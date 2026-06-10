/சனியின் ஆட்டம் ஆரம்பம்.. இந்த 3 ராசிகளுக்கு கவனம் தேவை.. பணம், வேலையில் ஜாக்கிரதை!

Shani Vish Yog: ஜோதிட ரீதியாக சனி பகவான் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக கருதப்படுகிறது. சனி பகவான் 18 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். சனியின் நிலை 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இதற்கிடையில், ஜூன் 9ஆம் தேதி சனி - சந்திரன் சேர்க்கை நடந்துள்ளது. சனி சந்திரன் சேர்க்கையால் விஷ யோகம் உருவாகிறது. சந்திரன் இரண்டரை நாட்களுககு ஒருமுறை தனது ராசியை மாற்றுகிறார்.
ஜூன் 9ஆம் தேதி அன்று அதிகாலை 3.36 மணிக்கு சந்திரன் மீன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். ஜூன் 11 வரை மீன ராசியில் சந்திரன் இருப்பார். இந்த சனி பகவான் ஏற்கனவே மீன ராசியில் இருக்கிறார். இதனால், விஷ யோகம் உருவாகி உள்ளது. இந்த யோகம் அசுப யோகமாகும். இந்த யோகத்தின் தாக்கம் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக, 3 ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
|கிரகங்கள்
|சனி, சந்திரன்
|சேர்க்கை
|சனி சந்திரன் சேர்க்கை
|கிரக சேர்க்கை நாள்
|ஜூன் 9
|யோகம்
|விஷ யோகம்
|கவனமாக இருக்க வேண்டிய ராசிகள்
|மகரம், துலாம்,சிம்மம்
சனி சந்திரன் சேர்க்கையால் மகர ராசிக்காரர்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இந்த காலக்கட்டத்தில் எதிர்மறையான எண்ணங்கள் தோன்றும். நினைத்த காரியங்கள் நடக்க சற்று தாமதம் ஆகலாம். உங்களுக்கு மன அழுத்தம், மனப் பிரச்னைகள் ஏற்படக் கூடும். குடும்பத்தில் பிரச்னைகள் ஏற்படக் கூடும். பணியிடத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
பணியிடத்தில் வீண் விவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். உங்கள் வாழ்க்கை துணையுடன் வாக்குவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. யாரையும் நம்ப தேவையில்லை. உங்கள் தனிப்பட்ட எண்ணங்களை யாரிடமாவது பகிர்ந்து கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது. மகர ராசியில் பிறந்தவர்கள் இந்த காலக்கட்டத்தில் எந்த பெரிய முடிவுகளையும் எடுக்கக் கூடாது. இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு எந்த முடிவுகளையும் எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. சில முக்கியமான விஷயங்களை தள்ளி வைப்பது சிறந்தது.
சனி சந்திரன் சேர்க்கையல் சிம்ம ராசிக்காரர்களும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இந்த காலக்கட்டத்தில் அதிக மன அழுத்தத்தை எதிர்கொள்ள வாயப்புள்ளது. இந்த காலக்கட்டத்தில் சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்கள் அதிக நிதி இழப்புகளைச் சந்திக்க நேரிடலாம். மேலும், இந்த காலக்கட்டத்தில் சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு சில அசம்பாவிதங்களை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது. விஷ யோகத்தால் சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்கள் இந்த காலக்கட்டத்தில் தங்கள் உடல் நலத்தில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். சிறிய உடல்நலப் பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். இதுபோன்ற காலத்தில் சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்கள் இந்தக் காலகட்டத்தில் தங்கள் உடல் நலத்தில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். மேலும், தைரியத்துடன் நிலைமையை எதிர்கொள்ள வேண்டும்.
விஷ யோகத்தால் துலாம் ராசிக்காரர்கள் பிரச்னைகளில் சிக்க வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் தேவையில்லாத விவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. உங்கள் வேலைகளை திறம்பட முடித்துக் கொள்வது நல்லது. இந்த காலக்கட்டத்தில் பணியிட மாறுதலுக்கு முயற்சிக்க வேண்டாம். துலாம் ராசிக்காரர்கள் யாரையும் நம்பாமல் கவனமாக இருப்பது நல்லது.
சனி சுக்கிரன் அசுப யோகத்தால் உடல் பிரச்னைகள் ஏற்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது. துலாம் இந்தக் காலகட்டத்தில் செல்வம் சம்பந்தமாக எந்தப் பெரிய முடிவுகளையும் எடுக்காமல் கவனமாக இருக்க வேண்டும். மேலும், விஷ யோகத்தின் தாக்கத்தால், இந்தக் காலகட்டத்தில் பயணம் செய்யும்போது பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும். அடிக்கடி பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது.