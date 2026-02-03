அடுத்த 5 மாதங்கள்: சனி ஆட்டம் ஆரம்பம்! இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை, ஏழரை சனியிலும் லாபம் யாருக்கு?

Sani Peyarchi Palangal: அடுத்த ஐந்து மாதங்களில் சனியின் இரண்டு பெயர்ச்சிகள் பல ராசிகளை பாதிக்கும். இவை சனியின் நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி மற்றும் சனியின் வக்கிரப் பெயர்ச்சி ஆகும். இந்த பெயர்ச்சிகள் 2026 ஆம் ஆண்டில் பல்வேறு ராசிகளை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன என்பதை தெரிந்துகொள்வோம். மேலும் இது பல ராசிகளுக்கு நன்மை பயக்கும் வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். அதனுடன், ஏழரை சனியின் எப்படிப் பட்ட பலனைப் பெறுவார்கள் என்பதையும் அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
2026 இல் சனியின் நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி எப்போது நிகழும்?
இந்த ஆண்டு, சனியின் நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி மே மாதத்தில் ஏற்படும். இதற்கு முன், பாத நட்சத்திரம் ஏற்பட்டது, ஆனால் சனி மே 17 அன்று ரேவதி நட்சத்திரத்தில் நுழைவார். இந்த சனி பெயர்ச்சி மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும், ஏனெனில் இது பல ராசிகளுக்கு நன்மை பயக்கும் வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். புதன் ரேவதியின் அதிபதியாக இருப்பதால், சனிக்கும் புதனுக்கும் இடையே ஒரு இணைப்பு உருவாகும்.
2026 இல் சனி எப்போது வக்கிரப் பெயர்ச்சி அடையும்?
இந்த ஆண்டு சனி வக்கிரப் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறது. தற்போது, சனி நேரடியாக பயணித்து வருகிறது. வருகிற ஜூலை 2026 ஆம் ஆண்டில், சனி மீனத்தில் இருக்கும்போது வக்கிரப் பெயர்ச்சி அடையும். மொத்தம் 138 நாட்கள் சனி வக்ரமாக பயணிப்பார். சனியின் இந்த இயக்கம் பல ராசிகளுக்கு சாதகமாக இருக்கும். பின்னர் டிசம்பரில் சனி மீண்டும் நேரடியாக பயணம் செய்வார். இப்போது இந்த இரண்டு பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ஏழரை சனியின் கீழ் ராசிக்காரர்களுக்கு நேரம் எப்படி இருக்கும்?
சனி கும்ப ராசியின் அதிபதி, தற்போது ஏழரை சனியின் கீழ் உள்ளது. எனவே, இந்த ராசி சனியின் நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி மற்றும் வக்கிரப் பெயர்ச்சியால் பாதிக்கப்படும். இன்று புதன் நட்சத்திரத்தில் நுழைந்துள்ளார், உங்கள் பேச்சு உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். உங்கள் பேச்சின் மூலம் நீங்கள் லாபம் ஈட்டலாம். கூடுதலாக, இந்த நேரத்தில் நீங்கள் உண்மை மற்றும் நேர்மையுடன் வணிகத்தில் பணத்தை முதலீடு செய்ய வேண்டும், ஏனெனில் இது லாபத்திற்கான சாத்தியத்தை அளிக்கிறது. கண்கள் மற்றும் பற்கள் தொடர்பான உடல்நலப் பிரச்சினைகள் எழலாம், எனவே கவனமாக இருக்கவும்.
மீன ராசிக்காரர்கள் கடந்த காலத்திலிருந்து எது சரி, எது தவறு என்பதைக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் கடினமாக உழைப்பதால் இந்த நேரத்தில் உங்கள் வேலையிலிருந்து பயனடைவீர்கள். இந்த மாற்றம் உங்களுக்கு நேரடியாக பயனளிக்கும். உங்கள் காதல் உறவில் நீங்கள் கொஞ்சம் கடினமாக உழைத்து அதை மேம்படுத்த வேண்டும்.
மேஷ ராசிக்கு சனி நல்ல பலன்களைத் தரும். உங்கள் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துங்கள்; இது உங்களுக்கு நிதி ரீதியாக நன்மை பயக்கும். நீங்கள் ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்தால், லாபம் ஈட்ட பல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உங்கள் காதல் வாழ்க்கையில் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
சனி தொடர்பான முக்கிய கேள்விகளும், பதிகளும்
1. 2026 இல் சனி எந்த ராசியில் இருப்பார்?
சனி 2025 இல் மீன ராசிக்குள் நுழைந்தார், மேலும் 2026 இல் மீனத்திலும் இருப்பார். சனியின் பெயர்ச்சி 2027 இல் மேஷ ராசியில் நடைபெறும்.
2. சனியின் ராசி என்ன?
சனி மகரம் மற்றும் கும்ப ராசிகளின் அதிபதி.
3. தற்போது சனியின் ராசியில் யார் இருக்கிறார்?
ராகு தற்போது சனியின் ராசியான கும்பத்தில் பயணித்து வருகிறார்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)
மேலும் படிக்க: புதன் பெயர்ச்சி! இன்று முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. நகை, வீடு வாங்கும் யோகம்
மேலும் படிக்க: இந்த 5 ராசிகளின் அதிர்ஷ்ட பணமழை யோகம்: சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் அனைத்திலும் இனி வெற்றி
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