/சனி வக்ர பெயர்ச்சி; ஜூலை 27 முதல் 6 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. உங்க ராசி இருக்கா?

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மிக முக்கியமான கிரகமாக கருதப்படும் சனி பகவான், வரும் ஜூலை 27 ஆம் தேதி அன்று மீன ராசியில் தனது வக்ர இயக்கத்தை தொடங்குகிறார்.
பொதுவாக சனியின் வக்ர பெயர்ச்சி என்றாலே கெடுதல் என்று நாமில் பலர் பயப்படுவது உண்டு. ஆனால் அப்படி பயப்பட தேவையில்லை. சனி வலுவாக இருந்தால், கடின உழைப்புக்கான பலன், சமூக அந்தஸ்து, நிம்மதி ஆகியவை தேடி வரும். குறிப்பாக இந்த வக்ர பெயர்ச்சி 6 ராசிகளுக்கு தடைப்பட்ட காரியங்களில் இருந்து விடுபட வைக்கிறது. மேலும், அமோகமான நன்மைகளையும் அள்ளித் தரப்போகிறது.
மேஷ ராசியினருக்கு ஏழரை சனியின் தாக்கம் இருந்தாலும், இந்த வக்ர பெயர்ச்சி பல்வேறு நல்ல மாற்றங்களை கொண்டு வரும். நீண்ட நாள் மன அழுத்தம், தடைகள் விலகும். நிதி நிலைமையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு, கடன் சுமைகள் குறையும். புதிய முதலீடுகள் மூலம் லாபம் பெருகும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களின் திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைத்து, பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகளும் அமையும்.
மிதுன ராசியினருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தடைப்பட்ட பணிகளை சரியான நேரத்தில் முடித்து காட்டுவீர்கள். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள், வாடிக்கையாளர்கள் பெருகி லாபம் அதிகரிக்கும். கூடுதல் வருமானத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும். குடும்பத்தில் கணவன்-மனைவி இடையே ஒற்றுமை பலப்படும். மேலும், ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும்.
கடக ராசியினருக்கு தொழில் மற்றும் பண விஷயத்தில் சிறப்பான பலன்கள் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக வராமல் முடங்கி கிடந்த பணம் கைக்கு வந்து சேரும். வியாபாரத்தை விரிவாக்கம் செய்யும் முயற்சிகள் வெற்றியை தரும். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களின் முழு ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைக்கும். புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல செய்தி தேடி வரும்.
தனுசு ராசியினருக்குப் பொருளாதார ரீதியாகப் பொன்னான காலம் என்றே கூறலாம். உங்களுடைய திட்டங்களும் உத்திகளும் வியாபாரத்தில் பெரிய லாபத்தைத் தரும். தொழில் நிமித்தமாக மேற்கொள்ளும் பயணங்கள் எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும். மாணவர்களுக்குப் படிப்பில் ஆர்வம் அதிகரித்து, போட்டித் தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவார்கள்.
மகர ராசியினருக்கு நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த பணத்தடைகள் முற்றிலும் விலகும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவோடு பெரிய பொறுப்புகளை செவ்வனே செய்து முடிப்பீர்கள். ஏதேனும் சட்ட சிக்கல்கள், நீதிமன்ற வழக்குகள் அல்லது குடும்ப தகராறுகள் இருந்தால் இந்த நேரத்தில் சுமுகமாக முடிவுக்கு வரும். சமுதாயத்தில் செல்வாக்குள்ள மனிதர்களின் நட்பு கிடைக்கும்.
மீன ராசியிலேயே சனி வக்ரமடைவதால் கல்வி, பொருளாதாரம், ஆன்மீகம் ஆகியவற்றில் வியக்கத்தக்க மாற்றங்கள் நடக்கும். போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்கு கடின உழைப்புக்கான பலன் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள், பூஜைகள் தடையின்றி நடக்கும். பெற்றோர் மற்றும் குடும்பத்தினரின் அன்பு உங்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கும்.
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