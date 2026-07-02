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சனி பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட்

Shani Peyarchi Palangal: சனி பகவான் இன்று நட்சத்திர பெயர்ச்சி அடைகிறார். சனி பகவான் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் இன்று பெயர்ச்சி அடைகிறார். சனியின் இந்த பெயர்ச்சி குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 02, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:07 AM IST
சனி பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட்
Image Credit: Shani Peyarchi PalangalSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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