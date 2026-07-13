/சனி வக்ர பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகள் டிசம்பர் வரை உஷார்.. வேலை, பணத்தில் கவனம்!

Shani Vakra Peyarchi: ஜோதிட ரீதியாக ஒன்பது கிரகங்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக சனி பகவான் அறியப்படுகிறார். சனி பகவான் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஒரு ராசியில் இருந்து ஒரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். சனி பகவானின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில் சனிபகவான் ஜூலை 27ஆம் தேதி வக்ர நிலைக்கு செல்ல இருக்கிறார்.
ஜூலை 27 ஆம் தேதி அன்று இரவு 10.21 மணிக்கு மீன ராசியில் இருக்கும் போது சனி வக்ர நிலைக்கு நுழைகிறார். டிசம்பர் 11ஆம் தேதி அதிகாலை 3.51 மணி வரை சனி பகவான் வக்கிர நிலையில் இருப்பார். சனியின் வக்கிர நிலை ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. சனியின் வக்ர நிலை 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக சில ராசிகளுக்கு எதிர்மறை ஆற்றலை கொடுக்கும். அது எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
|கிரக பெயர்ச்சி
|சனி பகவான்
|ராசி
|மீனத்தில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி
|பெயர்ச்சி நாள்
|ஜூலை 27
|பெயர்ச்சி முடியும் நாள்
|டிசம்பர் 11
|ராசிகள்
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மேஷம், தனுசு, மீனம்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் வக்ர நிலையால் நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். இருந்தாலும், பணம் விஷயத்தில் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். தொழில், வேலையை கவனமுடன் கையாள வேண்டும். உடன் பிறந்தவர்களிடம் பிரச்னை ஏற்படலாம். மேலும், பணியிடத்தில் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கவனமுடன் கையாள வேண்டும். நீங்கள் எதிர்பார்த்த விஷயங்கள் கிடைக்காது. குடும்பத்தில் சண்டைகள் ஏற்படலாம். நீங்கள் நினைத்த காரியங்களில் சில தடைகள் ஏற்படக் கூடும். கவனமாக அனைத்து விஷயங்களையும் அணுக வேண்டும்.
சனியின் வக்ர நிலையால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். சில முக்கிய விஷயங்களில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும. பணி நிமித்தமான சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். கடன் பிரச்சினைகள் அதிகரிக்கும். வேலையில் எதிர்பாராத முன்னேற்றம் இருந்தாலும், தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். அடிக்கடி பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளது. நீங்கள் எதிர்பார்த்த விஷயங்கள் கைகூடும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகளை பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்ப்பது ஆரோக்கியமானது. மேலும், திடீர் செலவுகள் வரக்கூடும். பெற்றோரின் உடல்நிலையில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
மீன ராசியில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், மீன ராசிக்காரர்கள் உஷாராக இருக்க வேண்டும். அனைத்து விஷயங்களிலும் நிதானமாக முடிவு எடுக்க வேண்டும். தொழிலில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கும். பல பணிகளில் மீண்டும் தடைகளை சந்திக்க நேரிடலாம். வீட்டில் இருக்கும் சிறு பிரச்னைகள் தீரும். இந்த காலக்கட்டத்தில் மனப் பிரச்னைகள் ஏற்படக்கூடும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். வீட்டில் இருப்பவர்களின் ஆதரவு இருக்கும். தொழிலில் ஏற்ற இறக்கங்களை சந்திக்கலாம். மேலும், தொழிலில் அவசர முடிவுகளை எடுக்க வேண்டாம்.