/சனியின் ஆட்டம் ஆரம்பம்.. உச்சத்திற்கு செல்லும் 4 ராசிகள்.. டிசம்பர் வரை பொற்காலம்

Shani Peyarchi 2026: வரும் மாதங்களில் அடுத்தடுத்து சனி பெயர்ச்சிகள் நடக்க உள்ளன. ஜூலை 2ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 11ஆம் தேதி வரை சனி பகவானின் நிலைகள் மாறுகின்றன. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு சனி பகவானின் அருள் முழுமையாக கிடைத்து, நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறிதது இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
Shani Peyarchi 2026: ஜோதிட ரீதியாக முக்கிய கிரகங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுபவர் சனி பகவான். சனி பகவான் நீதியின் கடவுளகாவும், கர்ம வினைகளை அருள்பவராகவும் கருதப்படுகிறார். சனியின் ஒவ்வொரு சிறிய மற்றும் பெரிய மாற்றம் 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்ப்டுததும். குறிப்பாக, ஜோதிடத்தில் ஏழரை சனி, அஷ்டம சனி போன்ற காலங்கள் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. சனி பகவான் ஒவ்வொரு இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தனது ராசியை மாற்றி கொள்வார். அந்த வகையில், 2026 ஆண்டில் ஜூலை மாதத்திற்கு சனி பகவானின் அடுத்தடுத்த பெயர்ச்சி நடக்கிறது. இதனால், சில ராசிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
ஜூலை மாதம் 2ஆம் தேதி சனி பகவான் புதனின் நட்சத்திரமான ரேவதி நட்சத்திரத்தின் இரண்டாவது பாதத்தில் நுழைகிறார். ஜூலை 27ஆம் தேதி மீன ராசியில் சனி பகவான் தனது வக்ர பயணத்தை தொடங்குகிறார். சனி பகவான் வக்ர நிலையில் 138 நாட்கள் இருப்பார். இந்த காலக்கட்டத்தில் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
தொடர்ந்து, அக்டோபர் 9ஆம் தேதி சனி பகவான் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் இருந்து உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். டிசம்பர் 11ஆம் தேதி சனியின் வக்ர நிலை முடிந்து, நேர் இயக்கத்திற்கு மாறும். இப்படியாக சனியின் அடுத்தடுத்த பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்கள் நன்மைகளை பெறுவார்கள். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
|பெயர்ச்சி
|சனி பெயர்ச்சி
|ஜூலை 2
|சனி பகவான் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி
|ஜூலை 27
|சனி பகவான் மீன ராசியில் வக்ர பெயர்ச்சி
|அக்டோபர் 9
|ரேவதி நட்சத்திரத்தில் இருந்து உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி
|டிசம்பர் 11
|சனியின் வக்ர நிலை முடிகிறது
சனியின் பெயர்ச்சியால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் அதிகமான நன்மைகளை பெறுவார்கள். தொழில், வேலையில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். பணியில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வுகள், புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். இழந்த பணத்தை மீட்பீர்கள். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து அதிகமான லாபம் கிடைக்கும். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். வருமானம் உயரும். குடும்ப சூழல் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் தன்னம்பிக்கை தைரியம் அதிகரிக்கும்.
சனி பகவானின் பெயர்ச்சியால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவீர்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் புதிய நம்பிக்கை கிடைக்கும். நீண்ட காலமாக வேலை தேடிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும. தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான பல பொன்னான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வணிகத் தொடர்புகள் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். நிதி ரீதியாக இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். உங்களுக்கு சாதகமாக அனைத்து விஷயங்களும் நடக்கும்.
துலாம் ராசிக்காரர்களின் சனியின் அருள் முழுவதுமாக கிடைக்கும. உங்களுக்கு பணியிடத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. வேலை மற்றும் தொழில் செய்ய நினைப்பவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தொழில்கள் வலுவான லாபத்தை பார்ப்பீர்கள். நிதி நிலைமை முன்னெப்போதையும் விட வலுவாக இருக்கும். வெளிநாடுகளில் பணிபுரிபவர்கள் இந்த காலக்கட்டத்தில் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியை பெறுவீர்கள். மேலும், வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல நினைப்பவர்கள் அதற்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
சனி பெயர்ச்சியால் ஆண்டின் இறுதியில் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும். பெரிய லாபகரமான வணிக ஒப்பந்தத்தை பெறுவீர்கள். புதிய தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள். வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். திருமண தடைகள் நீங்கும்.
