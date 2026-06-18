/சனி வக்ர ஆட்டம்: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஜூலை முதல் கஷ்ட காலம்.. தொழில், வேலையில் உஷார்

Shani Vakra Peyarchi: ஜோதிட ரீதியாக, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. கிரகங்களின் முக்கியமானதாக சனி பகவான் அறியப்படுகிறார். சனி பகவான் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பெயர்ச்சி அடைகிறார். அந்த வகையில், சனி பகவான் ஜூலை 27ஆம் தேதி வக்ர நிலைக்கு செல்ல உள்ளார். மீன ராசியில் சனி பகவான் வக்ர பெயர்ச்சி அடைகிறார். வக்ர நிலையில் டிசம்பர் மாதம் வரை சனி பகவான் இருப்பார்.
சனி பகவானின் வக்ர நிலையால் பல ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய அனுபவங்கள், சவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகளைப் பெறுவார்கள். குறிப்பாக, சில ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் சனியின் தாக்கத்திற்கு உள்ளாகியிருந்தால், இந்தக் காலகட்டத்தில் உங்கள் மீது சனியின் தாக்கம் அதிகரிக்கும். சனியின் வக்ர இயக்கத்தால் குறிப்பிட்ட ராசிகள் எதிர்மறை தாக்கத்தை கொண்டு வரும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறீத்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
சனியின் வக்ர இயக்கத்தில் தாக்கம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி வாழ்க்கையில் அதிகமாக காணப்படுகிறது. இதன் காரணமாக உங்கள் செலவுகள் திடீரென அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, பணம் மற்றும் செல்வம் தொடர்பான முடிவுகளை நீங்கள் கவனமாக சிந்தித்து எடுக்க வேண்டும். உங்கள் நிதி நிலைமை மோசமாகலாம். மேலும், அசுபமான பலன்களும் அதிகமாக கிடைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் பெறும் வெற்றியைச் சமாளிக்க கடினமாக உழைப்பது அவசியம். இந்த சனி பெயர்ச்சி காரணமாக, மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்கள் எந்த ஒரு முக்கிய பணியிலும் அவசரப்படாமல் திட்டமிட்டு எடுக்க வேண்டும்.
சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்கள் சனியின் தாக்கத்திற்கு உள்ளாகுவார்கள். இதன் காரணமாக, இந்த காலக்கட்டத்தில் நீங்கள் வாழ்க்கையில் அதிகப் பொறுப்புகளை ஏற்க வேண்டியிருக்கும். சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு வேலை மற்றும் தொழில் தொடர்பான பொறுப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். நீங்கள் மன அழுத்தத்தை எதிர்கொள்வீர்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் அவசர முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும். பங்குச்சந்தையில் நஷ்டத்தை சம்பாதிக்கலாம். சனியின் பெயர்ச்சியின் போது சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தைரியமாக முன்னேறுவது நல்லது, அப்போதுதான் நிலைமை படிப்படியாக உங்களுக்குச் சாதகமாக மாறும்.
தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்கள் சனியின் தாக்கத்திற்கு உள்ளாகுவார்கள். எனவே, இந்த காலக்கட்டத்தில் நிதி விஷயங்களில் நீங்கள் மிகவும் கவனமாக இருப்பது நல்லது. தனுசு ராசிக்காரர்கள் தங்கள் செலவுகளை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். வரவு செலவுத் திட்டத்தில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம். மேலும், இந்தக் காலகட்டத்தில், தனுசு ராசிக்காரர்கள் சரியான திட்டமிடல் மற்றும் விவேகத்துடன் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவார்கள், எனவே உங்கள் நிதி மற்றும் வணிக நிலைமை வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளது. உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறு சிறு பிரச்னைகள் தீரும்.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் தாக்கத்தால் நல்ல பலன்கள் தரும். கடன் தொல்லைகள் அதிகரிக்கும். வேலை பறிபோகும் சூழல் உருவாகும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உங்கள கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு வேலையில் பதவி உயர்வு, சம்பள உயர்வு, புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். கும்ப ராசியில் தொழில் செய்பவர்களுக்கு இந்தக் காலகட்டத்தில் முன்னேறுவதற்கும், தங்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்துவதற்கும் நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். மேலும், கும்ப ராசிக்காரர்களின் சமூக மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மரியாதையும் நற்பெயரும் அதிகரிக்கும். கும்ப ராசிக்காரர்களின் முடிக்கப்படாத பணிகள் நிறைவடைவதால் மன மகிழ்ச்சி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.