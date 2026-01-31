தொழில் வெற்றி, பணமழை! 30 ஆண்டுகளுக்கு பின் சனியால் ஜொலிக்கப்போகும் ராசிகள், உங்கள் ராசி இதில் இருக்கா

சனி பகவான் என்பவர் கர்ம பலன்களை வழங்கி நீதியை நிலைநாட்டும் தெய்வம் என்று கூறப்படுகிறது. இவயர் ஒன்பது கிரகங்களின் அதிபதியாகக் கருதப்படுகிறார். சனி கிரகம் அஸ்தமனமானது சாதாரண மக்களின் வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். சனி ஒழுக்கம், நீதி, கர்மா மற்றும் ஆன்மீகத்தில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. உண்மையில், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பிறகு கிரகங்கள் தங்கள் ராசிகளை மாற்றுகின்றன என்று ஜோதிடம் கூறுகிறது. ஒவ்வொரு கிரகமும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு அதன் ராசியை மாற்றுவது இயல்பானது. கிரகங்களின் இயக்கம் அந்தந்த ராசிகளில் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. தற்போது, சனி மீன ராசியின் வழியாக பயணித்து வருகிறது.
ஜோதிடத்தின்படி, சனி பகவான் இந்த ஆண்டு மார்ச் 13 ஆம் தேதி மாலை 7:13 மணிக்கு மீன ராசியில் அஸ்தமனம் ஆவார். இந்த நிகழ்வு கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நிகழ்கிறது. இதன் தாக்கம் மூன்று ராசிகளில் குறிப்பாக வலுவாக இருக்கும், மேலும் இந்த விளைவு நேர்மறையாக இருக்கக்கூடும். அதேபோல் சனி நேர்மறை ஆற்றலையும் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தையும் கொண்டு வரும். எனவே சனியின் அஸ்தமனத்தால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
தனுசு (Sagittarius)
மீன ராசியில் சனி அஸ்தமனம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். அரசு ஊழியர்கள் விரும்பிய பதவி உயர்வு பெற வாய்ப்புள்ளது. தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்த கூடுதல் பொறுப்புகளைப் பெறுவார்கள். புதிய தொழில் தொடங்குபவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல நேரம். உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும், உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். வெளிநாட்டுப் பயணம் சாத்தியமாகும். கணவன்-மனைவி இருவரும் சேர்ந்து நீண்ட பயணம் மேற்கொள்ளலாம்.
கும்பம் (Aquarius)
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சனி பகவான் அஸ்தமனம் நல்ல பலன்களைத் தரும். நீண்டகாலப் பிரச்சினைகள் தீரும். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்படும். இதனால் பழைய கடன்களை அடைப்பதில் வெற்றி கிடைக்கும். சொத்து விஷயங்களில் சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கும். நீண்டகாலமாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். வேலை தொடர்பான பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படும். குடும்பத்தில் நிதி சிக்கல்கள் குறையும். எதிர்பார்க்கப்படும் தொழில் லாபங்கள் கிடைக்கும். புதிய தொழில் தொடங்குவது சாத்தியமாகும். கடந்த கால முதலீடுகள் அதிக லாபத்தைத் தரும்.
மீனம் (Pisces)
சனி மீன ராசியில் அஸ்தமனம் ஆகுவது மீன ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வத்தையும் புகழையும் தரும். மார்ச் மாதத்திற்குள் உங்கள் குடும்பத்தின் நிதிப் பிரச்சினைகள் தீரத் தொடங்கும். பழைய கடன்களை நீங்கள் திருப்பிச் செலுத்துவீர்கள். சொத்துக்கள் நல்ல விலைக்கு விற்கப்படும். தொழிலதிபர்கள் வளர்ச்சி மற்றும் லாபத்தைக் காண்பார்கள். புதிய வணிக ஒப்பந்தங்கள் செய்யப்படும். நீங்கள் வீடு, நகைகள் அல்லது வாகனம் வாங்கலாம். திருமணமாகாதவர்களுக்கு விரைவில் ஒரு நல்ல பொருத்தம் கிடைக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)
