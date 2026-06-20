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சனி பெயர்ச்சி: ஜூலை முதல் 4 ராசிகளுக்கு உச்ச பொற்காலம்.. பணமும், வெற்றியும் குவியப்போகுது

Shani Nakshatra Peyarchi: சனி பகவான் ஜூலை 2ஆம் தேதி ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். சனி பகவானின் இந்த பெயர்ச்சி 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்த இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 20, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:41 PM IST
சனி பெயர்ச்சி: ஜூலை முதல் 4 ராசிகளுக்கு உச்ச பொற்காலம்.. பணமும், வெற்றியும் குவியப்போகுது
Image Credit: Shani Nakshatra Peyarchi

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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