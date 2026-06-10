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சனியின் ஆட்டம் ஆரம்பம்.. இந்த 3 ராசிகளுக்கு கவனம் தேவை.. பணம், வேலையில் ஜாக்கிரதை!

Shani Peyarchi Latest: சனி, சந்திர சேர்க்கை ஜூன் 9ஆம் தேதியான நேற்று நடந்துள்ளது. சனி சந்திரன் சேர்க்கையால்  விஷ யோகம் உருவாகி உள்ளது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு கவனமாக இருக்க வேண்டும் என  ஜோதிடம் கூறுகிறது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்று பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 10, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:16 PM IST
சனியின் ஆட்டம் ஆரம்பம்.. இந்த 3 ராசிகளுக்கு கவனம் தேவை.. பணம், வேலையில் ஜாக்கிரதை!
Image Credit: Shani Vish Yog

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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