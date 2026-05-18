/சனி பெயர்ச்சி 2026: அக்டோபர் 09 வரை 4 ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலம்! பணம், செல்வம், வெற்றி!

Shani Peyarchi 2026: சனி பகவான் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் இருந்து வெளியேறி ரேவதி நட்சத்திரத்திற்குள் நுழைந்துள்ளார். இதனால் அக்டோபர் 09 ஆம் தேதி வரை குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலமாக இருக்கப்போகிறது.
ஜோதிடத்தில், சனி கிரகம் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. கர்மவினை மற்றும் நியாயத்தின் காரணியாக விளங்கும் சனி தனது நிலையை மாற்றிக்கொள்ளும் போதெல்லாம், அதன் தாக்கம் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் பிரதிபலிக்கும். இந்த நிலையில், சனி பகவான் மே 17 அன்று உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் இருந்து வெளியேறி ரேவதி நட்சத்திரத்திற்குள் நுழைந்துள்ளார். அக்டோபர் 09 ஆம் தேதி வரை சனி இதே நட்சத்திரத்தில்தான் சஞ்சரிக்க போகிறார்.
வழக்கத்தை விட, இம்முறை சனியின் இந்த நட்சத்திர மாற்றம் மிகவும் விஷேசமானதாக கருதப்படுகிறது. ஏனென்றால் இதே காலகட்டத்தில் ரிஷப ராசியின் சூரியன், புதன் மற்றும் சந்திரன் இணைந்து திரிகிரஹி யோகத்தை உருவாக்குகிறது. இதன் காரணமாக குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களின் (ரிஷபம், துலாம், மகரம், கும்பம்) வாழ்க்கை மட்டும் இந்த நேரத்தில் கூடுதல் சிறப்பாக இருக்கும்.
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் பெரும் நிம்மதியைத் தரும். பண பற்றாக்குறை மற்றும் நிதி தொடர்பான விஷயங்கள் படிப்படியாக சீரடையும். வருமானத்தை பெருக்குவதற்கான புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக முடங்கிக்கிடந்த வேலைகள் இனி வேகமெடுக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்களின் தன்னம்பிக்கை வழக்கத்தை விட அதிகமாக இருக்கும். சொந்தமாக எடுக்கும் முடிவுகள் உங்களுக்கு சாதகமான பலன்களையும், லாபத்தையும் தேடித்தரும். வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்பவர்களுக்கும் இது பொற்காலமாக அமையப் போகிறது.
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இது ஒரு அற்புதமான காலகட்டமாக அமையவிருக்கிறது. தொழில் மற்றும் வேலை ரீதியாக நற்பலன்களை பெற முடியும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் தேடி வருவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. சிலருக்கு சம்பள உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
வேலை நிமித்தமாக பயணங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும், இது எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு நல்ல பலனைத் தரும். உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைப்பதால், இழுபறியாக இருந்த வேலைகள் அனைத்தும் சுமுகமாக முடியும். புதிய மனிதர்களின் நட்பு கிடைப்பதுடன், அந்த தொடர்புகள் பிற்காலத்தில் உங்களுக்கு பேருதவியாக இருக்கும்.
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு கடந்த சில காலமாக இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரப்போகின்றன. மன அழுத்தம் குறைந்து நிம்மதி பிறக்கும். பொருளாதார நிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேற்றப் பாதையை நோக்கிச் செல்லும்.
இந்த காலகட்டத்தில், சிலர் புதிய திட்டங்களை தீட்டி தங்களின் புதிய தொழிலைத் தொடங்கலாம். தன்னம்பிக்கை அதிகரிப்பதால், உங்களின் வேலை செய்யும் ஸ்டைலே முற்றிலும் மாறுபடும். வேலைக்கும் குடும்பத்திற்கும் இடையே சரியான சமநிலையை (Balance) உங்களால் எளிதாகப் பராமரிக்க முடியும்.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் இந்த நட்சத்திர மாற்றம் பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றத்தை தரும். புதிய வருமான வழிகள் உருவாகும். நீண்ட நாட்களாக வராமல் முடங்கிக் கிடந்த கடன்கள் அல்லது பாக்கிகள் கைக்கு வந்து சேரும்.
கடன் தொல்லைகளால் அவதிப்பட்டு வந்தவர்களுக்கு, அந்த பிரச்சனைகள் படிப்படியாகக் குறையத் தொடங்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். கணவன் - மனைவி மற்றும் உறவினர்களுக்கு இடையேயான பிணைப்பு அதிகரிக்கும். குடும்பத்தினருடன் தரமான நேரத்தைச் செலவிட வாய்ப்பு கிடைப்பதால் மனம் லேசாகும்.
ஜோதிட சாஸ்த்திரத்தின்படி, சனியின் நகர்வு என்பது மிக மிக முக்கியமானது. ஏன்னென்றால், நவக்கிரகங்களிலேயே மிக மெதுவாக நகரக்கூடிய கிரகம் சனி மட்டும்தான். இதனால், அதன் தாக்கமும் நீண்ட காலத்திற்கு நீடிக்கும். இந்த முறை சனி ரேவதி நட்சத்திரத்திற்கு மாறுவதும், அதே நேரத்தில் ரிஷப ராசியில் திரிகிரஹி யோகம் கூடி வருவதும் ஜோதிட ரீதியாக ஒரு அபூர்வ நிகழ்வாகவும், சக்தி வாய்ந்த மாற்றமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.