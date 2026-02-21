English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • இந்த 3 ராசிகள் சனி பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள்.. எப்போதும் வெற்றி மேல் வெற்றி, மகத்தான செல்வம்

இந்த 3 ராசிகள் சனி பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள்.. எப்போதும் வெற்றி மேல் வெற்றி, மகத்தான செல்வம்

Shani Favourite Zodiac Signs: ஜோதிடத்தில், சனி பகவான் நீதியின் கடவுளாகக் கருதப்படுகிறார், அதேபோல் மூன்று ராசிக்காரர்கள் சனியின் சிறப்பு ஆசீர்வாதங்களைப் பெறுவார்கள், 30 ஆண்டுக்கு பிறகு வெற்றியையும் மகத்தான செல்வத்தையும் அடைய வாய்ப்புள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 21, 2026, 08:24 AM IST
  • வாழ்வில் சனியின் முக்கியத்துவம்
  • துலாம்: சனியின் உச்ச ராசி
  • மகரம்: செயலால் அடையாளம் காணுதல்

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு 30% சம்பள உயர்வா? அட்டகாசமான அப்டேட்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு 30% சம்பள உயர்வா? அட்டகாசமான அப்டேட்
செல்வம் கொழிக்கப்போகும் நேரம்! பிப்ரவரி 23ல் நிகழும் அபூர்வ ராஜயோகம்- உங்கள் ராசி இதில் இருக்கா?
camera icon7
Dhanshakti Rajayogam
செல்வம் கொழிக்கப்போகும் நேரம்! பிப்ரவரி 23ல் நிகழும் அபூர்வ ராஜயோகம்- உங்கள் ராசி இதில் இருக்கா?
8வது ஊதியக்குழு: இடைக்கால அறிக்கை, சம்பள உயர்வு, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், டிஏ... 4 முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: இடைக்கால அறிக்கை, சம்பள உயர்வு, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், டிஏ... 4 முக்கிய அப்டேட்
டி20 உலகக் கோப்பை 2026: குரூப் சுற்று முடிவில் அதிக ரன்களை குவித்தவர் யார்?
camera icon8
ICC T20 World Cup 2026
டி20 உலகக் கோப்பை 2026: குரூப் சுற்று முடிவில் அதிக ரன்களை குவித்தவர் யார்?
இந்த 3 ராசிகள் சனி பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள்.. எப்போதும் வெற்றி மேல் வெற்றி, மகத்தான செல்வம்

Shani Favourite Zodiac Signs: ஜோதிடத்தில், சனி பகவான் கர்ம தேவராகவும், நீதியின் கடவுளாகவும் கருதப்படுகிறார். அதுமட்டுமின்றி சனி மிகவும் மெதுவாக நகரும் கிரகம், இதனால் சனி பகவானின் தாக்கம் ஆழமாக இருக்கும் மற்றும் நீண்ட காலம் வரை நீடிக்கும். அதேபோல் மூன்று சிறப்பு அம்சங்கள் உள்ளன: மூன்றாவது, ஏழாவது மற்றும் பத்தாவது. இந்த அம்சங்கள் ஒரு நபரின் செயல்கள், தொழில் மற்றும் போராட்டங்களை வழிநடத்த உதவுகின்றன. ஏழரை சனி மற்றும் சனி தசை ஆகியவை சனியின் முக்கிய கட்டங்களாகக் கருதப்படுகின்றன, அவை வாழ்க்கையில் சோதனைக் காலங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. இந்நிலையில் எந்த மூன்று ராசிக்காரர்கள் சனியிடமிருந்து எப்போதும் சிறப்பு ஆசீர்வாதங்களைப் பெறுவார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Add Zee News as a Preferred Source

வாழ்வில் சனியின் முக்கியத்துவம்

சனி ஒழுக்கம், கடின உழைப்பு மற்றும் பொறுப்புணர்வு ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. இந்த கிரகம் உடனடி பலன்களைத் தருவதில்லை. இது முதலில் மதிப்பீடு செய்து பின்னர் பலன்களைத் தரும் கிரகமாகும். யாருடைய ஜாதகத்தில் சனி வலுவாக இருக்கிறதோ, அவர்கள் எப்போதும் நேர்மையானவர்களாவும், தீவிரமானவர்களாவும் மற்றும் கடின உழைப்பாளிகளாவும் இருப்பார்கள்.

