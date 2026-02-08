English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 4 ராசிகளுக்கு வெற்றி காலம் ஆரம்பம்.. ரேவதி நட்சத்திரத்தில் சனி பெயர்ச்சி பணமழை கொட்டும்

Shani Nakshatra Parivartan 2026: சனி ஒரு ராசியிலிருந்து அல்லது நட்சத்திரத்திற்கு நகரும் போது, ​​அது சனிப் பெயர்ச்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது. சனி மிகவும் மெதுவாக நகரும் கிரகம், எனவே அதன் தாக்கம் நீண்ட காலம் நீடிக்கும் மற்றும் ஆழமானது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 8, 2026, 08:06 AM IST
  • திடீர் நிதி இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
  • நேர்மறையான சிந்தனை மாறும்.
  • சமூக மற்றும் தொழில்முறை துறைகளுக்கு பயனளிக்கும்.

Shani Nakshatra Parivartan 2026: ஜோதிடத்தின்படி, ஞாயிற்றுக்கிழமை, அதாவது மே 17, 2026 அன்று பிற்பகல் 3:49 மணிக்கு, கர்ம பலனை அள்ளித் தரும் சனி பகவான், புதனால் ஆளப்படும் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் இடம்பெயர்ச்சி அடைவார். இந்த நட்சத்திர மாற்றம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் அதன் செல்வாக்கு சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டு வரக்கூடும். குறிப்பாக இந்த பெயர்ச்சியால் நான்கு ராசிக்காரர்கள் இந்த நேரத்தில் சனியின் சிறப்பு ஆசீர்வாதங்களைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. இந்த நேரத்தில் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களைத் தரக்கூடும் என்பதைத் தெரிந்துக்கொள்வோம்.

ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு, சனியின் நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி முன்னேற்றத்தையும் நிலைத்தன்மையையும் குறிக்கிறது. தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வழிகள் திறக்கப்படலாம். ஒரு வேலையைத் தொடங்குவது அல்லது தொழில் வாழ்க்கையைத் தொடங்குவது ஒரு நேர்மறையான சூழலில் தொடங்கலாம். உங்கள் மாமியாரிடமிருந்து நல்ல செய்தி வர வாய்ப்புள்ளது, இது மகிழ்ச்சியைத் தரும். நேர்மறையான சிந்தனை மாறும். குடும்ப உறவுகள் வலுவடையும். இந்த நேரத்தில், உங்கள் ஆளுமை மேம்படும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு வலுவாக இருக்கும். நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

சிம்மம்
சூரியனின் ராசியான சிம்ம ராசியிக்காரர்களுக்கு சனியின் இந்தப் பெயர்ச்சி நிதி நிவாரணத்தைக் கொண்டுவரும். நீண்டகால வருமானம் தொடர்பான பிரச்சினைகளிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும். தடைபட்ட திட்டங்கள் நிறைவடையும். தொழிலில் ஈடுபடுபவர்கள் முன்னேற்றத்தைக் காணலாம். ஒரு பெரிய ஒப்பந்தத்தைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. சிறந்த திட்டமிடல் மற்றும் உத்தி லாபத்திற்கான புதிய வழிகளைத் திறக்கும். உங்கள் பேச்சு மற்றும் நடத்தை மேம்படும், இது சமூக மற்றும் தொழில்முறை துறைகளுக்கு பயனளிக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கும். நீங்கள் நீண்ட காலமாக முயற்சி செய்து வரும் திட்டத்தில் வெற்றி பெற வாய்ப்பு உள்ளது.

தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, சனியின் நட்சத்திர மாற்றம் பிரச்சனைகளில் இருந்து விடுபட உதவும். நீண்டகால சச்சரவுகள் முடிவுக்கு வரலாம். வெளிநாட்டுப் பயணம் தொடர்பான வாய்ப்புகள் ஏற்படுவதற்கான வலுவான வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் கடின உழைப்புக்குப் பலன் கிடைக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். வேலை தேடுபவர்கள் விரும்பிய வெற்றியைக் காணலாம். நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். திடீர் நிதி இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. 

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த மாற்றம் வாழ்க்கையின் பிற முக்கிய அம்சங்களையும் வலுப்படுத்தும். மன அழுத்தம் குறையும். முடிவெடுக்கும் திறன்கள் மேம்படும். தொழில் மற்றும் நிதித் துறைகளில் ஸ்திரத்தன்மை வெளிப்படும், எதிர்காலத் திட்டங்களை நம்பிக்கையுடன் எடுக்க அனுமதிக்கும். சனியின் இந்த இயக்கம் தனிநபர்கள் ஒழுக்கம், பொறுமை மற்றும் வெற்றியை நோக்கி முன்னேற உதவும்.

சனி பகவானின் அருள் பெற்று, ஏழரை சனி காலத்தில் பாதிப்புகள் குறைய, சனி சாலிசா, அனுமான் சாலிசா போன்றவற்றை பாராயணம் செய்யலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | தை மாதம் இன்றைய ராசிபலன் : பிப்ரவரி 8 ஞாயிறு- 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் இன்று

மேலும் படிக்க | 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மேஷ ராசியில் சனி பகவான்! 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்..

