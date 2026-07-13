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சனி வக்ர பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகள் டிசம்பர் வரை உஷார்.. வேலை, பணத்தில் கவனம்!

Shani Vakra Peyarchi: சனி பகவான் ஜூலை 27ஆம் தேதி வக்ர நிலைக்கு செல்ல இருக்கிறார். இந்த நாள் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். சனியின் வக்ர நிலை தொழில் வேலையில் எதிர்மறை தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 13, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:46 AM IST
சனி வக்ர பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகள் டிசம்பர் வரை உஷார்.. வேலை, பணத்தில் கவனம்!
Image Credit: Shani Vakra PeyarchiSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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