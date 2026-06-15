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சனியின் மேஷ ராசி பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்! நகை, பணம், சொத்து குவியும்

Shani Peyarchi Palangal: சனி பகவான் 2027 ஜூன் மாதத்திற்கு பின்னர் மேஷ ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். செவ்வாய்யின் மேஷ ராசிக்கு சனி பெயர்ச்சியாவது 3 ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மைகளை தருகிறது. அவர்கள் யார் யார்? எந்த மாதிரியான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர் போன்ற விவரங்களை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.  

Written ByR Balaji
Published: Jun 15, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:26 AM IST
சனியின் மேஷ ராசி பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்! நகை, பணம், சொத்து குவியும்
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R Balaji

R Balaji

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சனியின் மேஷ ராசி பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்! நகை, பணம், சொத்து குவியும்
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