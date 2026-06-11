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சனி பெயர்ச்சி பலன்கள்: இந்த 4 ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்.. ஜூலை முதல் பொற்காலம்!

Shani Peyarchi Palangal: சனி பகவானின் பெயர்ச்சி ஜூலை மாதம் நடக்கிறது. சனி பகவான் ரேவதி நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் கட்டத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 11, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:40 PM IST
சனி பெயர்ச்சி பலன்கள்: இந்த 4 ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்.. ஜூலை முதல் பொற்காலம்!
Image Credit: Shani Peyarchi Palangal

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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