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சனி வக்ர பெயர்ச்சி; ஜூலை 27 முதல் 6 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. உங்க ராசி இருக்கா?

Shani Vakra Peyarchi Meenam: மீன ராசியில் ஜூலை 27 முதல் தொடங்கும் சனியின் வக்ர பெயர்ச்சி காரணமாக மேஷம், மிதுனம், கடகம், தனுசு, மகரம், மீனம் ஆகிய 6 ராசிகளுக்கு தடைகள் நீங்கி அமோக நன்மைகளும் பண வரவும் கிடைக்க போகிறது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 06, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:18 PM IST
சனி வக்ர பெயர்ச்சி; ஜூலை 27 முதல் 6 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. உங்க ராசி இருக்கா?
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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