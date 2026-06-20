/சனி பெயர்ச்சி: ஜூலை முதல் 4 ராசிகளுக்கு உச்ச பொற்காலம்.. பணமும், வெற்றியும் குவியப்போகுது

Shani Nakshatra Peyarchi: ஜோதிட ரீதியாக, 9 கிரகங்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக சனி பகவான் அறியப்படுகிறார். சனி பகவான் ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பெயர்ச்சி அடைகிறார். சனி பகவாவின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கு நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான ஆற்றலை ஏற்படுத்தும்.
அந்த வகையில், சனி பகவான் ஜூலை மாதம் 2ஆம் தேதி ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ரேவதி நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். சனி பகவான் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி வரை நிலைத்து இருப்பார். இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொண்டு வரும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
|கிரகம்
|சனி பகவான்
|பெயர்ச்சி
|சனி பெயர்ச்சி
|நட்சத்திரம்
|ரேவதி
|பெயர்ச்சி நாள்
|ஜூலை 2
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|மிதுனம், கடகம், கும்பம், கன்னி
சனியின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் சுப காரியங்கள் நடக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். நீண்ட கால நோய்களில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். மேலும், கிடப்பில் போடப்பட்டு இருந்த பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். மேலும், தனிப்பட் பிரச்னைகள் தீரும். சொத்து விஷயங்களில் உங்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்புகள் வந்தடையும். மிதுன ராசிக்காரர்கள் ஜூலை முதல் நல்ல வரன் அமைய உள்ளது. பழைய கடன்கள் அடையும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். தொழிலில் உங்களக்கு முன்னேற்றம் இருக்கும்.
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் கடக ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்கள் கிடைக்கும். உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும். வருமானம் பெருகும். பல வழிகளில் இருந்து வருமானம் உயரக் கூடும். பல ஆண்டுகளாக சந்தித்து வந்த நிதி சிக்கல்களில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். முடிக்கப்படாத பணிகள் நிறைவடையும். கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்கள் கிடைக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். முடிக்கப்படாத பணிகளை முடிப்பீர்கள். சொத்து விஷயங்களில் உங்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்புகள் வரும். திருமண தடைகள் நீங்கும். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலகமாக இருக்கும். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு இருக்கும். வருமானம் உயரக் கூடும்.
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றியை தரும். கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். உங்களுக்கான கஷ்டமான நாட்கள் முடிவுக்கு வரும். அவர்கள் வேகமாக முன்னேறுவார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். பழைய கடன் அடையும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் வந்தடையும். தொழிலில் முன்னேற்றம் இருக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், மேலதிகாரிகளால் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். மேலும், நீண்ட கால பிரச்னையில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். சொத்து, நகை வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கும். பல வழிகளில் இருந்து வருமானம் கிடைக்கும்.
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் கும்ப ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். குடும்பத்தில் சுப காரியக்ஙள் நடக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். கும்ப ராசிக்கார்கள் நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். வீடு, நிலம் வாங்கும் யோகம் இருக்கும். செலவுகள் பெருமளவில் குறையும். அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை பெறுவீர்க்ள. பழைய நண்பர்களை சந்திப்பீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். கூட்டுத் தொழிலில் வெற்றி பெறுவீர்கள். பழைய நண்பர்கள் உதவி செய்வார்கள். மேலும், பங்குச் சந்தை முதலீட்டில் இருந்து எதிர்பாராத லாபத்தை பெறுவீர்கள்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)