30 வருடங்களுக்குப் பிறகு ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் சனி.. 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், தங்க மழை, டாப் யோகம்

  • Tamil News
  • Spiritual
ஜோதிடத்தில் சனி ஒரு முக்கிய கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. சனியின் பெயர்ச்சி சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீனத்தில் சனி பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் அதிர்ஷ்டகரமானதாக இருக்கும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 5, 2026, 12:27 PM IST
  • சனி மீன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்து பயணித்து வருகிறார்.
  • மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளையும் பாதிக்கும்.
  • அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் யார்? உங்கள் ராசியில் இதில் இருக்கிறதா?

Shani Uday 2026 In Tamil: கிரகங்கள் காலப்போக்கில் தங்கள் ராசிகளை மாற்றுகின்றன. கிரகங்களின் இயக்கத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், அது அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் பல மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். சில நேரங்களில் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும், சில சமயங்களில் பிரச்சனைகள் வரக்கூடும். நீதியின் கடவுளான சனி பகவான், நாம் செய்யும் வேலைக்கு ஏற்ப பலன்களைத் தருகிறார். சில நேரங்களில் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும், சில சமயங்களில் பிரச்சனைகள் வரும். ஜோதிடத்தில் சனி ஒரு முக்கிய கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. இதனால் தான் சனியின் இயக்கம் சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.

பொதுவாக சனி பகவான் ஒரு ராசியிலோ அல்லது நட்சத்திரத்திலோ பயணம் செய்வது மட்டுமல்லாமல், அவ்வப்போது உதயமாகி மறைவார். சனி தனது இயக்கத்தை மாற்றும்போது, ​​பன்னிரண்டு ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் மாற்றங்கள் ஏற்படும்.

சனி பெயர்ச்சி
சனி மீன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்து பயணித்து வருகிறார். தற்போது சனி பகவான் இந்த 2026 ஆம் ஆண்டில் உதயமாக தயாராகி வருகிறார். சனி பகவானின் இந்தப் பெயர்ச்சி மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளையும் பாதிக்கும். சனியின் உதயத்தால் சில ராசிகளின் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கப் போகிறது. அத்தகைய சூழ்நிலையில் அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் யார்? உங்கள் ராசியில் இதில் இருக்கிறதா என்பதை இந்த கட்டுரையில் காணலாம்.

30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீன ராசியில் சனி உதயமாகுவதால், இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மகத்தான அதிர்ஷ்டம் கிடைகும்

1. மிதுனம்:
மிதுன ராசிக்கு சனியின் உதயம் நல்ல பலன்களைத் தரும். இந்த ராசியின் பத்தாம் வீட்டில் சனி உதயமாகிறார். இது மிதுன ராசிக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். புதிய வேலை பெற விரும்புவோருக்கு இது ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு. சில மூதாதையர்களின் சொத்துக்களால் நீங்கள் பயனடையலாம். சமூகத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். தந்தையுடனான உறவு மேம்படும். மேலதிகாரிகள் மற்றும் மூத்த நிர்வாகிகளிடமிருந்தும் உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும்.

பரிகாரம்: இந்த நேரத்தில் அதிக நல்ல பலன்களைப் பெற, சனிக்கிழமைகளில் அரச மரத்தடியில் பசு எண்ணெயால் தீபம் ஏற்றவும்.

2. துலாம்:
சனியின் உதயத்தால் ஏற்படும் மாற்றம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களைத் தரும். இந்த ராசியின் ஆறாவது வீட்டில் சனி பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த நேரத்தில், இந்த ராசிக்காரர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள். மாணவர்களுக்கும் இது ஒரு அற்புதமான நேரம். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகி வருபவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள். ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். கடன் தொல்லையில் இருந்தும் நிவாரணம் கிடைக்கும். எதிரிகள் உங்கள் முன் தோற்கடிக்கப்படுவார்கள்.

பரிகாரம்: சனிக்கிழமை பறவைகளுக்கு, குறிப்பாக காகங்களுக்கு உணவளிப்பது அதிக நல்ல பலன்களைத் தரும்.

3. மகரம்:
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் உதயம் நன்மை பயக்கும். மகர ராசிக்கு சனி அதிபதி. இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில், சனியின் உதயம் உங்களுக்கு நன்மைகள் தரும். இந்த ராசியின் மூன்றாவது வீட்டில் சனி உதயமாகிறது. நீங்கள் செய்யும் அனைத்து செயல்களிலும் வெற்றி கிடைக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். தொழிலில் வெற்றி பெறுவீர்கள். உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வெளிநாட்டுப் பயணங்கள் அல்லது நீண்ட தூர பயணங்கள் மூலம் நிதி ஆதாயங்களைப் பெறுவீர்கள். தைரியமும் அதிகரிக்கும்.

பரிகாரம்: இந்த ராசிக்காரர்கள் உளுந்தை தானம் செய்தால், நல்ல பலன்களைப் பெறலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

