/மீனத்தில் வக்ரமாகும் சனி: இந்த 5 ராசிகளுக்கு கஷ்ட காலம்.. பரிகாரங்கள் இதோ!

Shani Vakra Peyarchi: சனி பகவான் வக்ர நிலைக்கு பெயர்ச்சி அடைய இருக்கிறார். ஜூலை 27ஆம் தேதி மீன ராசியில் தனது வக்ர பயணத்தை சனி பகவான் தொடங்குகிறார். இதனால், 5 ராசிகள் உஷாராக இருக்க வேண்டும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
Shani Vakra Peyarchi: ஜோதிட ரீதியாக, 9 கிரகங்களின் மிகவும் முக்கியமான கிரகமாக சனி பகவான் அறியப்படுகிறார். சனி பகவான் ஒவ்வொரு இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். சனி பகவானின் நிலை 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், சனி பகவான் வக்ர நிலைக்கு செல்ல இருக்கிறார்.
2026ஆம் ஆண்ட சனிவின் வக்ர பெயர்ச்சி பெரும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஜூலை 27ஆம் தேதி சனி பகவான் மீன ராசியில் தனது வக்ர பெயர்ச்சியை தொடங்குகிறார். சனி பகவான் டிசம்பர் 11ஆம் தேதி வரை வக்ர நிலையில் இருப்பார். சனியின் வக்ர பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
சனியின் வக்ர பெயர்ச்சியல் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் நிதி விஷயங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். மன அழுத்தம் மேலும் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் திடீர் இடையூறுகள் ஏற்படலாம். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு நீங்கள் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்காமல் போகலாம். இந்த காலக்கடத்தில் வியாபாரம் மற்றும் வணிகத்தில் நீங்கள் அதிக தடைகளை சந்திப்பீர்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் நிதி விஷயங்களில் கவனமாக இருப்பது சிறந்தது. பணியிடத்தில் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது.
பரிகாரம்: சனியின் வக்ர நிலையில் இருந்து தப்பிக்க சனி பகவானுக்கு வாரந்தோறும் சனிக்கிழமை கடுகு எண்ணெய்யில் விளக்கு ஏற்ற வேண்டும்.
சனி வக்ர பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் அதிக மன அழுத்தத்தை அனுபவிப்பார்கள். வீட்டில் இருப்பவர்களிடம் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். இந்த காலக்கட்டத்தில் திடீர் நிதி பிரச்னைகளை சந்திப்பீர்கள். வாகனம் ஓட்டும்போது கவனமுடன் இருக்க வேண்டும். எந்த ஒரு விஷயங்களிலும் நிதானமாக இருக்க வேண்டும். பங்குச்சந்தை போன்றவற்றில் முதலீடு செய்யும் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும். கடன் தொல்லைகள் அதிகரிக்கலாம். மேலும், உங்ளுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் கூட தீரும். இருந்தாலும், குடும்பத்தில் அவ்வப்போது பிரச்னைகள் ஏற்படக் கூடும்.
பரிகாரம்: சனிக்கிழமை தோறும சனி பகவானுக்கு எள் விளக்கு ஏற்றி வழிபட வேண்டும்.
சனி வக்ர பெயர்ச்சியால் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சில பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். நிதி விஷயங்களில் கவனமாக இருப்பது சிறந்தது. அதக அழுத்தத்தை சந்திக்க நேரிடலாம். வியாபாரத்தில் கவனமாக செயல்பட வேண்டும். இந்த காலக்கட்டத்தில் யாரையும் நம்பாதீர்க்ள. இல்லையெனில் பெரிய இழப்புகளை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது. திருமண வாழ்க்கையில் சிறிய பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். மற்றவர்களுடன் பேசும்போது கவனமாக இருப்பது அவசியம். நிதி விஷயங்களில் ஏற்ற இறக்கங்களை நீங்கள் சந்திக்கலாம். அடிக்கடி பயணம் மேற்கொள்ளவும் வாய்ப்புள்ளது. திடீர் செலவுகள் அதிகரிக்கும்.
பரிகாரம்: சனி வக்ர நிலையில் இருந்து தப்பிக்க கருப்பு நிற ஆடைகளை அணியுங்கள். தேவைப்படுபவர்களுக்கு கருப்பு எள், கருப்பு செருப்புகளை தானம் செய்யுங்கள்.
சனி வக்ர நிலையால் தனுசு ராசிக்காரர்கள் உடல்நலனில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். சனியின் வக்ரத்தால் அடிக்கடி பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். செலவுகள் அதிகரிக்கும். அடிக்கடி மருத்துவமனை செல்ல வாய்ப்புள்ளது. மன அழுத்தம் அதிகரிக்கும். கணவன் மனைவி இடையே சிறுசிறு பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். தொழில் தொடர்பான விஷயங்களில் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும். முதலீடு செய்யும்போது நிபுணர்களிடம் ஆலோசனை பெறுவது சிறந்தது. வீட்டுச் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். மேலும், திருமண தடைகள் ஏற்படலாம். வேலை கிடைக்க தாமதம் ஆகலாம்.
பரிகாரம்: வாரந்தோறும் சனி பகவானுக்கு விளக்கேற்றி வழிபட வேண்டும். கருப்பு எள் தானம் செய்ய வேண்டும்.
சனி வக்ர நிலையால் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி நெருக்கடி ஏற்படக் கூடும். வீட்டுச் செலவுகள் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். தொழில் விவாரங்களில் நிதானமாக முடிவு எடுக்க வேண்டும். எந்த ஒரு விஷயத்தில் அவசரமாக முடிவுகளை எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். உங்கள் உடல்நலனில் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும். பொறுப்பற்ற முறையில் நடந்து கொள்ளாமல் கவனமாக இருக்க வேண்டும். மேலும், பணியிடத்திலும் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும்.
பரிகாரம்: சனி பகவானுக்கு எள் விளக்கேற்றி, சனி மந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும்.
