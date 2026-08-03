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சனி பெயர்ச்சி: ஆகஸ்ட் 20 முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்

Shani Peyarchi August 20th: சனி பெயர்ச்சி ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதி நடக்கிறது. சனி பகவான் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் முதல் கட்டத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். சனியின் பெயர்ச்சி 4 ராசிகளுக்கு தொழில், வியாபாரத்தில், வேலையில் முன்னேற்றம் இருக்கும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்று பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 03, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:07 AM IST
சனி பெயர்ச்சி: ஆகஸ்ட் 20 முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்
Image Credit: Shani Peyarchi August 20th

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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சனி பெயர்ச்சி: ஆகஸ்ட் 20 முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்
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