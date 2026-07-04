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நாளை முதல் செவ்வாய் தரும் பேரதிர்ஷ்டம்.. இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு இனி தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்!

Sevvai Rohini Nakshatra Peyarchi: நாளை (ஜூலை 05) செவ்வாய் பகவான் ரோகிரி நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி ஆக இருக்கிறார். இந்த பெயர்ச்சி 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித்தர இருக்கிறது. அவர்கள் யார் யார்? எந்த மாதிரியான அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கின்றனர் என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 04, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:55 PM IST
நாளை முதல் செவ்வாய் தரும் பேரதிர்ஷ்டம்.. இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு இனி தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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