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சனி வக்ர பெயர்ச்சி! அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு பொற்காலம்.. நகை கொட்டும், தலைவிதி மாறும்

Shani Vakra Peyarchi: சனி வக்ர பெயர்ச்சி ஜூலை 27ஆம் தேதி நடக்கிறது. சனி வக்ர பெயர்ச்சியால் 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 04, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:33 AM IST
சனி வக்ர பெயர்ச்சி! அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு பொற்காலம்.. நகை கொட்டும், தலைவிதி மாறும்
Image Credit: Shani Vakra PeyarchiSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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