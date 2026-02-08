இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், தங்க மழை.. ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் சனி - சுக்கிரன்

Venus-Saturn Conjunction in Aquarius 2026: 2026 ஆம் ஆண்டு பல கிரக பெயர்ச்சிகள் நடந்து வருகிறது. பிப்ரவரி மாதத்தில் மட்டும், பல ராசிகளின் நிலை மற்றும் திசை மாறும். இந்த கிரக இயக்கம் சில ராசிகளில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். மறுபுறம் சில ராசிகளுக்கு பெரிதும் பயன் ஏற்படும். இருப்பினும், கிரகங்கள் பெயர்ச்சி அடையும் போது சூழ்நிலைகள் படிப்படியாக சாதகமாக மாறும் என்பதால் பீதி அடையத் தேவையில்லை. அடுத்த மாதம், மார்ச் மாதத்தைப் பற்றிப் பேசுகையில், மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த ஜோதிட இணைப்பு ஏற்பட உள்ளது.
இந்த இணைப்பு ஒன்று அல்லது இரண்டு ராசிகளுக்கு மட்டுமல்ல, நான்கு ராசிகளுக்கும் பயனளிக்கும். உண்மையில், ஹோலி பண்டிகைக்கு முன், சனி மற்றும் சுக்கிரன் இடையே சேர்க்கை கும்பத்தில் ஏற்படும். ஜோதிட ரீதியாக, சனி ஒருவரின் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலனைத் தரும் தெய்வமாகக் கருதப்படுகிறது. மறுபுறம், சுக்கிரன் ஆறுதல், செழிப்பு மற்றும் புகழைக் குறிக்கிறது. எனவே, இந்த இரண்டு கிரகங்களின் சேர்க்கை சில ராசிகளுக்கு மிகவும் நல்ல காலங்களைக் கொண்டுவரலாம்.
இந்த சிறப்பு சேர்க்கையால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதைக் கீழே கண்டறியலாம்
ரிஷபம்: ரிஷபம் இரண்டாவது ராசி. இந்த ராசியை ஆளும் கிரகம் சுக்கிரன். சுக்கிரனும் சனியும் நட்பு கிரகமாக கருதப்படுகிறது. எனவே, ஹோலிக்கு முந்தைய இந்த இணைப்பு ரிஷப ராசியினருக்கு நன்மை பயக்கும். இந்த ராசியினருக்கு நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். எதிர்பாராத விதமாக பணம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். பலர் வேலையில் நல்ல வெகுமதிகளைப் பெறுவார்கள். விரும்பிய விஷயங்களைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம், இது மகிழ்ச்சியைத் தரும்.
மிதுனம்: மிதுனம் மூன்றாவது ராசி அடையாளம். ஹோலிக்கு முன் இந்த ராசியினருக்கு நல்ல நாட்கள் தொடங்க உள்ளன. சனி மற்றும் சுக்கிரனின் இணைப்பு இந்த ராசியினருக்கு அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். வியாபாரம் செய்பவர்கள் இந்த நேரத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் பனடைவார்கள். இந்த ராசியினர் பயணம் செய்வார்கள், இது மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மைகளைத் தரும். மரியாதை மற்றும் கௌரம் அதிகரிக்க உதவும். ஒட்டுமொத்தமாக, சனி மற்றும் சுக்கிரனின் இணைப்பு மிதுன ராசியினருக்கு நன்மை பயக்கும்.
துலாம்: துலாம் ராசியில் ஏழாவது ராசி. சுக்கிரன் இந்த ராசியின் ஆளும் கிரகம். இந்த நேரம் இந்த ராசியினரின் காதல் வாழ்க்கைக்கு சாதகமான நேரமாக இருக்கலாம். பழைய முதலீட்டிலிருந்து லாபம் ஈட்ட வாய்ப்புகள் உள்ளன. வாழ்க்கையில் பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் வெற்றி பெறுவீர்கள். இந்த நேரம் துலாம் ராசியினர் முதலீடு செய்ய சாதகமாக இருக்கும்.
கும்பம்: இது ராசியின் 11வது ராசி. சனி மற்றும் சுக்கிரனின் இணைவு இந்த ராசிக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கும். உண்மையில், சனியே இந்த ராசியை ஆளும் கிரகம். எனவே, இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் இதனால் அதிக நன்மை அடைவார்கள். இந்த இணைப்பின் போது, கும்ப ராசிக்காரர்கள் தங்கள் நலனுக்காக முடிவுகளை எடுப்பார்கள். செல்வ வளர்ச்சிக்கு சரியான வாய்ப்புகள் உருவாகும். இந்த நேரத்தில், காதல் வாழ்க்கை, பணம் மற்றும் ஆரோக்கியம் தொடர்பான அனைத்து பிரச்சனைகளும் தீர்க்கப்படும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
