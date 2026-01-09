English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சனி - சுக்கிரன் சேர்க்கை! இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்.. பொங்கலுக்கு பிறகு எல்லாமே வெற்றி!

சனி - சுக்கிரன் சேர்க்கை! இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்.. பொங்கலுக்கு பிறகு எல்லாமே வெற்றி!

Saturn Venus Conjunction: 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சனி, சுக்கிரன் சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. இதனால், குறிப்பிட்ட சில  ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றல்கள் வரும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 9, 2026, 06:42 PM IST
சனி - சுக்கிரன் சேர்க்கை! இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்.. பொங்கலுக்கு பிறகு எல்லாமே வெற்றி!

Saturn Venus Conjunction:  2026ஆம் ஆண்டில் பல முக்கிய கிரகங்களின் பெயர்ச்சி நடைபெற உள்ளது. இதனால், குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான் ஆற்றலையும், எதிர்மறையான ஆற்றலையும் கொடுக்கும். அந்த வகையில், ஜனவரி 15ஆம் தேதி பொங்கல் அன்று முக்கிய கிரகங்களின் சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. அதாவது, ஜனவரி 15ஆம் தேதி சனி சுக்கிரன் சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. சனி-சுக்கிரன் சேர்க்கை கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நிகழ்கிறது.  இதனால், குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.  அது எந்தெந்த ராசிகளுக்கு என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

மீனம் (Pisces)

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரன் சனி சேர்க்கையால் அதிர்ஷ்டம்  இருக்கும். இந்த சேர்க்கையால் பெரிய சிக்கல்கள் முடிவுக்கு வரும். நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த பிரச்னை அனைத்து தீரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சிக்கு நீட்டிக்கும். வேலையில்லாமல் இருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கம்.  முதலீடுகளில் போதுமான வருமான கிடைக்கும். உங்கள் எதிர்பார்ப்புக்கு அதிகமான வருமானம் கிடைக்கும். காதல் வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத மாற்றத்தை நீங்கள் காணுவீர்கள். தம்பதியிடையே இருந்து வந்து கருத்து மோதல்கள் முடிவுக்கு வரும். 

மேஷம்  (Aries)

மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு சுக்கிரன் சனி சேர்க்கை புகழ், நற்பெயரை கொடுக்கும்.  அதிகாரம் மிக்க பதவியில் அமரும் வாய்ப்பு உள்ளது. பொருளாதாரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கலாம். உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். சேமிப்பு உங்களுக்கு அதிகரிக்கும். பங்குச்சந்தை முதலீடுகளை எதிர்பார்த்த லாபத்தை கொண்டு வரும்.  அரசு வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பணிக்காக வெளிநாடு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முயற்சிக்கும் பலன் கிடைக்கும்.  நிதி நெருக்கடிகள் குறையும். உங்கள் விருப்பமான தொழிலை, பெற்றோர் அனுமதியுடன் பெற்றோர்கள். திருமணமாகதவர்கள் நல்ல வரன் கிடைக்கும். குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும்.

மகரம் (Capricorn)

மகர ராசிக்கார்களுக்கு செல்லவம், புகழ், அதிர்ஷ்டம் அனைத்து கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். நிதி பிரச்னைகள் தீரும். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள். தொழில் வாழ்க்கையில் காணப்பட்ட பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். புதிய தொழில்களை தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. ஏற்கனவே செய்து வந்த தொழிலை விரிவாக்கம் செய்வீர்கள். பங்குச்சந்தை முதலீடுகளில் ஆர்வமாக இருப்பீர்கள். எதிர்பார்த்த திருப்பங்கள் நடக்கும். சக ஊழியர்களின் ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைக்கும். 

துலாம் (Libra)

சனி சுக்கிரன் சேர்க்கையால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு செழிப்பும், மரியாதையும் கிடைக்கும். உறவினர்களிடம் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த கருத்து மோதல்கள் முடிவுக்கு வரும். குடும்பத்தினரின் உடல்நலனில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள்.    வருமானம் உயர்வதற்கு வாய்ப்புள்ளது. பொங்கலுக்கு பிறகு, உங்களுக்கு நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். 

மேலும் படிக்க: குரு, சுக்கிரன் பெயர்ச்சி! 5 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. 6 மாதங்களில் அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும்

 

மேலும் படிக்க: மகர ராசியில் சேரும் சுக்கிரன், சூரியன்.. இந்த 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்தான்!

 

