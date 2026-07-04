/சனி வக்ர பெயர்ச்சி! அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு பொற்காலம்.. நகை கொட்டும், தலைவிதி மாறும்

Shani Vakra Peyarchi: ஜோதிட ரீதியாக 9 கிரகங்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக சனி பகவான் அறியப்படுகிறார். சனி பகவான் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். சனி பகவான் தற்போது மீன ராசியில் இருக்கிறார். சனி பகவான் ஜூலை 27ஆம் தேதி அன்ற மீன ராசியில் வக்ர நிலைக்கு செல்ல உள்ளார்.
இவர் டிசம்பர் 11ஆம் தேதி அதிகாலை 3.51 மணிக்கு வரை சனி வக்ர நிலையில் இருப்பார். ஜோதிடத்தினபடி, சனியின் வக்ர பெயர்ச்சி மிகவும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில் அடுத்த ஆறு மாதங்களுககு டிசம்பர் வரை குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு சிறப்பு பலன்களை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, சனியின் வக்ர பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்வோம்.
|கிரகம்
|சனி பகவான்
|பெயர்ச்சி
|சனி வக்ர பெயர்ச்சி
|பெயர்ச்சி நாள்
|ஜூலை 27
|பெயர்ச்சி நீடிக்கும் நாள்
|டிசம்பர் 11
|ராசி
|மீனம்
|அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
|ரிஷபம், மீனம், மகரம், விருச்சிகம்
சனி வக்ர பெயர்ச்சியால் அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு ரிஷபர ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். சனி பகவான் ரிஷப ராசியின் 9 மற்றும் 10ஆம் வீடுகளின் அதிபதியாக கருதப்படுகிறார். இந்த காலத்தில் நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். பழைய கடன்கள் அடையும். சொந்த தொழில் சிறந்த காலமாக இருக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். வருமானம் உயரக் கூடும். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். புதிய வருமான வழிகள் கிடைக்கலாம். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிலவும். அலுவலகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு இருக்கும். பழை பிரச்னைகள் தீரம். குடும்பத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். சனி பகவானின் ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்கும்.
விருச்சிக ராசியில் சனி 3,4ஆம் வீடுகளில் அதிபதியாக விளங்குகிறார். சனி வக்ர பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை கொடுக்கும். உடல்நலப் பிரச்னைகளில் இருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும். சனி பகவானின் அருளால் உங்கள் நல்ல பலன்கள் கிடைக்குமு. இந்த காலம் முதலீடுகள் செய்வதற்கு சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த பணிகளை முடிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாக வாழலாம். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும்
மீன ராசியில் சனி வக்ர நிலையில் இருக்கும். சனி வக்ர நிலையில் இருக்கும்போது, உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும். புதிய நபர்களை சந்திப்பதன் மூலம் நல்ல காரியங்களை நீங்கள் செய்யலாம். உங்கள் காதல் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். நிதி விஷயங்களில் நீங்கள் சிறந்த பலன்களை பெறலாம். மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள். வெளிநாடு செல்லும் கனவு நனவாகும். மேலும், தொழிலதிபர்களுக்கு பெரிய முதலீடுகள் கிடைக்கும். மேலும், தொழிலில் எதிர்பாராத பலன்களை பெறுவீர்கள்.
மகர ராசியில் மகர ராசியில் சனி பகவான் இரண்டாம் வீட்டிற்கு அதிபதியாக உள்ளார். செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்கள் கிடைக்கும். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை பெறலாம். மேலும், உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். பல வழிகளில் இருந்து பணம் வந்தடையும். ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. திருமண தடைகள் நீங்கும். பங்குச்சந்தை முதலீடுகளில் இருந்து எதிர்பாராத லாபத்தை பெறுவீர்கள்.