/சனி பெயர்ச்சி: ஏழரை சனியில் இருந்து விடுதலை.. 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. கஷ்டங்கள் நீங்கும்!

Shani Peyarchi: 2027 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 3 அன்று நிகழும் சனி பெயர்ச்சியால் சிம்மம், தனுசு மற்றும் கும்ப ராசிகளுக்கு சனியின் பிடியிலிருந்து முழு விமோசனம் கிடைத்து, பண வரவுக்கான பொற்காலம் தொடங்குகிறது.
Shani Peyarchi 2027: வரும் 2027 ம் ஆண்டில் சனி பகவான் மேஷ ராசியில் பிரவேசிக்க உள்ளார். சனியின் இந்த பெயர்ச்சியால் சிம்மம், தனுசு மற்றும் கும்பம் ஆகிய ராசிக்காரர்களுக்கு ஏழரை சனி மற்றும் அஷ்டம சனியின் பிடியிலிருந்து மிகப்பெரிய நிவாரணம் கிடைக்கப் போகிறது. இந்த ராசிகளுக்கு முன்னேற்றமும், பண பலன்களும் கிடைக்கக்கூடிய பொற்காலம் தொடங்க போகிறது.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் நீதியின் கடவுளாகவும், கர்ம வினைகளுக்கு ஏற்ப பலன்களை வழங்குபவராகவும் கருதப்படும் சனி பகவானின் ராசி மாற்றம் மிகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. தற்போது மீன ராசியில் சஞ்சரிக்கும் சனி பகவான், விரைவில் செவ்வாயின் வீடான மேஷ ராசிக்கு பெயர்ச்சியாக உள்ளார். சனியின் இந்த ராசி மாற்றம் ஒட்டுமொத்த உலகத்திற்கும் மற்றும் 12 ராசிகளுக்கும் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இருப்பினும், 3 ராசிகளுக்கு இந்த பெயர்ச்சி மிகவும் அதிர்ஷ்டமானதாக அமையப்போகிறது. இவர்களின் மூடியிருந்த அதிர்ஷ்டக் கதவுகள் திறக்க போகின்றன. சனி பகவான் மேஷ ராசிக்குள் எப்போது நுழைகிறார், எந்தெந்த ராசிகளின் தலைவிதி மாறப்போகிறது என்பதைப் பார்ப்போம்.
சனி பகவான் 2027 ம் ஆண்டு ஜூன் 3ம் தேதி, வியாழக்கிழமை சரியாக காலை 06:23 மணிக்கு மேஷ ராசியில் பிரவேசிக்கிறார். அதன் பிறகு வக்ரப் பெயர்ச்சி அடைந்து, 2027 அக்டோபர் 20 அன்று மீண்டும் மீன ராசிக்கு திரும்புவார். இருப்பினும், 2028 பிப்ரவரி 23 அன்று சனி பகவான் மீண்டும் மேஷ ராசிக்கு வந்து, அங்கு 2029 ஆகஸ்ட் 7 வரை நீடிப்பார். அதன்பின்னர் அவர் ரிஷப ராசிக்கு பெயர்ச்சியாவார்.
சனி பகவான் மேஷ ராசிக்குள் நுழைந்தவுடனேயே, சிம்ம ராசியினருக்கு நடந்து வரும் சனியின் தாக்கம் முடிவுக்கு வரும். சனியின் பிடி விலகுவதால், உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் இருந்து வந்த மன உளைச்சல்களும், சண்டை சச்சரவுகளும் நீங்கும். காரியங்களில் ஏற்பட்டு வந்த தடைகள் தகர்ந்து, பொருளாதார நிலை முன்பை விட மிகவும் வலுவடையும். வீண் செலவுகளுக்கு கடிவாளம் விழும்.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கும் சனியின் இந்த பெயர்ச்சி மிகவும் சுப பலன்களைத் தரப்போகிறது. மேஷ ராசியில் சனி பகவான் அமர்வதால், உங்களுக்கும் சனியின் பாதிப்பிலிருந்து நிரந்தர விடுதலை கிடைக்கும். இதன் சாதகமான தாக்கத்தால், தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். புதிய முதலீடுகளைச் செய்வதற்கு இக்காலம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும்.
மேஷ ராசியில் சனியின் பிரவேசம் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையப் போகிறது. இந்த பெயர்ச்சியின் மூலம், கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு நீண்ட நாட்களாக நீடித்து வந்த ஏழரை சனியின் பாதிப்பிலிருந்து முழுமையான விடுதலை கிடைக்கும். சனி பகவான் உங்கள் ராசி நாதன் என்பதால், உங்கள் மீது அவரது சிறப்பு அருள் இருக்கும். மன அழுத்தம் நீங்கும், கடன் சுமையிலிருந்து பெரிய நிவாரணம் கிடைக்கும்.
