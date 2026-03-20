நாளை சனி பெயர்ச்சி: 12 ராசிகளுக்கும் எப்படி இருக்கும்? தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம், தங்கம்

Shani Natchathira Peyarchi On March 21st: சனி பகவான் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். சனியின் தாக்கம் 12 ராசிகளுக்கும் எப்படி இருக்கும் என்பதை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 20, 2026, 10:40 AM IST
Shani Natchathira Peyarchi On March 21st: ஜோதிட ரீதியாக 9 கிரகங்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக சனி பகவான் கருதப்படுகிறார். சனி பகவான் நீண்ட காலத்தில் ஒரு ராசியில் பயணிக்கும் கிரகமாகும்.  சனி பகவான் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  12 ராசிகளை முழுமையாக சுற்றி முடிக்க சுமார் 30 ஆண்டுகள் ஆகும்.  சனி பகவான் தற்போது மீன ராசியில் இருக்கிறார். மார்ச் 6ஆம் தேதி தான் கும்ப ராசியில் இருந்து மீனர ராசிக்கு சனி பகவான் பெயர்ச்சி அடைந்தார். சனி பகவான் மீன ராசியின் பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் உள்ளார். இந்த நிலையில், சனி பகவான் பெயர்ச்சி நாளை (மார்ச் 21) அன்று நடக்கிறது.  சனி பகவான் மீன ராசியில் உள்ள உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்திற்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். இதனால், 12 ராசிகளுக்கும் சனியின் தாக்கம் எப்படி இருக்கும் என்று பார்ப்போம்.

மேஷம் (Aries)

 சனி பகவான் மேஷ ராசியில் 12வது வீட்டில் உள்ளது. மேலும் ஏழுரைச் சனியின் முதல் கட்டம் தொடங்கியுள்ளது. சனியின் இந்த மாற்றம் உங்களுக்கு நிம்மதியை கொடுக்கும். நாள்பட்ட நோய்களில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். செலவுகள் படிப்படியாக குறையக் கூடும். நிதி ஆதாயத்திற்கான சிறிய வாய்ப்புகள் இருக்கலாம். கடன் தொல்லையில் இருந்து விடுபடுவீர்கள்.  உங்களுக்கு இருந்து வந்த நீண்ட கால பிரச்னைகள் முடிவடையம். 

ரிஷபம் (Taurus)

ரிஷப ராசியின் 11வது வீட்டில் சனி பகவான்  தற்போது இருக்கிறார். 11வது லாபம், ஆசைகள், வருமானத்தை குறிக்கிறது. இதனால், சனியின் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். நீங்கள் நீண்ட காலமாக நினைத்த காரியங்களை விரைவில் முடிப்பீர்கள். தொழிலில் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். உங்களுக்கு இருந்த வந்த பிரச்னைக்ள முடிவடையும். மேலும், பணியிடத்தில் உங்களுக்கு பாராட்டுகளை கிடைக்கும்.  பணியிடத்தில் உங்களுக்கு வருமானம் உயரக் கூடும். 

மிதுனம் (Gemini)

சனி பகவான் மிதுனத்தில் 10வது வீட்டில் இருக்கிறார். 10வது வீட்டில் தொழில் பதவியை குறிக்கிறார். எனவே, சனியின் தாக்கம் உங்களுக்கு சில கஷ்டங்களை கொடுக்கலாம். குறிப்பாக, தொழிலில் சில பிரச்னைகள் ஏற்படக் கூடும். கூட்டுத் தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கு மனப்பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். இதனால், உங்கள் தொழில் பாதிக்கக் கூடும். மேலும், உயர் பதவியில் இருப்பவர்கள் கவனமுடன் செயல்பட வேண்டும். முக்கிய விஷயங்களில்  நிதானமாக முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும். 

கடகம் (Cancer)

சனி பகவான் கடக ராசியில் 9வது வீட்டில் இருக்கிறது. இது அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை குறிக்கிறது. இருப்பினும், உங்களுக்கு சனியின் தாக்கம்  எதிர்மறையான ஆற்றலை உண்டாகும். நீங்கள் பணியிடத்தில் தேவையில்லாமல் வார்த்தைகளை விடுவதை தவிர்க்கலாம். உங்களுக்கு  மனச்சோர்வு, மனப் பிரச்னைகள் ஏற்படக்கூடும். தொழிலில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். கடன் தொல்லைகள் அதிகரிக்கலாம். 

