  • Tamil News
  • Spiritual
  • சூரிய கிரகணம் & கிரகங்களின் சங்கமம்: சனி பகவான் கொடுக்கும் அதிரடி திருப்பம்.. 3 ராசிகளுக்கு பணமழை

சூரிய கிரகணம் & கிரகங்களின் சங்கமம்: சனி பகவான் கொடுக்கும் அதிரடி திருப்பம்.. 3 ராசிகளுக்கு பணமழை

Shani Dev: ஜோதிடத்தின் படி, 2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம் சனியின் ராசியில் நிகழப் போகிறது, அதே நாளில் ஐந்து கிரகங்களின் அரிய சேர்க்கை நிகழ்கிறது. இந்த சூழ்நிலை 3 ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி நன்மைகளுடம், அனைத்திலும் வெற்றி கிடைக்கும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 10, 2026, 03:46 PM IST
  • சனிப்பெயர்ச்சி 2026ல் ஏற்படும் முதல் சூரிய கிரகணம்
  • சூரிய கிரகண நாளில் பஞ்சகிரஹி யோகம்
  • சூரிய கிரகணம் மற்றும் பஞ்சகிரஹி யோகத்தின் பலன்

சூரிய கிரகணம் & கிரகங்களின் சங்கமம்: சனி பகவான் கொடுக்கும் அதிரடி திருப்பம்.. 3 ராசிகளுக்கு பணமழை

Shani Dev: இந்து மதம் மற்றும் ஜோதிடத்தில், சனி பகவான் கர்ம பலன்களைத் தரும் கடவுள் என்று அழைக்கப்படுகிறார். சனி பகவான் ஒருவரிடம் திருப்தி அடையும்போது, ​​அந்த நபர் செல்வ செழிப்புடன், வாழ்க்கையில் நேர்மறையான பலங்களைப் பெறுவார்கள். ஜோதிடத்தின் படி, அடுத்த 7 நாட்களில், சனி பகவான் அத்தகைய சில ராசிகளால் மகிழ்ச்சி அடைவார். ஏனெனில் ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, 2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம் சனியின் ராசியில், அதாவது கும்பத்தில் நடக்கிறது, அதே நாளில், ஐந்து கிரகங்களின் அரிய சேர்க்கை ஒரே ராசியில் நடக்கிறது. இத்தகைய சூழ்நிலையில் 3 ராசிகளுக்கு நிதி நன்மைகளைப் பெறுவார்கள். எனவே அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்...

சனிப்பெயர்ச்சி 2026ல் ஏற்படும் முதல் சூரிய கிரகணம், 3 ராசிக்காரர்களுக்கு மட்டுமே செழிப்பு..(Shani Transit 2026)

ஜோதிடத்தின் படி, சூரிய கிரகணம் ஒரு முக்கியமான வானியல் நிகழ்வு. இது இந்து மதம் மற்றும் ஜோதிடத்தில் சிறப்பு வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம் பிப்ரவரி 17, 2026 அன்று நிகழும். இந்த சூரிய கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியாது என்றாலும், மக்களின் வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். சூரிய கிரகணம் சனியின் ராசியான கும்பத்தில் நடைபெறும் அதே வேளையில், ஐந்து கிரகங்களின் சேரக்கையும் கும்பத்தில் நடைபெறுகிறது. இந்த சூழ்நிலை மூன்று ராசிகளுக்கும் நிதி நன்மைகளைத் தரும்.

சூரிய கிரகண நாளில் பஞ்சகிரஹி யோகம்..(Solar Eclipse 2026)

ஜோதிடத்தின்படி, பிப்ரவரி 13, 2026 அன்று, சூரியன் கும்ப ராசிக்குள் நுழைவார், அங்கு ராகு ஏற்கனவே பயணித்து வருகிறார். இது சனியின் ராசியான கும்ப ராசியில் ஒரு கிரகணத்தை உருவாக்கும். கூடுதலாக, செவ்வாய், புதன், சுக்கிரன் மற்றும் சந்திரன் கும்ப ராசியில் பஞ்சகிரஹி யோகத்தை உருவாக்குவார்கள். பிப்ரவரி 17 அன்று, சந்திரன் கும்ப ராசியைக் கடப்பார். சூரிய கிரகண நாளில் ஒரே ராசியில் பஞ்சகிரஹி யோகம் மிகவும் அரிய சேர்க்கை அகௌம். இது மூன்று ராசிகளுக்கும் மிகவும் நல்ல பலன்களைத் தரும்.

மிதுனம்
ஜோதிடத்தின்படி, அன்றைய தினம் உருவாகும் சூரிய கிரகணம் மற்றும் பஞ்சகிரஹி யோகம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் வளர்ச்சி மற்றும் நிதி முன்னேற்றத்தை அனுபவிக்க வாய்ப்புள்ளது. புதிய மூலங்களிலிருந்து பணம் வரும். வணிகம் லாபகரமாக இருக்கும்.

துலாம்
ஜோதிடத்தின்படி, சூரிய கிரகணம் மற்றும் பஞ்சகிரஹி யோகம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிதி முன்னேற்றத்தைக் கொண்டுவரும். சிக்கித் தவிக்கும் பணத்தைத் திரும்பப் பெறலாம், கடனில் இருந்து விடுபடலாம் மற்றும் புதிய வேலை வாய்ப்பைப் பெறலாம். புதிய தொழில் தொடங்க அல்லது புதிய ஒப்பந்தத்தை முடிக்க இது ஒரு நல்ல நேரம். வசதிகள் அதிகரிக்கும்.

தனுசு
ஜோதிடத்தின்படி, சூரிய கிரகணம் மற்றும் பஞ்சகிரஹி யோகத்தின் அரிய சேர்க்கை தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். நீங்கள் வீடு, சொத்து அல்லது கார் வாங்க முடியும். இந்த நேரம் புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்குவதற்கு சாதகமானது. செலவுகள் குறைவாக இருக்கும், எனவே பணத்தைச் சேமிக்க இது ஒரு நல்ல நேரம். ஆரோக்கியம் மேம்படும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க: சுக்கிரனின் நட்சத்திர மாற்றம்.. 3 ராசிகாரர்களுக்கு பணமழை! நகைகளை குவிக்கலாம்

மேலும் படிக்க: சுக்கிர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பிரச்சனைதான்! பணம், ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை

