English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • சனி இரட்டை பெயர்ச்சி 2026: ஏழரை சனி பாதிப்புள்ள ராசிகளுக்கான முழு பலன்கள்

சனி இரட்டை பெயர்ச்சி 2026: ஏழரை சனி பாதிப்புள்ள ராசிகளுக்கான முழு பலன்கள்

Sani Peyarchi 2026 Tamil: சனி பெயர்ச்சி என்பது சனி கிரகம் தனது ராசியை மாற்றுவதைக் குறிக்கிறது, அதாவது ஒரு ராசியிலிருந்து இன்னொரு ராசிக்கு சனி நகர்கிறது. ஜோதிடத்தில், சனி செயல்களின் விளைவுகளுக்கும் வாழ்க்கையின் நிலைத்தன்மைக்கும் பொறுப்பான கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 1, 2026, 11:36 AM IST
  • 2026 ஆம் ஆண்டு சனியின் நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி எப்போது நிகழும்?
  • 2026ல் சனி வக்ர பெயர்ச்சி எப்போது?
  • சனிப்பெயர்ச்சி பலன்கள் 2026 மேஷ ராசிக்கு (Aries) எப்படி இருக்கும்?

Trending Photos

நெட்ஃப்ளிக்ஸில் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய 7 கொரியன் தொடர்கள்! மிஸ் பண்ணிடாதீங்க..
camera icon7
Korean Dramas
நெட்ஃப்ளிக்ஸில் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய 7 கொரியன் தொடர்கள்! மிஸ் பண்ணிடாதீங்க..
Shutdown: தமிழகத்தில் வரும் திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: தமிழகத்தில் வரும் திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்!
பக்கவாதம் ஏன் ஏற்படுகிறது? அறிகுறிகள் என்ன.. முழு விவரம்
camera icon7
stroke
பக்கவாதம் ஏன் ஏற்படுகிறது? அறிகுறிகள் என்ன.. முழு விவரம்
அரசு ஊழியர்கள் இந்த ஆடை கட்டாயம் அணிய வேண்டாம்: மாநில அரசு உத்தரவு!
camera icon6
Khadi
அரசு ஊழியர்கள் இந்த ஆடை கட்டாயம் அணிய வேண்டாம்: மாநில அரசு உத்தரவு!
சனி இரட்டை பெயர்ச்சி 2026: ஏழரை சனி பாதிப்புள்ள ராசிகளுக்கான முழு பலன்கள்

Sani Peyarchi 2026 Tamil: சனியின் இயக்கத்தைப் பொறுத்தவரை 2026 ஆம் ஆண்டு மிகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. அடுத்த சில மாதங்களில், சனி இரண்டு பெரிய மாற்றங்களுக்கு உட்படப் போகிறது, இது அனைத்து ராசிகளையும் ஏதோனும் ஒரு வகையில் பாதிக்ககூடலாம். இதில் சனியின் நட்சத்திர மாற்றம் மற்றும் அதன் வக்ர பெயர்ச்சி ஆகியவை அடங்கும். ஜோதிடத்தின் படி, சனியின் இரண்டு பெயர்ச்சிகளும் வாழ்க்கை, வேலை, பொறுப்பு, பொறுமை மற்றும் முடிவுகளை நேரடியாக பாதிக்கும். சனியில் ஏற்படும் இந்த மாற்றங்கள் 2026 ஆம் ஆண்டில் ராசிகளை எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Add Zee News as a Preferred Source

2026 ஆம் ஆண்டு சனியின் நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி எப்போது நிகழும்?
2026 ஆம் ஆண்டில், சனியின் நட்சத்திர மாற்றம் மே மாதத்தில் நிகழும். இந்த காலகட்டத்தில், சனி அவ்வப்போது நிலைகளை மாற்றுவார், ஆனால் மே 17 ஆம் தேதி, சனி ரேவதி நட்சத்திரத்தில் நுழைவார். புதன் ரேவதி நட்சத்திரத்தின் அதிபதி என்பதால் இந்த மாற்றம் சிறப்பு வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில், சனி மற்றும் புதனின் சேர்க்கை ஏற்படும். ஜோதிடத்தின் படி, இந்த இணைப்பு பல ராசிக்காரர்களுக்கு லாபம், முன்னேற்றம் மற்றும் புதிய வாய்ப்புகளைத் தரும்.

