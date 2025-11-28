English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Spiritual
  • சனி வக்ர நிவர்த்தி! இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், கஷ்டங்கள் தீரும்!

சனி வக்ர நிவர்த்தி! இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், கஷ்டங்கள் தீரும்!

Saturn Turns Direct Into Pisces 2025: சனி பகவானின் வக்ர நிவர்த்தியால் சில ராசிகளுக்கு நல்ல காலம் பிறக்க இருக்கிறது. அது என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 28, 2025, 12:28 PM IST
  • சனி வக்ர நிவர்த்தி பெயர்ச்சி
  • இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்
  • கஷ்ட காலம் முடிச்சிருச்சு

சனி வக்ர நிவர்த்தி! இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், கஷ்டங்கள் தீரும்!

Sani Vakra Nivarthi 2025: ஜோதிடத்தின் கிரகங்களின் மாற்றத்தால் ஒவ்வொரு ராசிகளுக்கு சில நேர்மறையான மாற்றங்கள் அல்லது எதிர்மறை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம். குறிப்பாக, சனி பகவானின் மாற்றத்தை பல ராசிகளுக்கு குறிப்பிட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், தற்போது சனி பகவானின் வக்ர பெயர்ச்சி நடைபெறுகிறது.

சனி வக்ர நிவர்த்தி

சனி ஒரு ராசியிலிருந்து இன்னொரு ராசிக்கு மாற இரண்டரை ஆண்டுகள் ஆகும். ஜோதிடத்தின் படி, சனி பகவான் மார்ச் 29 ஆம் தேதி மீன ராசியில் நுழைந்து ஜூலை 13 ஆம் தேதி இந்த ராசியில் வக்கிர நிலையை அடையத் தொடங்கினார். இப்போது, ​​சனி நவம்பர் 28 ஆம் தேதி வக்ர நிலை முடிந்து, மீன ராசிக்கு நேரடியாக செல்கிறார்.

அதாவது, சனி பகவான் நவம்பர் 28, வெள்ளிக்கிழமை மீன ராசியில் நேரடியாகப் பயணிக்கப் போகிறார். முன்பு, சனி மீனத்தில் வக்ரமாக இருந்தார். தற்போது வக்ர பெயர்ச்சி முடிந்து மீனத்தில், சுமார் 138 நாட்கள் நீடிப்பார். சனியின் நேரடி இயக்கத்தால் ஐந்து ராசிகள் பயனடைவார்கள். இந்த ஐந்து ராசிகளும் இந்த ஆண்டு மட்டுமல்ல, 2026 ஆம் ஆண்டிலும் பல நன்மைகளை அனுபவிக்கும். இந்த 138 நாள் சனிப்பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிகள் பயனடையும் என்பதை பார்ப்போம்.

எந்தெந்த ராசிகள்?

மேஷம் - சனி வக்கிர நிவர்த்தி பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுகிறது. நீண்ட காலமாக வேலை தேடிக்கொண்டிருந்தால், அவர்கள் விரும்பிய வேலை கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. பணி இடத்தில் அவர்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவும் கிடைக்கும். சனி பகவானின் ஆசியுடன், வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் நேரம் வரக்கூடும். மேஷ ராசிக்காரர்களின் உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். மேலும் குடும்பத்தில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் முடிவடையும்.  தம்பதிகளிடையே இருந்து வந்த பிரச்னைகளும் முடிவுக்கு வரும். 

ரிஷபம் - சனி வக்ர நிவர்த்தி பெயர்ச்சியால் ரிஷப ராசியினருக்கு நன்மை பயக்கும். சனி பகவானின் ஆசியுடன் ரிஷப ராசிக்காரர்களின் குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். குடும்பத்தில் பல மங்களகரமான நிகழ்வுகள் நடக்கும்.  திருமண வாழ்க்கையைப் பொறுத்தவரை, உங்கள் துணைவருடனான பரஸ்பர புரிதல் அதிகரிக்கும்.  மேலும் புத்தாண்டுக்கு நீங்கள் வெளியூர் பயணத்தை கூட திட்டமிடலாம்.  சனிபகவானின் ஆசியால், நீண்ட காலமாக இருந்த நிதி சிக்கல்கள் தீரும்.  மாணவர்கள் படிப்பில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். குடும்பத்தில் இருப்பவர்களுக்கு நீண்ட நாட்கள் இருந்து வந்த உடல்நல பிரச்னைகள் தீரும்.

கன்னி - கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் வக்ர நிவர்த்தி பெயர்ச்சி பல நன்மைகளை அள்ளி தரும். நீங்கள் நீண்ட காலமாக வீடு வாங்க விரும்பி வந்தால், சனி பகவானின் அருளால் உங்கள் விருப்பம் நிறைவேறும். பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளுடனான இணக்கம் அதிகரித்து, நினைத்த காரியங்களை முடிப்பீர்கள். தொழிலில் அதிக லாபம் கிடைக்கும். 2026 ஆம் ஆண்டில் கன்னி ராசிக்காரர்களின் பல ஆசைகள் நிறைவேறும். நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் கைகூடும்.  கன்னி ராசிக்காரர்களின் உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். பெற்றோர், குழந்தைகளின் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்து நல்ல செய்திகளைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் துணையுடனான உங்கள் உறவு மேம்படும்.

துலாம் - சனி பகவானின் ஆசியுடன் துலாம் ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை காண்பார்கள். தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். எதிர்பார்க்காத லாபம் கிடைக்கும். நிதி சிக்கல்கள் தீர்ந்து, லட்சுமி தேவி வீட்டிற்குள் நுழைவார். கடன் பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். பணியிடத்தில் உயர்பதவிகளுக்கு செல்வீர்கள். மேலும், ஊதிய உயர்வும் கிடைக்க  அதிக வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். வீடு, வாகனம் வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்கள், விரைவில் நல்ல செய்தி கிடைக்கும். சனி பகவானின் ஆசியுடன், துலாம் ராசிக்காரர்களின் பல ஆசைகள் நிறைவேறும். சனி ஆசியால் பணம் வரும் நாட்களில் அதிகம் கொட்டும். (Disclaimer:  (இந்த கட்டுறை ஆன்மீக அடிப்படையிலேயே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எந்தஒரு அறிவியல் ஆதாரமும் இல்லை. அதனால், இதற்கு ஜீ தமிழ் பொறுப்பேற்காது)

 

