சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: மார்ச் முதல் வெற்றியை அள்ளும் ராசிகள்.. நகை, சொத்து வாங்கும் யோகம்

Shani Peyarchi 2026: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. கிரகங்களின் முக்கியமாக இருக்கும் சனி பகவான் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பெயர்ச்சி அடைகிறார். சனியின் நிலை 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், சனி பகவானின் பெயர்ச்சி விரைவில் நடைபெற உள்ளது.
அதாவது, மார்ச் 6ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அன்று காலை 7.56 மணிக்கு பூரட்டாதி நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்தில் மீன ராசியில் சனி பகவான் பெயர்ச்சி அடைகிறார். அங்கு ஏப்ரல் 24ஆம் தேதி வரை இருக்கிறார். இந்த பெயர்ச்சி குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. 27 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சனி பூரட்டாதி நட்சத்திரத்திற்கு செல்வது சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரிக்க போகிறது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
கடகம் (Cancer)
சனி பகவான் பூரட்டாதி நட்சத்திரத்திற்கு செல்வது கடக ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக நன்மைகளை அள்ளி தருகிறது. குறிப்பாக, தொழில் மற்றும் வேலை ரீதியாக பல்வேறு மாற்றங்களை கொண்டு வருகிறது. புதிய தொழில் தொடங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. ஏற்கனவே செய்து வரும் தொழிலை விரிவாக்கம் செய்யக் கூடும். சனியின் அருளாள் கூட்டுத் தொழில் மூலம் அதிக லாபம் உங்களுக்கு வந்து சேரும். பல வழிகளில் இருந்து லாபத்தை பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். சக ஊழியர்களின் ஆதரவும் உங்களுக்கு இருக்கும். இதன் மூலம், நீங்கள் திட்டமிட்ட பணிகளை முடிப்பீர்கள். வேலையில்லாதர்வகளுக்கு புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி, அதிர்ஷ்டம் இருக்கும்.
கன்னி (Leo)
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் நல்ல பலன்களை பெறுவீர்கள். இதனால், வாழ்க்கையில் பல நல்ல மாற்றக்ள் ஏற்படக் கூடும். மார்ச் முதல் நீங்கள் திட்டமிட்ட காரியங்களை சிறப்பாக முடிப்பீர்கள். உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை தைரியம் மிகவும் அதிகரிக்கும். தொழில் வாழ்க்கையில் அவர்கள் எதிர்பார்த்த புகழைப் பெறுவீர்கள். வேலை வாழ்க்கையில் புதிய பொறுப்புகள், மரியாதை, சம்பள உயர்வு போன்றவை கிடைக்கலாம். எந்த ஒரு பிரச்னையும் நீங்கள் நிதானமாக கையாளுவீர்கள். தொழிலை பல்வேறு இடங்களுக்கு விரிவாக்கம் செய்வீர்கள். சொத்து விஷயங்களில் உங்களுக்கு சாதகமாக உத்தரவு கிடைக்கும்.
மீனம் (Pisces)
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைவது மீன ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை கொண்டு வரும். அவர்கள் பணியிடத்தில் செய்யும் முயற்சிகளுக்கு பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். சமூகத்தில் நற்பெயரும், மரியாதையும் அதிகரிக்கும். தொழிலில் பல்வேறு ஒப்பந்தங்களில் இருந்து எதிர்பாராத முன்னேற்றம் அடைவீர்க்ள். பல வழிகளில் இருந்து வருமானம் உயரக் கூடும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். உயர் கல்விக்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. பணியிட மாறுதலுக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
