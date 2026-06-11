/சனி பெயர்ச்சி பலன்கள்: இந்த 4 ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்.. ஜூலை முதல் பொற்காலம்!

Shani Peyarchi Palangal: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. கிரகங்களின் பெயர்ச்சியால் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ஜோதிடத்தில் 12 கிரகங்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக சனி பகவான் அறியப்டுகிறார். சனி பகவானின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கு நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான ஆற்றலை ஏற்படுத்தும். அந்தவகையில், சனி பகவான் ஜூலை 2ஆம் தேதி ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
ரேவதி நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் கட்டத்திற்குள் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ஜூலை 2ஆம் தேதி சனி பகவானின் இந்த பெயர்ச்சி குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
சனி பெயர்ச்சியால் ரிஷப ராசிக்கார்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். மேலும், வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். அதோடு, நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்ளுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். மேலும், தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும்.
சனி பெயர்ச்சியால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். சனியின் பெயர்ச்சியால் நினைத்த காரியங்கள் நடக்கும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். மேலும், வேலையில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வருமானம் உயரக் கூடும். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத பலன்களை பெறுவீர்கள். உடல்நலத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். எதிர்கொண்டு வந்த பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், குடும்பத்தில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். வீடு, சொத்து, நகை வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது.
சனி பெயர்ச்சியால் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். நிதி நிலைமை மேம்படும். வருமானம் உயரக் கூடும். பணியில் இருப்பவர்கள் திடீரென வளர்ச்சி இருகும். பணிச்சுமை குறையும். தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். மன அழுத்தத்தில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு இருக்கும். குடும்பத்தில் இருப்பவர்களிடம் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். முதலீடுகளில் இருந்து எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்கும். மேலும், நிதி இழப்புகளில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். திருமண தடைகள் நீங்கும்.
சனி பெயர்ச்சியால் மகர ராசிக்காரர்கள் மகர ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். மகர ராசிக்காரர்களுக்கு நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். தொழில் ரீதியாக முன்னேற்றம் அடைவார்கள். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். உங்கள் துணையிடம் இருந்து நல்ல செய்திகளை கேட்பபீர்கள். குடும்ப பிரச்னைகள் தீர்க்கப்படலாம். குழந்தை வரன் வேண்டி இருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். மேலும், உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். தங்கம், நகை, வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. திருமண தடைகள் நீங்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள்.