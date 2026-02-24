English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சனி பெயர்ச்சி: அடுத்த 143 நாட்களுக்கு பணம், வெற்றியை அள்ளும் ராசிகள்.. இந்த 3 ராசிகள் ஜாக்கிரதை!

சனி பெயர்ச்சி: அடுத்த 143 நாட்களுக்கு பணம், வெற்றியை அள்ளும் ராசிகள்.. இந்த 3 ராசிகள் ஜாக்கிரதை!

Shani Peyarchi: சனி பகவான்  ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், 146  நாட்களுக்கு சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 24, 2026, 05:30 PM IST

சனி பெயர்ச்சி: அடுத்த 143 நாட்களுக்கு பணம், வெற்றியை அள்ளும் ராசிகள்.. இந்த 3 ராசிகள் ஜாக்கிரதை!

Shani Peyarchi: ஜோதிட ரீதியாக முக்கிய கிரகங்களில் ஒன்றாக இருப்பது சனி பகவான். ஜோதிடத்தில் சனியின் நிலை முக்கியமாக கருதப்படுகிறது. சனியின் ராசி மற்றும் நட்சத்திர மாற்றம் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.  சனி பகவான் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தனது ராசியை மாற்றி வருகிறார். அதே நேரத்தில் சனி பகவான் நட்சத்திரத்தை மாற்றுவார். அந்த வகையில், 2026 மே மாதம் சனி பகவான் நட்சத்திரத்தை  மாற்ற உள்ளார்.  தற்போது சனி பகவான் மீன ராசியில் உள்ளது. இவர் 2026 மே 17ஆம் தேதி சனி ரேவதி நட்சத்திரத்தில் நுழைகிறார். ரேவதி நட்சத்திரம் புதனின் அதிபதியாக கருதப்படுகிறது. இவர் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் அக்டோபர் 9ஆம் தேதி வரை 146 நாட்களுக்கு நீடிப்பார். சனியின் இந்த நிலை குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு  நல்ல பலன்கள் மற்றும் அசுப காரியங்களை ஏற்படுத்தக் கூடும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்று பார்ப்போம். 

சிம்மம் (Leo)

சனி பகவானின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால், சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நிம்மதியை தரக் கூடும். தொழிலில் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரக்கூடும். உடன் பிறந்தவர்களால் உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். உங்கள் வீட்டிற்கு உறவினர்கள் வருவார்கள். மேலும், நிதி நிலைமை மேம்படும். பல வழிகளில் இருந்து வருமானம் வரக்கூடும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான ஆதரவு, மதிப்பு கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்கவும் வாய்ப்புள்ளது. நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். 

தனுசு (Sagittarius)

சனி பகவானின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் செல்வம், புகழ் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். தைரியம், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். சக ஊழியர்களின் ஆதரவுகளை பெறுவீர்கள். வேலை நிமித்தமாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. உயர் அதிகாரிகள் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகளை வழங்குவார்கள். நகை, வீடு, சொத்து, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. 

மகரம்  (Capricorn)

சனி பகவானின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல காலமாக 146 நாட்கள் இருக்கும். தொட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும். திட்டமிட்ட பணிகளை முடிப்பீர்கள்.  நீண்ட நாட்கள் நிறைவேறாத ஆசைகள், கனவுகள் நிறைவேறும். மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள். பழைய முதலீடுகளில்  இருந்து நீங்கள் எதிர்பார்த்த பலன்களை பெறுவீர்கள். கணவன் மனைவி இடையே பிரச்னைகள் தீரும். திருமண தடைகள் நீங்கும். பெற்றோரிடம் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் உடல்நலனில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள்.

சனி பெயர்ச்சியால் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய ராசிகள்

சனியின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் மேஷம், கும்பம், மீனம் ராசிக்காரர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். உடல்நலனில் அதிகம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். திடீர் செலவுகள் ஏற்படக் கூடும். முதலீடுகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். நீண்ட தூர பயணங்கள் 146 நாட்களுக்கு தவிர்ப்பது நல்லது. மேலும், குடும்பத்தில் நிதி பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)

