/ஜூனில் உருவாகும் சுப யோகம்.. 3 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் ஜாக்பாட்! பணம், வெற்றி தேடி வரும்

Shani - Sukran Serkkai Palangal: ஜூன் 25 ஆம் தேதி நிகழும் சனி - சுக்கிர சேர்க்கையால் உருவாகும் நவபஞ்சம யோகத்தின் மூலம் ரிஷபம், மிதுனம் மற்றும் கன்னி ஆகிய 3 ராசிக்காரர்கள் தொழில் மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக அபரிமிதமான அதிர்ஷ்ட பலன்களைப் பெறவுள்ளனர்.
Saturn - Venus Conjunction Benefits: ஜோதிடத்தில் கிரகங்களின் ஒவ்வொரு மாற்றமும் மிகவும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. அதிலும் இரு கிரகக்ங்களின் இணைவு அல்லது கிரக பெயர்ச்சியால் உருவாக்கும் சக்திவாய்ந்த யோகங்கள் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக அமைகிறது.
அந்த வகையில், ஜூன் 25 ஆம் தேதி அன்று சுக்கிரன் மற்றும் சனி இணைய இருக்கிறது. இந்த சேர்க்கை சக்திவாய்ந்த யோகமான நவபஞ்சம யோகத்தை உருவாகிறது. இது அனைத்து ராசிகளுக்கும் சாதகமானதாக இருந்தாலும், சில குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு மட்டும் அபரிமிதமான வளர்ச்சியை கொடுக்க போகிறது . அப்படி நவபஞ்சம யோகத்தால், எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கிறார்கள் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
ரிஷப ராசிக்காரர்கள் சனி மற்றும் சுக்கிரன் சேர்க்கையால் தங்களின் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை சந்திக்க இருக்கின்றனர். அதிலும் சுக்கிரன் ரிஷப ராசியின் அதிபதி என்பதால், ரிஷப ராசிக்காரர்கள் தொழில் மற்றும் நிதி ஆகிய இரண்டிலும் சாதக்மான முன்னேற்றங்களை பெற இருக்கின்றனர். வேலை இடத்தில் பதவி உயர்வு இருக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலதிகாரிகள் உங்களின் முயற்சிகள் மற்றும் விடாமுயற்சிகளை அங்கீகரிப்பார்கள். வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் இருக்கும். நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்த ஒப்பந்தம் தேடி வரலாம். மேலும், புதிய வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது.
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நீண்ட காலமாக நீடித்து வந்த பொருளாதாரப் போராட்டங்கள் மற்றும் பணத்தட்டுப்பாடு இந்த யோகத்தின் மூலம் முடிவுக்கு வரும். நீங்கள் தொட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் தடையின்றி வெற்றியாக முடியும். அலுவலகத்தில் நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் விரைந்து முடியும். உங்களின் தனித்திறமையால் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுகளை பெறுவதோடு, நல்ல சம்பள உயர்வையும் எதிர்பார்க்கலாம். புதிய தொழில் தொடங்கவோ அல்லது புதிய முதலீடுகள் செய்யவோ இது மிகச் சிறந்த காலகட்டமாகும்.
