/சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும்.. ராஜவாழ்க்கை, அதிர்ஷ்டம்

Shani Peyarchi On July: சனி பகவான் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், மூன்று ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பிரகாசிக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
Shani Peyarchi On July: ஜோதிட ரீதியாக, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெயில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. கிரகங்களின் பெயர்ச்சியால் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. 9 கிரகங்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக சனி பகவான் இருக்கிறார். சனியின் பகவான் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பெயர்ச்சி அடைகிறார். சனி பகவானின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், சனி பகவான் பெரிய நட்சத்திர மாற்றத்தை சந்திக்க இருக்கிறார்.
அதாவது, சனி பகவான் தற்போது மீன ராசியிலும் ரேவதி நட்சத்திரத்திலும் இருக்கிறார். சனி பகவான் ஜூலை 2ஆம் காலை 8.22 மணிக்கு சனி ரேவதி நட்சத்திரத்தின் இரண்டாவது பாதத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். 2026, ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதி ரேவதி நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்தில் இருப்பார். இந்தப் பெயர்ச்சியின் போது, ஜூலை 27 அன்று சனி வக்ர நிலையை அடையும், இது அதன் தாக்கத்தை மேலும் அதிகரிக்கும். சனி பகவானின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரிக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
|கிரகம்
|சனி பகவான்
|பெயர்ச்சி
|சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி
|நட்சத்திரம்
|ரேவதி
|பெயர்ச்சி தேதி
|ஜூலை 2ஆம் காலை 8.22 மணிக்கு
|பெயர்ச்சி காலம்
|ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதி ரேவதி நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்தில் இருப்பார்
|ராசிகள்
|3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்
சனி பகவானின் நட்சத்திர பெயர்சசியால் கடக ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். சனி பகவானின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி கடக ராசியின் 9வது வீட்டில் நடக்கிறது. இங்கிருந்து சனியின் பார்வை கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மைகளை அதிகரிக்கும். இது உங்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமான அறிகுறியாக இருக்கும். நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும். உங்களுக்கு இருந்த வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும். பல வழிகளில் இருந்து வருமானம் கிடைக்கும். பழைய கடன்கள் அயைக் கூடும். முதலீடுகளில் இருந்து கணிசமான லாபத்தை பெறுவீர்க்ள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வருமானம் உயரக் கூடும்.
கன்னி ராசியின் அதிபரியா புதன் இருக்கிறார். கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் பெயர்ச்சி மிகவும் சிறப்பானதாக இருக்கும். நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும். உங்கள் வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். சனி உங்கள் சாதகத்தில் சக்திவாய்ந்த 7ஆம் வீட்டில் பெயர்ச்சி செய்கிறது. பணியில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். மேலும், உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் கைகூடும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். மேலும், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். அதோடு, வீடு, சொத்து, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கும். மேலும், பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு இருக்கும்.
கும்ப ராசிகளின் இரண்டாவது வீட்டில் சனி பெயர்ச்ச நடக்கிறது. இந்த காலக்கட்டத்தில் குருவின் அருளால் நீங்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவு இருக்கும். வீடு, புதிய சொத்து வாங்கும் உங்களின் கனவு நனவாகும். நிதி நெருக்கடியில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். பழைய சொத்துகளில் இருந்து அதிகமான லாபத்தை பெறுவீர்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். பண விஷயத்தில் உதவி செய்வார்கள். அதோடு, உங்கள் நீண்ட கால கனவு நனவாகும். நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். அதோடு, பல்வேறு வழிகளில் இருந்து வருமானம் கிடைக்கும். வியாபாரத்தை விரிவுப்படுத்துவதற்கான வழிகளுக்கு இருக்கும். மாணவர்களுக்கு இக்காலம் சாதகமாக இருக்கும். போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகி வருபவர்கள் நேர்மறையான முடிவுகளை பெறுவார்கள். குடும்பத்தில் உள்ள பெரியவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.