துலாம்: சனியின் உச்ச ராசி

துலாம் ராசியில் சனி உச்சத்தில் இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த நிலையில் சனி மிகவும் வலுவாக உள்ளது. இத்தகைய நபர்கள் சமநிலையான மனநிலையைக் கொண்டுள்ளனர், மேலும் நீதிமான்களாகவும் உள்ளனர். வாழ்க்கையில் வெற்றி பெரும்பாலும் தாமதமாகும், ஆனால் அது தவிர்க்க முடியாதது. துலாம் ராசிக்காரர்கள் மேலாண்மை, சட்டம், நிர்வாகம் மற்றும் வணிகத்தில் நல்ல பெயரைப் பெற முடியும். சனி இங்கு ஒரு ஆதரவான பாத்திரத்தை வகிக்கிறது, சரியான திசையை வழங்குகிறது.

மகரம்: செயலால் அடையாளம் காணுதல்

மகர ராசியை சனியே ஆட்சி செய்கிறது. எனவே, சனி இந்த ராசியில் செல்வாக்கை குறிக்கிறது. மகர ராசிக்காரர்கள் குழந்தைப் பருவத்திலும் இளமைப் பருவத்திலும் போராட்டங்களைச் சந்திக்க நேரிடும். குறிப்பாக 30 வயது வரை சவால்கள் அதிகமாக இருக்கும். இதற்குப் பிறகு, சூழ்நிலைகள் மாறுகின்றன. கடின உழைப்பு பலனளிக்கும். படிப்படியாக, அந்தஸ்து, கௌரவம் மற்றும் செல்வத்தை அடைவீர்கள். இந்த நபர்கள் தங்கள் இலக்குகளில் கவனம் செலுத்தி, புத்திசாலித்தனமாக ஆபத்துக்களை எதிர்கொள்வார்கள்.

கும்பம்: மூலத்திரிகோண சக்தி

கும்ப ராசி சனியின் மூலத்திரிகோண ராசியாகக் கருதப்படுகிறது. இங்குள்ள சனி நிலையான மற்றும் சீரான பலன்களைத் பெறுவார்கள். இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்டவர்களாகவும், புதுமையான சிந்தனை கொண்டவர்களாகவும் இருப்பார்கள். சமூகப் பணி, தொழில்நுட்பம், ஆராய்ச்சி மற்றும் பெரிய நிறுவனங்களில் வெற்றியைக் காணலாம். கடினமான சூழ்நிலைகளிலும் தைரியமாக இருப்பார்கள். படிப்படியாக வலுவான நிதி நிலையை உருவாக்குவார்கள்.

30 வயதிற்குப் பிறகு வெற்றிக்கான சூத்திரம்

ஜோதிட நம்பிக்கையின்படி, இந்த மூன்று ராசிகளின் கீழ் பிறந்தவர்கள் 30 வயதிற்குப் பிறகு நிலைத்தன்மையை அனுபவிக்கிறார்கள். தொழில் திசை மாறுகிறது, செல்வக் குவிப்பு தொடங்குகிறது. சனியின் ஆசீர்வாதங்களைப் பெற வழக்கமான வேலை, நேர்மை மற்றும் பொறுமை அவசியம் என்று கருதப்படுகிறது. சனிக்கு ஒழுக்கம் உண்மையான தீர்வாகக் கூறப்படுகிறது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | சந்திர கிரகணம் 2026: தேதி, நேரம், இந்தியாவில் பார்க்க முடியுமா? 12 ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்?

மேலும் படிக்க | Saturn Transit 2026 Predictions | சனி பகவானின் அருளால் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

SaturnAriesZodiac SignsSade SatiEzharai sani

Trending News