/சனியால் உருவாகும் சுப யோகம்! கோடீஸ்வரராகும் 4 ராசிகள்... பொற்காலம் ஆரம்பம்

Labh Drishti Yog: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. கிரகங்களின் பெயர்ச்சியின்போது, சிறப்பு வாய்ந்த யோகங்களும் உருவாகும். அந்த வகையில், சனி செவ்வாய் சேர்க்கையால் லாபத் திருஷ்டி யோகம் உருவாக உள்ளது. ஜூலை 19ஆம் தேதி இரவு 11.30 மணியளவில் செவ்வாய் சனி சேர்க்கை நடக்கிறது.
இந்த நேரத்தில் லாப திருஷ்டி யோகம் உருவாகிகிறது. ஜோதிடத்தில் செவ்வாய் கிரகம் ஆற்றல், தைரியம், தலைமைத்துவத்தின் காரணியாக கருதப்படுகிறது. அதே சமயம், சனி கிரகம் ஒழுக்கம், பொறுமையை குறிக்கிறது. சனி சேர்க்கையால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கும் அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை கொடுக்கும்.
சனி செவ்வாய் சேர்க்கையால் மேஷ ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை கொடுக்கும். நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். பணியில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு போன்றவை ஏற்படும். பணியில் புதிய பொறுப்புகள் உண்டாகும். தொழிலதிபர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். செய்யும் பணிகளில் கவனம் வேண்டும். பழைய நினைவுகள் மூலம் குழப்பங்கள் உண்டாகும்.
கொடுக்கல் வாங்கலில் சிந்தித்து செயல்படவும். உடல் தோற்றத்தில் சில மாற்றங்கள் காணப்படும். உத்தியோகப் பணிகளில் மாற்றமான சூழ்நிலைகள் அமையும். பேச்சுகளில் பொறுமை வேண்டும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். எதையும் சமாளிக்கும் மனப்பக்குவம் உண்டாகும். கல்வியில் ஆர்வமின்மை ஏற்படும். ஆன்மீக குருக்களின் ஆலோசனைகள் தெளிவினை உருவாக்கும். புதிய தொழில்நுட்ப கருவிகளில் கவனம் வேண்டும். விதண்டாவாத பேச்சுக்களை குறைத்துக் கொள்ளவும். எழுத்து துறைகளில் புதிய அனுபவம் ஏற்படும்.
சனி செவ்வாய் சேர்க்கையால் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறு சிறு பிரச்னைகள் தீரும். தம்பதிகளுக்கு இடையே புரிதல் ஏற்படும். மற்றவர்கள் செயலால் மனதில் மாற்றம் ஏற்படும். கடன் விஷயங்களில் சிந்தித்து செயல்படவும். மற்றவர்களின் தனிப்பட்ட விஷயங்களை தலையிடாமல் இருக்கவும். வியாபாரத்தில் அலைச்சல்கள் மேம்படும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் ஏற்ற இறக்கமான சூழல் உண்டாகும். பலம் மற்றும் பலவீனங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். வெளியூர் பயணங்கள் மூலம் அனுகூலம் உண்டாகும். இடை சார்ந்த பிரச்சினைகள் குறையும். உயர் அதிகாரிகள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். துணைவர் வழியில் ஒத்துழைப்பு மேம்படும். மனதளவில் இருந்த தாழ்வு மனப்பான்மை குறையும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கைகூடும்.
சனி செவ்வாய் சேர்க்கையால் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில், வேலையில் முன்னேற்றம் இருக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். பயணம் செயல்களில் புதிய அனுபவம் உண்டாகும். உடல் ஆரோக்கியம் தொடர்பான இன்னல்கள் குறையும். நுட்பமான சில விஷயங்களை புரிந்துகொள்வீர்கள். செயல்பாடுகளில் இருந்த சோர்வுகள் மறையும். மனதளவில் புதிய பக்குவங்கள் உருவாகும். சக ஊழியர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் அதிகரிக்கும். கடன் சார்ந்த உதவிகள் சாதகமாகும். சிந்தனைகளில் தெளிவுகள் பிறக்கும். துறைகளில் இருந்த குழப்பங்கள் விலகும். இடப்பெயர்ச்சி சார்ந்த முயற்சிகள் கைகூடும். தைரியமான பேச்சுக்கள் மூலம் காரிய அணுகூலம் ஏற்படும். எதிர்பார்த்த சில உதவிகள் சாதகமாகும்.
சனி செவ்வாய் சேர்க்கையால் சுப பலன்களை பெறுவீர்கள். பொருளாதாரம் தொடர்பான நெருக்கடிகள் படிப்படியாக குறையும். சமூக பணி தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் தொடர்பான தெளிவுகள் ஏற்படும். கல்விப் பணிகளில் ஆர்வம் உண்டாகும். குடும்ப உறுப்பினர்களை பற்றிய புரிதல் மேம்படும். உத்தியோக பணிகளில் அதிகாரங்கள் மேம்படும். பணி மாற்றம் சார்ந்த எண்ணங்கள் மேம்படும். எதிர்பாராத சில உதவிகள் கிடைக்கும். குழந்தைகளின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். உயர் கல்வி சார்ந்த தெளிவுகள் பிறக்கும். ஆடம்பர பொருள்கள் மீதான ஆர்வம் உண்டாகும். குழந்தைகள் இடத்தில் பொறுமை காக்கவும். பணிகள் நிறைவு பெறுவதில் அலைச்சல்கள் உண்டாகும்.