/சனி அமாவாசையில் டபுள் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு டபுள் வெற்றி, டபுள் அதிர்ஷ்டம்.. பொற்காலம் ஆரம்பம்

Shani Amavasya Lucky Zodiac Signs: சனி அமாவாசை நாளில் இரட்டை சந்திரன் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. அதாவது, மே 16ஆம் தேதியில் இரட்டை சந்திரன் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
Shani Amavasya Lucky Zodiac Signs: ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக சனி பகவான் அறியப்படுகிறார். சனி பகவானின் நிலை 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், சனி அமாவாசை மே 16ஆம் தேதி வருகிறது. சனி பகவான் பிறந்த நாள் தான் அமாவாசை அல்லது சனி ஜெயந்தி என அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நாளில் சந்திரனின் இரட்டை பெயர்ச்சி நடக்கிறது. மே 16ஆம் தேதி மாலை 5.29 மணிக்கு சந்திரன் கிருத்திகை நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். பின்னர், இரவு 10.46 மணிக்கு ரிஷப ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். சனி அமாவாசை நாளில் சந்திரனின் இரட்டை பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ஆனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை ஏற்படுத்தும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
சனி அமாவாசை நாளில் நடக்கும் சந்திரன் இரட்டை பெயர்ச்சியால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். புதிய தொழில் வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். பதவி உயர்வு கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். மேலும், நிதி நிலைமை மேம்படும். பழைய கடன்கள் அடையக் கூடும். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் நடக்கும். தொழில் ரீதியாக வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது.
சனி அமாவாசை நாளில் நடக்கும் சந்திரன் இரட்டை பெயர்ச்சியால் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு பிரகாசமாக இருக்கும். திட்டமிட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற வெற்றிகளை பெறுவீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. நிதி நிலைமை மேம்படும். இந்த காலக்கட்டத்தில் பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தினருடன் அதிக நேரம் செலவிடுவீர்கள்.
சனி அமாவாசை நாளில் நடக்கும் சந்திரன் இரட்டை பெயர்ச்சியால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். நீண்ட காலமாக தடைப்பட்டிருக்கும் பணிகளை முடிப்பீர்கள். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்படும். நிதி நிலைமை மேம்படக்கூடும். புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். தன்னம்பிக்கை தைரியம் அதிகரிக்கும். ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்வதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சனி அமாவாசை நாளில் அதிர்ஷ்டம், நிதி ஆதாயங்கள், நேர்மறையான மாற்றங்களை கொண்டு வரும்.
சனி அமாவாசை நாளில் நடக்கும் சந்திரன் இரட்டை பெயர்ச்சியால் மகர ராசிக்காரர்களுககு லாபகரமானதாக இருக்கும். முந்தைய முதலீடுகளில் இருந்து நல்ல வருமானம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது நிதி நிலைமை மேம்படும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகளை முடிப்பீர்கள். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். நகை, வீடு வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது.
சனி அமாவாசை நாளில் நடக்கும் சந்திரன் இரட்டை பெயர்ச்சியால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். பணியிடததில் உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து முழு ஒத்துழைப்பை பெறுவீர்கள். உங்கள் கடின உழைப்புக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் பணிகளில் வெற்றியைக் காணலாம். வேலை, வணிகத் துறையில் லாபம் கிடைக்கும். மேலும், நிதி நிலைமை வலுப்பெறக் கூடும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் வெற்றி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வீடு, நிலம், முதலீடுகளில் இருந்து எதிர்பாராத லாபத்தை பெறுவீர்கள்.
|கிரகம்
|சந்திரன் பெயர்ச்சி
|சனி அமாவாசை
|மே 16ஆம் தேதி
|நட்சத்திர பெயர்ச்சி
|கிருத்திகை நட்சத்திரம்
|நட்சத்திர பெயர்ச்சி நேரம்
|மே 16ஆம் தேதி மாலை 5.29 மணிக்கு
|கிரக பெயர்ச்சி
|சந்திரன் ரிஷப ராசியில் பெயர்ச்சி
|கிரக பெயர்ச்சி நேரம்
|மே 16ஆம் தேதி இரவு 10.46 மணிக்கு
