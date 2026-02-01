சனி இரட்டை பெயர்ச்சி 2026: ஏழரை சனி பாதிப்புள்ள ராசிகளுக்கான முழு பலன்கள்

Sani Peyarchi 2026 Tamil: சனியின் இயக்கத்தைப் பொறுத்தவரை 2026 ஆம் ஆண்டு மிகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. அடுத்த சில மாதங்களில், சனி இரண்டு பெரிய மாற்றங்களுக்கு உட்படப் போகிறது, இது அனைத்து ராசிகளையும் ஏதோனும் ஒரு வகையில் பாதிக்ககூடலாம். இதில் சனியின் நட்சத்திர மாற்றம் மற்றும் அதன் வக்ர பெயர்ச்சி ஆகியவை அடங்கும். ஜோதிடத்தின் படி, சனியின் இரண்டு பெயர்ச்சிகளும் வாழ்க்கை, வேலை, பொறுப்பு, பொறுமை மற்றும் முடிவுகளை நேரடியாக பாதிக்கும். சனியில் ஏற்படும் இந்த மாற்றங்கள் 2026 ஆம் ஆண்டில் ராசிகளை எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
2026 ஆம் ஆண்டு சனியின் நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி எப்போது நிகழும்?
2026 ஆம் ஆண்டில், சனியின் நட்சத்திர மாற்றம் மே மாதத்தில் நிகழும். இந்த காலகட்டத்தில், சனி அவ்வப்போது நிலைகளை மாற்றுவார், ஆனால் மே 17 ஆம் தேதி, சனி ரேவதி நட்சத்திரத்தில் நுழைவார். புதன் ரேவதி நட்சத்திரத்தின் அதிபதி என்பதால் இந்த மாற்றம் சிறப்பு வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில், சனி மற்றும் புதனின் சேர்க்கை ஏற்படும். ஜோதிடத்தின் படி, இந்த இணைப்பு பல ராசிக்காரர்களுக்கு லாபம், முன்னேற்றம் மற்றும் புதிய வாய்ப்புகளைத் தரும்.
2026ல் சனி வக்ர பெயர்ச்சி எப்போது?
தற்போது, சனி நேரடி நிலையில் உள்ளது. வரும், ஜூலை 2026 இல், மீன ராசியில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி அடைவார். சனி இந்த வக்ர நிலையில் சுமார் 180 நாட்கள் பயணிப்பார். சனியின் வக்கிர பெயர்ச்சி சுயபரிசோதனை, கடந்த கால செயல்களின் விளைவுகள் மற்றும் முடிக்கப்படாத பணிகளுடன் தொடர்புடையது. இந்த காலகட்டத்தில், பல ராசிக்காரர்கள் மெதுவான ஆனால் நீடித்த வெற்றியை அனுபவிக்கலாம். டிசம்பர் 2026 இல் சனி மீண்டும் நேரடியாக பயணிக்கத் தொடங்குவார்.
ஏழரை சனியின் பலன்கள்
ஏழரை நாட்டு சனியின் எந்த ராசியில் நிகழ்கிறதோ, அந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நட்சத்திர மாற்றம் மற்றும் வக்ர பெயர்ச்சி இரண்டும் முக்கியமான நிகழ்வாக இருக்கும். சனி கும்ப ராசியை ஆட்சி செய்கிறது, மேலும் இந்த ராசி தற்போது ஏழரை சனியின் தாக்கத்தின் கீழ் உள்ளது. சனி புதனின் ராசிக்குள் நுழைவது பேச்சு, சிந்தனை மற்றும் முடிவெடுப்பது தொடர்பான விஷயங்களில் நன்மைகளைக் குறிக்கிறது.
சனிப்பெயர்ச்சி பலன்கள் 2026 மேஷ ராசிக்கு (Aries) எப்படி இருக்கும்?
மேஷ ராசிக்கு, சனியின் இந்த காலம் உங்கள் பொறுமையையும் புரிதலையும் சோதிக்கும். சனியின் நட்சத்திர மாற்றம் திட்டமிட்ட முறையில் தொடர உங்களுக்குக் கற்றுக் கொடுக்கும். அவசரம் இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும், அதே நேரத்தில் கவனமாக செயல்படுவது நன்மைகளைத் தரும். சனியின் வக்ர பெயற்சியால், பழைய பணிகள், முடிக்கப்படாத திட்டங்கள் மற்றும் முந்தைய முயற்சிகள் மீண்டும் தோன்றக்கூடும். இந்தக் காலகட்டத்தில் அதிக முயற்சி தேவைப்படும், ஆனால் முடிவுகள் தாமதமாக இருந்தாலும் நீண்ட நாட்கள் வரை இருக்கும்.
சனி பெயர்ச்சி பலன்கள் 2026 மீன ராசிக்கு (Pisces) எப்படி இருக்கும்?
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 ஆம் ஆண்டு சனிப் பெயர்ச்சி மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். சனி தனது ராசியை மாற்றி, இந்த ராசியில் வக்ரமாக மாறுவார், இது பொறுப்புகளை அதிகரிக்கும். சனி ரேவதி நட்சத்திற்கு மாறுவது சிந்தனையை மிகவும் நடைமுறைக்கு உகந்ததாக்கும். முடிவுகள் புத்திசாலித்தனமாக எடுக்கப்படும். வக்ர கட்டத்தில் பழைய பணிகள் மீண்டும் தோன்றக்கூடும், எனவே பொறுமை அவசியம். உங்கள் கடின உழைப்பின் பலன்கள் மெதுவாக ஆனால் நிரந்தரமாக காணப்படுவதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளன.
