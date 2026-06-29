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சனியின் ஆட்டம் ஆரம்பம்.. அக்டோபர் வரை 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்!

Shani Nakshatra Peyarchi: சனி பகவான் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். சனி பகவானின் இந்த பெயர்ச்சி குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை கொடுக்கும். அக்டோபர் 9ஆம் தேதி வரை ரேவதி நட்சத்திரத்தில் சனி நிலைத்திருப்பார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 29, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:59 AM IST
சனியின் ஆட்டம் ஆரம்பம்.. அக்டோபர் வரை 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்!
Image Credit: Shani Nakshatra PeyarchiSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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