சிம்மம் (Leo)

சிம்ம ராசியில் சனி பகவான் 8வது வீட்டில் இருக்கிறார்.  சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் தாக்கத்தால் ஏற்ற, இறக்கங்கள் இருக்கும். தொழில் மற்றும் வேலையில் முன்னேற்றத்தை காண்பீர்கள். வேலையில் தொழிலிலும் லாபத்தை பெறுவீர்கள். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை மீண்டும் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறக் கூடும்.

கன்னி (Virgo)

சிம்ம ராசியில் சனி பகவான் 7வது வீட்டில் இருக்கிறார்.  இந்த வீடு திருமணம், முயற்சியை குறிக்கிறது. இதனால், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். மேலும், நீண்ட காலமாக திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு விரைவில் நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது.  இருப்பினும், நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முடிவுகளிலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.  பண விஷயத்தில் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்.  கடன் கொடுக்கும் முன்பு   தெளிவாக இருக்க வேண்டும்.

துலாம் (Libra)

துலாம் ராசயில் சனி 6வது வீட்டில் இருக்கிறார். நோய், கடனை இந்த வீடு குறிக்கிறது. இதனால், துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள். உடல் நலத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். மேலும், குடும்பத்தில் சில பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். கடன் தொல்லைகள் அதிகரிக்கும். கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். தொழிலில் சில பிரச்னைகளை நீங்கள் சந்திக்கலாம். உங்களுக்கு இருந்த வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீர்ந்தாலும், கடன் தொல்லை மன அமைதிக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.

விருச்சிகம் (Scorpio)

விருச்சிக ராசியின் 5வது வீட்டில் சனி பகவான் இருக்கிறார். இந்த வீடு கல்வியை குறிக்கிறது. இதனால், விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். உயர் கல்விக்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. பணி நிமித்தமாகவும் வெளிநாடுகளுக்கும் செல்ல வாய்ப்புள்ளது.  மேலும், வெளிநாடுகளில் முதலீடுகள் செய்ய அதிக வாய்ப்புள்ளது. பணம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

தனுசு (Sagittarius)

தனுசு ராசியின் 4வது வீட்டில் சனி பகவான் இருக்கிறார். தனுசு ராசிக்காரர்கள் தற்போது சனி தையத்தின் தாக்கத்தில் உள்ளனர். மேலும், வியாபாரத்தில் உள்ள தடைகள் அகற்றப்படும். மன அழுத்தம் குறையக்கூடும். குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் உடல்நலனில் முன்னேற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. பணியில் உள்ளவர்களுக்கு இடமாற்றம் அல்லது புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம்.  எதிரிகளை வெல்வதற்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன

மகரம் (Capricorn)

மகர ராசியில 3வது வீட்டில் சனி பகவான் உள்ளார். சனி பகவானி அருளால் உங்களுக்கு அனைத்து நன்மைகள் உண்டாகும். பணம் செல்வம் அதிகரிக்கும். வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது.  மேலும், குழந்தைகளிடம் இருந்து நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். கல்வியில் மாணவர்கள் சிறந்து விளங்குவார்கள். 

கும்பம் (Aquarius)

கும்ப ராசியில் 2வது வீட்டில் சனி பகவான் உள்ளார். இந்த வீடு தன லாபத்தை குறிக்கிறது. இதனால், தொழில், வேலையில் லாபத்தை பெறுவீர்கள்.பணத்திற்கு பஞ்சம் இருக்காது. மேலும்,  தொட்டதெல்லாம் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுககும்.  மேலும், வாகனம், சொத்து வாங்கு யோகம் உள்ளது.

மீனம் (Pisces)

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். வியாபாரத்தில் உள்ள தடைகள் அகற்றப்படும். மன அழுத்தம் குறையும். குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. பணியில் உள்ளவர்களுக்கு இடமாற்றம் புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம். 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.    

 

