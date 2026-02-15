English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சனி அஸ்தமனம்: இனி இவர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன் தான்! தலைகீழாக மாறப்போகும் தலையெழுத்து!

ஹோலிக்குப் பிறகு நடக்கப் போகும் சனி அஸ்தமனத்தால் நான்கு ராசிக்காரர்களின் தொல்லைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படும், மேலும் இந்த ராசிகளின் கடின உழைப்புக்கு ஏற்ப பலனையும் பெறத் தொடங்குவார்கள். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 15, 2026, 04:02 PM IST
  • சனி அஸ்தமனம் 2026
  • சனியின் அஸ்தமனமும் பொது வாழ்க்கையை பாதிக்கலாம்
  • இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சனி பகவான் அஸ்தமனம் மங்கள பலனைத் தரும்

Shani Asta 2026 in Meen Effect On Zodiac Sign: சனியின் இயக்கத்தில் மாற்றம் ஏற்படும் போதெல்லாம், அது ராசிகளை நேரடியாக பாதிக்கிறது. ஜோதிடத்தின் படி, சனி கர்மா, நீதி, ஒழுக்கம், கடின உழைப்பு மற்றும் பொறுப்பு ஆகியவற்றின் தெய்வமாகக் கருதப்படுகிறது. 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சனி மீன ராசியில் அஸ்தமிக்கப் போகிறது. 

ஜோதிடத்தின் படி, சனியின் அஸ்தமனமானது ஒரு முக்கிய நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது. அந்த வகையில் சனி பகவான் வரும் மார்ச் 13, 2026 வெள்ளிக்கிழமை மாலை 7:13 மணிக்கு அஸ்தமித்து, வருகிற ஏப்ரல் 22, 2026 புதன்கிழமை அதிகாலை 4:49 மணிக்கு உதயமாகப் போகிறார். இந்த நேரத்தில், நான்கு ராசிக்காரர்கள் சனியின் செல்வாக்கிலிருந்து சிறப்பு நன்மைகளையும் நிவாரணத்தையும் பெறுவார்கள். இந்த நான்கு ராசிக்காரர்கள் எவை, இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

சனி அஸ்தமனம் 2026: வேலை, தொழில் மற்றும் பண விவகாரங்களில் என்னென்ன மாற்றங்கள் வரும்?

வேலை மற்றும் தொழில் - சனியின் அஸ்தமனத்தால் பணியிடத்தில் சிறிது மந்தநிலை, பொறுப்புகளில் இருந்து அழுத்தம் மற்றும் முடிவெடுப்பதில் தாமதம் ஏற்படலாம். இருப்பினும், கடின உழைப்பாளிகள் நீண்ட கால நன்மைகளைப் பெற வாய்ப்புள்ளது.

வணிகம் மற்றும் பொருளாதாரம் - சனியின் அஸ்தமனத்தின் போது வணிக முடிவுகளில் எச்சரிக்கையாக இருப்பது முக்கியம். குறிப்பாக முதலீடு செய்வதற்கு அல்லது புதிய திட்டங்களைத் தொடங்குவதற்கு முன், கவனமாக சிந்திப்பது நல்லது.

அரசியல் மற்றும் நிர்வாகம் - சனி நீதி மற்றும் ஒழுங்கைக் குறிக்கிறது, எனவே நிர்வாக முடிவுகள் மற்றும் கொள்கைகளில் மாற்றங்கள் அல்லது கண்டிப்பு கவனிக்கப்படலாம்.

பொது வாழ்க்கை - சனியின் அஸ்தமனமும் பொது வாழ்க்கையை பாதிக்கலாம். இந்த நேரத்தில் பொறுமை, ஒழுக்கம் மற்றும் நிதானத்தைப் பேணுவது அவசியம். அவசரம் இழப்புகளின் அபாயத்தை அதிகரிக்கும்.

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சனி பகவான் அஸ்தமனம் மங்கள பலனைத் தரும்

சனியின் அஸ்தமன நிலை சில துறைகள், நாடு மற்றும் உலகம், அத்துடன் 12 ராசிகளையும் பாதிக்கும். இருப்பினும், ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, சனியின் அஸ்தமன நிலை மூன்று ராசிகளுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

சிம்மம்: மீன ராசியில் சனி அஸ்தமனம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான பலனைத் தரும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தொழில் செய்பவர்கள் சிரமங்களை சமாளிப்பார்கள். சமூக பிம்பம் மேம்படும். திருமண வாழ்க்கை மிகவும் இணக்கமாக மாறும். வணிக வருமானம் அதிகரிக்கும். நீண்டகால முயற்சிகள் பலனளிக்கும்.

தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, சனி பகவான் அஸ்தமனம் மிகவும் நன்மை பயக்கும். வாழ்க்கையில் பல நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும். பொருள் வசதிகள் அதிகரிக்கும், வசதிகளும் அதிகரிக்கும். கடின உழைப்புக்கு பலன் கிடைக்கும். திடீர் நிதி ஆதாயம் உங்கள் நிதி நிலைமையை மேம்படுத்தக்கூடும். வாழ்க்கைக்கு ஒரு புதிய நோக்கம் கிடைக்கக்கூடும்.

கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சனி பகவான் அஸ்தமனம் லாபத்திற்கான வழிகளைத் திறக்கக்கூடும். திடீர் பணவரவு கடனைக் குறைக்க உதவும். தொழிலதிபர்கள் குறிப்பிடத்தக்க வணிக ஒப்பந்தங்களைப் பெறலாம், கணிசமான லாபத்தைப் பெறலாம் மற்றும் நீண்ட காலமாக முடங்கிப் போன நிதியை மீட்டெடுக்கலாம். மன அழுத்தம் குறையும்.

மீனம்: மீன ராசியில் சனி அஸ்தமிப்பார். இந்த அமைப்பு மீன ராசிக்காரர்களுக்கு பிரச்சனைகளைக் குறைக்கும். தன்னம்பிக்கை அதிகரித்து, முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்க உதவும். சமூக மரியாதை அதிகரிக்கும். கூட்டாண்மைகள் பயனடையக்கூடும். திருமண வாழ்க்கையில் மன அழுத்தம் நீங்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

About the Author
