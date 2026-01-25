மேஷத்தில் சனி பகவான்! 3 ராசிகளுக்கு விடிவு காலம் பிறக்கப்போகுது.. பண கஷ்டம் தீரும்

Shani Peyarchi: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு ராசிகளும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. இந்த கிரகத்தில் சனி பகவான் தான் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தனது ராசியை மாற்றி வருகிறார். அந்த வகையல், தற்போது மீன ராசியில் பயணித்து வருகிறார். மீன ராசியில் பயணித்து வரும் சனி பகவான், 2027ஆம் ஆண்டு மீன ராசியை விட்டு வெளியேற உள்ளார். 2027ஆம் ஆண்டில் மீன ராசியில் இருந்து மேஷ ராசிக்கு சனி பகவான் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த நேரத்தில் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு ஏழரைச் சனியில் இருந்து முழுமையாக விடுதலை கிடைக்கும். மேலும், இரண்டு ராசிகளுக்கு அசுப பலன்களும் குறையக் கூடும். எனவே, சனி பெயர்ச்சியால் எந்தெந்த ராசிகள் நன்மை உண்டாகும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
சிம்மம்
2027ஆம் ஆண்டு சனி மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதன் காரணமாக, சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் அசுப பலன்களில் இருந்து முழுமையாக விடுபடுவார்கள். இதனால், நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்து பணிகள் வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகளும் முடிவடையும். கூட்டுத் தொழில் மூலம் எதிர்பார்த்த பலன்களை பெறுவீர்கள். சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி நிலைமை மேம்படும். உங்கள் குழந்தைகளிடம் இருந்து நல்ல செய்தியை கேட்பீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள். 2027ஆம் ஆண்டு எதிர்பாராத நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். வேலையில்லாதவர்களுக்கு சனி பகவானின் ஆசியால் விரைவில் நல்ல வேலை கிடைக்கும்.
தனுசு
2027ஆம் ஆண்டின் சனியின் பெயர்ச்சியால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை கொடுக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகளில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து திடீர் லாபம் கிடைக்கும். சனியின் அருளால் உங்களுக்கு எதிர்பாராத திருப்பங்கள் நடக்கும். நீங்கள் நினைத்த காரியங்கள் நடக்கும். வெளிநாடுகளுக்கு கல்வி மற்றும் வேலை நிமித்தமாக செல்வீர்கள். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். நகை, வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. பணப் பிரச்னை நீங்கும். சொத்து விஷயத்தில் இருந்து வந்த பிரச்னைகளும் உங்களுக்கு தீரும்.
கும்பம்
சனி மேஷ ராசியில் இடம் பெயர்கிறார். இதன் தாக்கம் கும்ப ராசிக்கு நேரடி பலன்களை தருகிறது. இந்த ராசியை சனி பகவான் ஆட்சி செய்கிறார். 2027ஆம் ஆண்டு கும்ப ராசிக்கு நீதி ரீதியாக பலன் அடைவார்கள். நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த கடன் பிரச்னைகள் தீரும். சம்பள உயர்வு கிடைக்கும். சனியின் தாக்கத்தால் நீங்கள் சந்தித்த அனைத்து பிரச்னைகள் முற்றிலும் நீங்கும். உங்கள் மன அழுத்தம், மன பிரச்னை அனைத்து தீரும். உங்கள் தொழில் மற்றும் நிதி விஷயங்களில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)
மேலும் படிக்க: Today Rasi Palan: இன்றைய ராசிபலன் (ஜனவரி 25, 2026): செலவு நிறைந்த நாள்!
மேலும் படிக்க: கும்ப ராசியில் உருவாகும் அரிய யோகம்! பிப்ரவரிக்கு பிறகு நல்ல காலம்.. நகை, பணம் குவியப்போகுது
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