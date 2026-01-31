English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஷடாஷ்டக ராஜயோகம்! இன்று முதல் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. பணமழை, அதிர்ஷ்டம், வெற்றி உச்சம்

ஷடாஷ்டக ராஜயோகம்! இன்று முதல் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. பணமழை, அதிர்ஷ்டம், வெற்றி உச்சம்

Shadashtak Rajyog: குரு மற்றும் புதன் இரண்டு கிரகங்களும் 150 டிகிரியில் இணைந்து ஷடாஷ்டக ராஜயோகத்தை உருவாக்கும். இதன் காரணமாக, சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் ஏற்படும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 31, 2026, 03:52 PM IST
  • சஷ்டாஷ்டகம் ராஜயோகத்தால் ஜாக்பாட் அடிக்கும்.
  • இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும்.
  • வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிலவும்.

ஷடாஷ்டக ராஜயோகம்! இன்று முதல் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. பணமழை, அதிர்ஷ்டம், வெற்றி உச்சம்

Shadashtak Rajyog: ஜோதிடத்தில், இன்று அதாவது ஜனவரி 31 ஆம் தேதி காலையில், புதனும் குருவும் 150 டிகிரி இடைவெளியில் இருப்பார்கள். கடவுள்களின் குருவாகக் கருதப்படும் குரு, செல்வம், அதிர்ஷ்டம், திருமணம் மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றை குறிக்கும் கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. கிரகங்களின் இளவரசன் என்று அழைப்படும் புதன், புத்திசாலித்தனம், தொடர்பு மற்றும் வணிகம் போன்ற விஷயங்களுக்கு வழிகாட்டும் கிரகமாக கருதப்படுகிறது.

சஷ்டாஷ்டகம் ராஜயோகத்தால் ஜாக்பாட் அடிக்கும்

இந்த இரண்டு கிரகங்களின் நிலைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களைப் பாதிக்கும். குரு தற்போது மிதுன ராசியிலும், புதன் மகர ராசியிலும் பயணித்து வருகிறது. இந்த இரண்டு கிரகங்களும் 150 டிகிரியில் இணைந்து சஷ்டாஷ்டகம் ராஜயோகத்தை உருவாக்கும். இதன் காரணமாக, சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் ஏற்படும். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும். அந்த ராசிக்காரர்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.

கடகம் (Cancer)

கடக ராசியில் குரு 6 ஆம் வீட்டிலும், புதன் 7 ஆம் வீட்டிலும் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இதன் காரணமாக உருவாகும் சஷ்டாஷ்டகம் ராஜயோகம் பல துறைகளில் உள்ளவர்களுக்கு நன்மைகளைத் தரும். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு, நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் இப்போது வேகமாக நிறைவடையும். நிதி ஆதாயங்களுக்கான ஆதாரங்கள் விரைவாக அதிகரிக்கும். கடக ராசிக்காரர்கள் வெளிநாடு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. இந்த ராசிக்காரர்களின் உயர்கல்வி படிக்கும் கனவு நனவாகும். வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிலவும்.

துலாம் (Libra)

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சஷ்டாஷ்டகம் ராஜயோகம் நல்ல பலன்களைத் தரும். குரு 9 ஆம் வீட்டிலும், புதன் 4 ஆம் வீட்டிலும் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளதால் அதிர்ஷ்டம் டபுள் மடங்கு அதிகரிக்கும். இந்த நேரத்தில், துலாம் ராசிக்காரர்கள் தாங்கள் செய்யும் எந்த காரியமாக இருந்தாலும் அதில் கட்டாயம் வெற்றி பெறுவார்கள். கடன்கள் தொல்லை தீரும். நிதி நிலைமை மிகவும் நன்றாக இருக்கும். வெளிநாடு செல்லும் வாய்ப்பு உள்ளது. தொழில் செய்பவர்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும். உங்கள் குடும்பத்துடன் தரமான நேரத்தை செலவிடலாம். இந்த நேரத்தில் உங்கள் உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் வாழ்க்கை முறை மற்றும் உணவுப் பழக்கவழக்கங்களில் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

கும்பம் (Aquarius)

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு குரு மற்றும் புதனின் சேர்க்கையால் உருவாகும் சஷ்டாஷ்டகம் ராஜயோகம் நன்மை பயக்கும். இந்த ராசிக்காரர்களின் நிதி நிலைமை முன்பை விட மேம்படும். இந்த ராசிக்காரர்கள் தொழிலில் வெற்றி பெறுவார்கள். அதேபோல் கும்ப ராசிக்காரர்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். குழந்தைகள் மூலம் ஏதேனும் பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டால் இப்போது நீங்கும். ஆன்மீகத்தில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். செறிவு அதிகரிக்கும். சமூகத்தின் நலனுக்காக நல்ல செயல்களைச் செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)

