசியினருக்கு பொருளாதாரம், வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வியாபாரத்தில் அசுர வளர்ச்சியை தரப்போகிறது. தைரியமும், சுறுசுறுப்பும் அதிகரித்து வெற்றிகளை குவிக்கப்போகும் அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் யார் யார் எனப் பார்ப்போம்.
செவ்வாயை தனது ராசி நாதனாக கொண்ட மேஷ ராசியினருக்கு, இந்த ரோகிணி நட்சத்திர பிரவேசம் அபாரமான நன்மைகளை அள்ளித்தர உள்ளது. நீண்ட நாட்களாக இழுபறியாக இருந்த அரசு மற்றும் தனியார் சார்ந்த வேலைகள் எவ்விதத் தடையுமின்றி சுமுகமாக முடியும். தொட்ட காரியங்கள் அனைத்திலும் அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உங்களின் உழைப்பிற்கு ஏற்ற அங்கீகாரமும், உயர்வும் தேடிவரும். மனதை குடைந்து கொண்டிருந்த நாட்பட்ட கவலைகள் நீங்கி, நிம்மதி பிறக்கும். ஆரோக்கியம் சீராகி, குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சிகள் தடையின்றி அரங்கேறும்.
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் ஆன்மீக ரீதியாக ஒரு புதிய உத்வேகத்தைத் தரும். ஆன்மீக காரியங்களில் ஈடுபாடு அதிகரித்து, மன ரீதியான தெளிவும், அமைதியும் உண்டாகும். உத்தியோகத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் புதிய முயற்சிகளுக்குப் பெரிய அளவில் பலன்கள் கிடைக்கும். உங்களுடைய உடன் பிறந்தவர்களிடம் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறைந்து, அவர்களின் முழுமையான ஒத்தாசை உங்களுக்கு கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் கல்வி அல்லது வேலைவாய்ப்பு குறித்து எதிர்பார்த்த நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும். இதனால் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்.
மகர ராசிக்காரர்களின் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில்முறை வாழ்க்கையில் இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சி மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தப் போகிறது. உங்களின் தன்னம்பிக்கையும், சுறுசுறுப்பும் பலமடங்கு உயரும். சவாலான காரியங்களைக் கூட உங்களின் சாதுரியத்தால் எளிதில் கையாண்டு, சிக்கல்களில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். கணவன் - மனைவிக்கு இடையே இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கி, தம்பதியினரிடையே அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். மனம் விட்டுப் பேசுவதன் மூலம் குடும்பப் பிரச்சினைகளுக்கு நிரந்தரத் தீர்வு காண்பீர்கள். நீண்ட நாள் உடல் உபாதைகளில் இருந்து நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு, உடல்நலம் திருப்திகரமாக இருக்கும். திட்டமிட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் துல்லியமாக நடந்து முடியும்.
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