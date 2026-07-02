/சனி பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட்

Shani Peyarchi Palangal: ஜோதிட ரீதியாக ஒன்பது கிரகங்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக சனி பகவான் அறியப்படுகிறார். சனி பகவானின் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். சனி பகவானின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ராசி பெயர்ச்சியுடன் நட்சத்திர பெயர்ச்சியும் சனி பகவான் அடைகிறார்.
அந்த வகையில், சனி பெயர்ச்சி இன்று நடககிறது. ஜூலை 2ஆம் தேதியான இன்று ரேவதி நட்சத்திரத்தில் சனி பகவான் பெயர்ச்சி அடைகிறார். சனியின் இந்த பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம், அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும். எனவே, இன்று சனி பகவானின் பெயர்ச்சி எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்ட பலன்களை பெறுவார்கள் என்பது குறீத்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
|கிரக பெயர்ச்சி
|சனி பகவான் நட்சத்திர பெயர்ச்சி
|நட்சத்திரம்
|ரேவதி
|பெயர்ச்சி நாள்
|ஜூலை 2 (இன்று)
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|ரிஷபம், கடகம், விருச்சிகம், மகரம்
சனியின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவார்கள். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகளை வெற்றி பெறுவார்கள். நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும்.
நீங்கள் எதிர்பார்த்த அனைத்து விஷயங்களும் வெற்றிகரமாக முடியும். ஜூலை 2ம் தேதிக்கு பிறகு, நீங்கள் நினைத்த காரியங்கள் வெற்றிகரமாக முடியும். மேலும், வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும். மேலும், மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். வெளிநாடு செல்லும் கனவு உங்களுக்கு நனவாகும். திருமண தடைகள் நீங்கும்.
சனியின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் கடக ராசிக்காரர்கள் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் செல்வம் பெருகும். கடக ராசிக்காரர்கள் நினைத்த காரியங்கள் நடக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள், பதவி உயர்வு கிடைக்கும். பதவி உயர்வுக்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன. பணியிடத்தில் உங்களுக்கு முக்கியமான பொறுப்புகளை கிடைக்கும். தொழிலில் நிதி ஆதாயங்கள் உண்டாகும்.
தொழிலில் எதிர்பாராத பலன்களை பெறுவீர்கள். மேலும், தொழில் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியை பெறுவீர்கள். மேலும், உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். நீங்கள் எதிர்பார்த்த பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள்.
சனியின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் விருசச்சிக ராசிக்காரர்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து எதிர்பாராத லாபத்தை பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் பெருகும். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிலவும். மேலும், இந்தக் காலகட்டத்தில் உங்கள் கடந்தகால கடின உழைப்பின் முழுப் பலன்களையும் பெறுவீர்கள். சொத்து விஷயங்களில் உங்களுக்கு சாதகமாக முடிவுகள் கிடைக்கும்.
மேலும், நீங்கள் எதிர்பாராத பலன்களை பெறுவீர்கள. உடன் பிறந்தவர்கள் நிதி ரீதியாக உதவி செய்வார்கள். பழைய கடன்கள் அடையும். மேலும், நீங்கள் எதிர்பாராத நேரத்தில் உங்களுக்கு வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். மேலும், உங்களுக்கு இருந்து வந்த சொத்து பிரச்னைகள் தீரும்.
சனியின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் மகர ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். தொழிலில் மாற்றம் உண்டாகும். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். உங்களுக்கு பணியிடத்தில் மதிப்பு, மரியாதை அதிகரிக்கும. வேலை மற்றும் தொழிலில் மாற்றம் இருக்கும். வேலை தொடர்பாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. இந்த காலக்கட்டத்தில் நீங்கள் எதிர்பாராத பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள்.
மேலும், வருமானம் உயரக் கூடும். சொத்து, வீடு வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கும். மேலும், உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். சக ஊழியர்களின் ஆதரவு இருக்கும். மேலும், கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். தொழிலதிபர்கள் வெளிநாடு தொழிலாளர்களிடம் ஒப்பந்தத்தை பெறுவீர்கள். மேலும், உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டு பெறுவீர்கள். திருமண தடைகள் நீங்கி, நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது.