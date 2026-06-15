/சனியின் மேஷ ராசி பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்! நகை, பணம், சொத்து குவியும்

சனி பகவான் நாம் செய்யும் கற்மவினைகளுக்கு ஏற்ப பலன்களை தரக்கூடியவராக கருதப்படுகிறார். இதன் காரணமாக சனியின் ஒவ்வொரு நகர்வும் மிகவும் முக்கியமானவை. அவை அனைத்தும் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். நீதியின் கிரகமான சனி தனது இயக்கத்தை மாற்றும் போதெல்லாம், ராசிக்காரர்களுக்கு நேரமறையான அல்லது எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
தற்போது சனி பகவான் குருவின் ராசியான மீன ராசியில் சஞ்சரித்து வருகிறார். இந்த ராசியில் அடுத்த ஆண்டு (2027) ஜூன் வரை நீட்டிப்பார். அதன் பின்னர் மேஷ ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். மேஷம் செவ்வாய் கிரகத்தின் ராசி ஆகும். இந்த மேஷ ராசியில் சனி பகவான் அக்டோபர் 20, 2027 வரை இருப்பார். கர்ம பலன்களை வழங்கும் சனியின் இந்த பெயர்ச்சியால் சில ராசிக்காரர்கள் அபிரிமிதமான பலன்களை அடைய இருக்கிறார்கள். அப்படி சனியின் மேஷ ராசி பெயர்ச்சியால் அதிர்ஷ்டம் பெற்ய்ம் ராசிக்காரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
செவ்வாய்யின் மேஷ ராசிக்கு சனி பெயர்ச்சி ஆவதால், சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவு கிடைக்கும். வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு பழைய முதலீடுகளில் இருந்து நல்ல லாபம் கிடைக்கும். உத்தியோக இடத்தில் உங்களின் வேலைக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். சமூகத்தில் உள்ள மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். குடும்பத்தினரின் முழு ஆதரவு உங்களுக்கு இருக்கும். இதனால் உற்சாகத்துடன் செயல்படுவீர்கள். மேலும், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் அதிகரிக்கும்.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் இந்த ராசி மாற்றம் பல்வேறு நன்மைகளை தருகிறது. வேலை தொடர்பாக வெளிநாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புகள் உண்டாகும். உங்கள் நிதி நிலைமை முன்பை விட செழிப்பாக மாறும். வெளியில் சிக்கி இருக்கும் பணம் உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும். வாழ்க்கை துணையின் முழு ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். இதுவரை திருமணம் ஆகாமல் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும். மேலும், புதிதாக தொழில் தொடங்க திட்டமிட்டவர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் சரியானதாக இருக்கும்.
சனி பகவான் மேஷ ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆவதன் மூலம் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன்கள் கிடைக்க போகிறது. இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பீர்கள்.தன்னபிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். வேலை இடத்தில் சாதிப்பீர்கள். உங்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. எனினும் உங்களின் ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். மேலும் ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு அதிகமாகும். குடும்பத்துடன் கோவில்களுக்கு அதிகம் செல்வீர்கள்.
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