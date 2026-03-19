சனி, ராகு, கேது ஆட்டம் ஆரம்பம்.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு பிரச்னை, பணச் சிக்கல் வருமாம்

Shani Rahu Ketu Impact After Ugadi: யுகாதி பண்டிகைக்கு பிறகு, ராகு, கேது, சனி பகவானால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். யுகாதிக்கு பிறகு சனி மற்றும் ராகு, கேது பெயர்ச்சி நடக்கிறது. இதனால், ராசிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 19, 2026, 12:10 PM IST
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு உச்ச அதிர்ஷ்டம், தலைக்கு மகுடம், எதைத் தொட்டாலும் தங்கம் தான்
camera icon7
Saturn Transit
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு உச்ச அதிர்ஷ்டம், தலைக்கு மகுடம், எதைத் தொட்டாலும் தங்கம் தான்
வானிலை அப்டேட் : திருப்பத்தூர், வேலூர், நாமக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரியில் வெயிலா? மழையா?
camera icon5
Weather update
வானிலை அப்டேட் : திருப்பத்தூர், வேலூர், நாமக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரியில் வெயிலா? மழையா?
CSK பிளேயிங் 11 இதுதான்.. இம்பேக்ட் வீரர் தோனி? முழு விவரம்
camera icon7
CSK
CSK பிளேயிங் 11 இதுதான்.. இம்பேக்ட் வீரர் தோனி? முழு விவரம்
தங்கம் விலையில் அதிரடி மாற்றம்: 30% வரை குறைய வாய்ப்பு? நகைப்பிரியர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்
camera icon13
Gold price today
தங்கம் விலையில் அதிரடி மாற்றம்: 30% வரை குறைய வாய்ப்பு? நகைப்பிரியர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்
Shani Rahu Ketu Impact After Ugadi: ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. கிரகங்களின் நிலையால் 12 ராசிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், யுகாதி பண்டிகைக்கு பிறகு, சனி, ராகு, கேது ஆட்டதால், குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு எதிர்முறையான ஆற்றலை ஏற்படுத்தும். 

சனி, ராகு, கேது பெயர்ச்சி

அதாவது, யுகாதி பண்டிகை இன்று (மார்ச் 19) கொண்டாடப்படுகிறது. யுகாதி பண்டிகைக்கு பிறகு சனி, ராகு, கேது பெயர்ச்சி நடக்கிறது.  கடந்த மார்ச் 6ஆம் தேதி தான் கும்ப ராசியில் இருந்து மீன ராசிக்கு  சனி பகவான் சென்றார். தொடர்ந்து,  மார்ச் 21ஆம் தேதியன்று சனி பகவான் தனது நட்சத்திர  பாதத்தை மாற்றப் போகிறார். சனி பகவான் உத்திரட்டதி நட்சத்திரத்திற்கு மூன்றாம் பாதத்திற்குள் நுழைய உள்ளார். மேலும், ராகு கேது பெயர்ச்சியும் நடக்கிறது.  மார்ச் 29ஆம் தேதி ராகு சதய நட்சத்திரத்திற்கும், கேது மகம் நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். அசுப கிரகமாக கருதப்படும் சனி, ராகு, கேது பெயர்ச்சி அடைவது குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.  அவை என்னென்ன ராசிகள் என்று பார்ப்போம். 

கடகம் (Cancer)

கடக ராசியின் 8வது வீட்டில் சனி தாக்கம் ஏற்படும். மேலும், ராகு கேதுவின் தாக்கம் 11வது வீட்டில் ஏற்படும். இதனால், கடக ராசிக்காரர்கள் அனைத்து விஷயக்ஙளிலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். மேலும், வாகனம் ஓட்டும்போதும் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். மேலும், தேவையற்ற நீதிமன்றம் மற்றுமூ அலுவலக அலைச்சல் ஏற்படலாம். மன உளைச்சல்,  மனச் சோர்வு ஏற்படக் கூடும்.  இடமாற்றங்கள் அல்லது தொழில் மாற்றங்கள் ஏற்படக் கூடும். எந்த ஒரு முக்கிய முடிவு எடுப்பதற்கு முன்பு, குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் ஆலோசனையை பெறுவது நல்லது. மேலும், பணியிடத்தில்  தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும்.

