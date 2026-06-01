/சனி பெயர்ச்சி 2026: அக்டோபர் வரை இந்த 4 ராசிகளுக்கு பணமழை.. அள்ள அள்ளக் குறையாத செல்வம்!

Shani Revati Nakshatra Peyarchi 2026: ஜோதிட சாஸ்த்திரன்படி, கிரகங்களிலேயே மிகவும் மெதுவாக நகரும் கிரகம் சனி. இருப்பினும் இதன் ஒவ்வொரு அசைவுகளும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய அளிவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த கூடியதாக அமையும். அந்த வகையில், சனி பகவான் கடந்த மே 17 ஆம் தேதி அன்று புதனின் ஆதிக்கம் நிறைந்த ரேவதி நட்சத்திரத்திற்குள் பெயர்ச்சியாகி உள்ளார். இங்கு அவர் அக்டோபர் 09 வரை நீடிக்க உள்ளார். அதாவது அடுத்த நான்கு மாதங்களுக்கு இதே நட்சத்திரத்திலேயே சஞ்சரிப்பார்.
இந்த நிலையில், சனி பகவான் இந்த நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆகி இருப்பது குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாகவும் வேலை இடத்தில் பதவி உயர்வையும், அள்ள அள்ள குறையாத செல்வத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் வழங்க இருக்கிறது. அப்படி சனியின் ரேவதி நட்சத்திர பெயர்ச்சி எந்தெந்த ராசிகளின் தலைவிதியை மாற்றப்போகிறது என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு அடுத்த 4 மாத காலம் ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையப்போகிறது. பொருளாதார ரீதியாக அசுர வளர்ச்சியை பெற போகிறீர்கள். நீண்ட நாட்களாக வெளியில் சிக்கி இருக்கும் பணம் இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும். இதனால் உங்களின் பண சேமிப்பு அதிகமாகும். வேலை இடத்தில் சம்பள உயர்வு கூடிய பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தொழில் மற்றும் வியாபார செய்து வருப்பவர்கள் அதனை விரிவுப்படுத்தலாம். சமூகத்தில் இருக்கும் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். திருமணத்திற்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமைந்து புது பந்தத்தில் இணையும் யோகம் உள்ளது.
சனி பகவானின் அருளால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் தொழில் மற்றும் வேலையில் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். அலுவலகத்தில் இருக்கும் உயர் அதிகாரிகள் உங்களது கடின உழைப்பை பாராட்டுவார்கள். நீண்ட நாட்களாக இழுபறியாக இருந்து வரும் நீதிமன்ற வழக்குகள் இந்த காலகட்டத்தில் முடிவுக்கு வரும். அதேபோல் குடும்பத்திலும் பிரச்சனை இருந்தால் சரியாகும். இதனால் உங்களின் மன அழுத்தம் நீங்கி நிம்மதி பெறுவீர்கள். மேலும், வெளிநாட்டு பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புகள் இந்த காலகட்டத்தில் கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
ஜோதிடத்தின்படி, சனி பகவான் சுக்கிரனின் பரம மித்திரர் ஆவார். துலாம் ராசியின் அதிபதி சுக்கிரன் என்பதால், சனியின் இந்த நட்சத்திர பெயர்ச்சி உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவையும் பெற்று தரும். நீண்ட காலமாக முடங்கி கிடைக்கும் உங்கள் வேலை இந்த காலகட்டத்தில் நிறைவேறும். புது வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. வீட்டில் திருமண்ம் போன்ற சுப காரியங்கள் நடைபெறும். மேலும், கூடுதல் வருமானத்திற்கான வாய்ப்புகள் வரும்.
சனி பகவானின் அருளால் இந்த காலகட்டம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலமாக அமையப்போகிறது. உங்களின் வருமானத்திற்கான புதிய வழிகள் திறக்கும். இதனால் பணம் அதிகப்படியாக சேரும். புதிய தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் முதலீடு செய்யலாம். உங்களது ஆரோக்கியம் சிறப்பாகவும், புத்துணர்ச்சியுடனும் இருக்கும். குடும்பத்தினர் மற்றும் வாழ்க்கைத் துணையுடனான உறவு மேலும் பலப்படும், அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும்.
