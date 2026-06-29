/சனியின் ஆட்டம் ஆரம்பம்.. அக்டோபர் வரை 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்!

Shani Nakshatra Peyarchi: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. 9 கிரகங்களில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக சனி பகவான் அறியப்படுகிறார். சனி பகவான் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
மேலும், அவ்வப்போது நட்சத்திரத்தையும் சனி பகவான் மாற்றுவார். அந்த வகையில், சனி பகவான் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். ஜூன் 28ஆம் தேதியான நேற்று சனி பகவான் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். சனி மீன ராசியில் உள்ளது. புதனின் அதிபதியான ரேவதி நட்சத்திரத்தில் அக்டோபர் 9ஆம் தேதி வரை நிலைத்திருந்தார். சனியின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
|கிரக பெயர்ச்சி
|சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி
|நட்சத்திரம்
|ரேவதி நட்சத்திரல் பெயர்ச்சி
|பெயர்ச்சி நாள்
|ஜூன் 28
|பெயர்ச்சி முடியும் நாள்
|அக்டோபர் 7
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|மேஷம், கடகம், விருச்சிகம்
சனியின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெருகும். அக்டோபர் 9ஆம் தேதி வரை சிறந்த காலமாக இருக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். தொழிலில் எதிர்பாராத முன்னேற்றத்தை பெறுவீர்க்ள. புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகும். மேலும், நிதி பிரச்னைகள் தீரும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள்.
பழைய கடன் அடையக் கூடும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்டு இருந்த பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். மேலும், தடைகள் நீங்கும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு விரைவில் நல்ல வரன் அமையும். குழந்தை வரன் வேண்டி இருப்பவர்கள் விரைவில் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். தொழிலில் முன்னேற்றம் இருக்கும். நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். அக்டோபர் மாதம் வரை சனியின் அருள் முழுவதுமாக இருக்கும்.
சனியின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் கடக ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், தடைகள் நீங்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். தொழிலில் உங்களுக்கு முன்னேற்றம் இருக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் எதிர்பாராத லாபத்தை பெறுவீர்கள். நிதி ரீதியாக இருந்த வந்த சிக்கல்கள் தீரும். மன அமைதி கிடைக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும். வருமானம் உயரக் கூடும். வீடு, சொத்து, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும்.
சனியின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான பலன்களை பெறுவார்கள். உடல் ரீதியாக இருந்து வந்த பிரச்னைகள் குணமடையும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போட்டப்பட்ட பணிகளை முடிப்பீர்கள். நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். பழைய சொத்துகள் மூலம் அதிகமான லாபத்தை பெறுவீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு ஆதரவு பெருகும். பணியிடத்தில்உ யர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். வருமானமும் உயரக் கூடும். மேலும், பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. வெளிநாடு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)