விருச்சிகம் (Scorpio)

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும். ஏழரை அல்லது எட்டாம் பாதியின் இறுதிக் கட்டத்தில் சனியின் தாக்கத்தால் வேலைகளில் அதிக தாமதங்கள் ஏற்படலாம். சிறிய விஷயங்களுக்கு கூட மனதளவில் நீங்கள் பாதிக்கப்படுவீர்கள். குடும்பத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். எனவே, கவனமாக இருக்க வேண்டும்.  உடல் நலத்தில் சிறிய பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். மேலும், பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். திடீர் செலவுகள் ஏற்படக்கூடும். கடன் தொல்லைகள் யுகாதிக்கு பிறகு அதிகரிக்கும். உடன் பிறந்தவர்களிடம் இருந்து பிரச்னையை சந்திப்பீர்கள். 

கும்பம் (Aquarius)

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சனி மற்றும் ராகு, கேது தாக்கத்தால் கடினமான உழைக்க வேண்டியிருக்கும். நீங்கள் எவ்வளவு கடினமாக உழைத்தால், அதற்கான பலன் தாமதமாகக் கிடைக்கும். மேலும், சில விஷயங்களில் நீங்கள் ஏமாற்றம் அடையக் கூடும். உங்கள தொழிலில் சில பிரச்னைகள் ஏற்படக் கூடும். மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். தேவையற்ற பயணங்கள் இருக்கும். அடிக்கடி தொலைதூர பயணங்கள் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. திடீர் செலவுகளும் அதிகரிக்கும். மேலும், பணியிட மாறுதலுக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. உடல்நலத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

மீனம் (Pisces)

ஏழரை சனி ஆரம்ப நிலையில் இருப்பதால், மீன ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி சிக்கல்களை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது. வியாபாரத்தில் நீங்கள் சில ஏமாற்றங்களை சந்திப்பீர்கள்.  வியாபாரத்தில் வெளிப்படையாக இருக்க வேண்டும். உடல்நலத்தில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்க்க் கூடும். குறிப்பாக, பெற்றோரின் உடல்நலத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பழைய கடன் விரையில் அடைய வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், சிறுசிறு நிதி பிரச்னைகளை சந்திப்பீர்கள்.  கூட்டுத் தொழிலில் பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். 

பரிகாரம்

சனிக்கிழமைகளில் சனி பகவானுக்கு நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றுவதும், அனுமன் பாராயணமும் செய்ய வேண்டும். விநாயகப் பெருமானை வழிபடுவது நல்லது. மேலும், சனி பகவானுக்கு எள்ளு விளக்கு ஏற்ற வேண்டும். மேலும், ராகு கேது தோஷம் நீங்க, காளஹஸ்தி போன்ற தலங்களில் பூஜை செய்வது, விநாயகர் வழிபாடு, ராகு காலத்தில் துர்க்கை அம்மனை வழிபாடு செய்யலாம்.  சனிக்கிழமைகளில் கறுப்பு எள், உளுநது, கம்பளி, கருப்பு வண்ண ஆடைகளை தானமாக வழங்கலாம். பறவைகள், நாய்களுக்கு உணவு அளிக்கலாம். 

ராகு கேது தோஷம் உள்ளவர்கள் கும்பகோணம் அருகே உள்ள திருநாகேஸ்வரம் கோயிலுக்கு செல்லலாம். அங்கு ராகு பகவான் நாகநாதராக அருள்பாலிக்கிறார். இங்கு ராகுக்கு பால் அபிஷேகம் செய்வது சிறந்தது.  பூம்புகார் அருகே உள்ள கீழப்பெரும்பள்ளத்தில் கேது பகவா நாகநாதசுவாமி கோயில் உள்ளது. ராகு கேது இருவருக்கு பரிகார தளமாக ஆந்திரா மாநிலத்தில் உள்ள ஸ்ரீகாளஹஸ்தி உள்ளது. இந்து ராகு கேது தோஷம் நீங்க சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெறும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

 

மேலும் படிக்க: இன்றைய ராசிபலன்: மேஷம் முதல் மீனம் வரை.. இந்த 2 ராசிகளுக்கு பணவரவு அதிகரிக்கும்!

 

மேலும் படிக்க: இன்று சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், நல்ல காலம் ஆரம்பம்

 

மேலும் படிக்க: 12 ஆண்டுக்குப் பின் குரு உச்சம்.. இந்த ராசிகளுக்கு மகா ராஜயோகம், பணம், வெற்றி குவியப்போகுது