2026ல் சனி வக்ர பெயர்ச்சி எப்போது?
தற்போது, ​​சனி நேரடி நிலையில் உள்ளது. வரும், ஜூலை 2026 இல், மீன ராசியில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி அடைவார். சனி இந்த வக்ர நிலையில் சுமார் 180 நாட்கள் பயணிப்பார். சனியின் வக்கிர பெயர்ச்சி சுயபரிசோதனை, கடந்த கால செயல்களின் விளைவுகள் மற்றும் முடிக்கப்படாத பணிகளுடன் தொடர்புடையது. இந்த காலகட்டத்தில், பல ராசிக்காரர்கள் மெதுவான ஆனால் நீடித்த வெற்றியை அனுபவிக்கலாம். டிசம்பர் 2026 இல் சனி மீண்டும் நேரடியாக பயணிக்கத் தொடங்குவார்.

ஏழரை சனியின் பலன்கள்
ஏழரை நாட்டு சனியின் எந்த ராசியில் நிகழ்கிறதோ, அந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நட்சத்திர மாற்றம் மற்றும் வக்ர பெயர்ச்சி இரண்டும் முக்கியமான நிகழ்வாக இருக்கும். சனி கும்ப ராசியை ஆட்சி செய்கிறது, மேலும் இந்த ராசி தற்போது ஏழரை சனியின் தாக்கத்தின் கீழ் உள்ளது. சனி புதனின் ராசிக்குள் நுழைவது பேச்சு, சிந்தனை மற்றும் முடிவெடுப்பது தொடர்பான விஷயங்களில் நன்மைகளைக் குறிக்கிறது.

சனிப்பெயர்ச்சி பலன்கள் 2026 மேஷ ராசிக்கு (Aries) எப்படி இருக்கும்?
மேஷ ராசிக்கு, சனியின் இந்த காலம் உங்கள் பொறுமையையும் புரிதலையும் சோதிக்கும். சனியின் நட்சத்திர மாற்றம் திட்டமிட்ட முறையில் தொடர உங்களுக்குக் கற்றுக் கொடுக்கும். அவசரம் இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும், அதே நேரத்தில் கவனமாக செயல்படுவது நன்மைகளைத் தரும். சனியின் வக்ர பெயற்சியால், பழைய பணிகள், முடிக்கப்படாத திட்டங்கள் மற்றும் முந்தைய முயற்சிகள் மீண்டும் தோன்றக்கூடும். இந்தக் காலகட்டத்தில் அதிக முயற்சி தேவைப்படும், ஆனால் முடிவுகள் தாமதமாக இருந்தாலும் நீண்ட நாட்கள் வரை இருக்கும். 

சனி பெயர்ச்சி பலன்கள் 2026 மீன ராசிக்கு (Pisces) எப்படி இருக்கும்?
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 ஆம் ஆண்டு சனிப் பெயர்ச்சி மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். சனி தனது ராசியை மாற்றி, இந்த ராசியில் வக்ரமாக மாறுவார், இது பொறுப்புகளை அதிகரிக்கும். சனி ரேவதி நட்சத்திற்கு மாறுவது சிந்தனையை மிகவும் நடைமுறைக்கு உகந்ததாக்கும். முடிவுகள் புத்திசாலித்தனமாக எடுக்கப்படும். வக்ர கட்டத்தில் பழைய பணிகள் மீண்டும் தோன்றக்கூடும், எனவே பொறுமை அவசியம். உங்கள் கடின உழைப்பின் பலன்கள் மெதுவாக ஆனால் நிரந்தரமாக காணப்படுவதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளன.

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)

 

மேலும் படிக்க | பிப்ரவரி மாத ராசி பலன் 2026: 12 ராசிகளுக்கான தனி தனி ராசி பலன்கள்

மேலும் படிக்க | இன்றைய ராசிபலன்: தை 18 - இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பணம் கொட்டும்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
shani gocharZodiac SignsShani Vakrisaturn retrograde

Trending News