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சனி வக்ர ஆட்டம்: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஜூலை முதல் கஷ்ட காலம்.. தொழில், வேலையில் உஷார்

Shani Vakra Peyarchi: சனி பகவான் ஜூலை 27ஆம் தேதி வக்ர நிலைக்கு செல்கிறார். சனியின் வக்ர நிலையால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 18, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:17 PM IST
சனி வக்ர ஆட்டம்: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஜூலை முதல் கஷ்ட காலம்.. தொழில், வேலையில் உஷார்
Image Credit: Shani Vakra Peyarchi

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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சனி வக்ர ஆட்டம்: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஜூலை முதல் கஷ்ட காலம்.. தொழில், வேலையில் உஷார்
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