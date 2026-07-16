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சனியால் உருவாகும் சுப யோகம்! கோடீஸ்வரராகும் 4 ராசிகள்... பொற்காலம் ஆரம்பம்

Labh Drishti Yog: சனி - செவ்வாய் சேர்க்கையால் லாபத் திருஷ்டி யோகம் உருவாகிறது. இதனால், மேஷம், விருச்சிகம், மகரம், கும்பம் ஆகிய ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை கொடுக்கும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 16, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:57 AM IST
சனியால் உருவாகும் சுப யோகம்! கோடீஸ்வரராகும் 4 ராசிகள்... பொற்காலம் ஆரம்பம்
Image Credit: Labh Drishti YogSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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