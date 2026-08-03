/சனி பெயர்ச்சி: ஆகஸ்ட் 20 முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்

Shani Peyarchi August 20th: ஜோதிடத்தில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக சனி பகவான் இருக்கிறார். சனி பகவான் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராசி மட்டுமில்லாமல், நட்சத்திரத்தையும் சனி பகவான் மாற்றுகிறார். சனி பகவானின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
அந்த வகையில், சனி பகவான் ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதி இன்று ரேவதி நட்சத்திரத்தின் முதல் கட்டத்தில் பெயர்ச்சி அடைய உள்ளார். ரேவதி நட்சத்திரத்தின் அதிபதி புதன். ஜோதிடத்தின்படி, சனியின் இந்த நட்சத்திர மாற்றம் கடின உழைப்பு, திட்டமிடல், வியாபாரம், தொழில் மற்றும் நிதி விஷயங்களில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். சனி பகவானின் அனைத்து ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ஆனால், 4 ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
சனியின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். தங்கள் வாழ்வில் பெரிய மாற்றங்கள் நடக்கும். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு தகுதியான பலன்களை பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில் வலுவான மற்றும் நம்பகமான பதவியை உங்களால் பெற முடியும். மூத்த அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். வியாபாரம் மற்றும் வணிகத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களுடன் நல்லுறவைப் பேண முடியும். இந்தச் சூழலில் நீங்கள் இழந்த பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் சொத்து, நிலம் சம்பந்தமாக நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். காதல் வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்கும்.
சனியின் பெயர்ச்சியால் கடக ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள். நீங்கள் சந்தித்து வந்த தடைகள் நீங்கும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகளும், வருமானம் உயர்வும் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் ஆலோசனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள். வியாபாரம் மற்றும் வணிகத்தில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் புதிய திட்டங்களிலிருந்து நல்ல பலன்களைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் வருமானம் மற்றும் சேமிப்பில் உங்களால் அதிக கவனம் செலுத்த முடியும். அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்ள் நல்ல செய்திகளை பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் நேர்மறையான சூழல் நிலவும். மாணவர்கள் உயர்கல்விக்காக வெளிநாடு செல்ல வாய்ப்புள்ளது.
சனி பெயர்ச்சியால் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும். இந்த காலக்கட்டத்தில் புதிய தொழில் தொடங்கலாம். ஏற்கனவே, செய்து வரும் தொழிலில் முன்னேற்றம் இருக்கும். பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு, சம்பள உயர்வு பெறுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. இந்த காலக்கட்டத்தில் நிதி ஆதாயங்கள் உண்டாகும். வருமானம் பெருகும. சொத்து அல்லது நகை வாங்கும் யோகம் இருக்கிறது. குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். குடும்பத்தினரிடம் இருந்து முழு ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைககும். உங்கள் துணையுடன் வலுவான உறவு இருக்கும். வரும் நாட்களில் வெளிநாடு செல்ல வாய்ப்புள்ளது.
சனி பெயர்ச்சியால் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும். நீண்ட காலமாக தடைப்பட்டிருந்த பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் கூட்டுத் தொழிலில் அதிகமான லாபத்தை பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உங்கள் காதல் அடுத்தகட்டமான திருமணத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவார்கள் . முதலீடு செய்ய நினைப்பவர்களுக்கு இந்தக் காலகட்டம் மிகவும் நல்லதாக இருக்கும்.